Wie eine ukrainische Kinderärztin in Dresden Fuß fasst

Dresden

Svitlana ist 30 Jahre alt und war noch nie im Ausland. Jetzt sitzt die Ukrainerin in der Lobby des Hotels Elbflorenz im World Trade Center. „In der Ukraine ist es nicht üblich, dass man in jungen Jahren teure Reisen unternimmt“, erklärt sie. Junge Leute würden nach dem Einstieg ins Berufsleben auf eine Wohnung sparen und dann auf ein Auto, bevor der Urlaub an die Reihe kommt.

Svitlana hat sich eine Wohnung in einem Vorort von Kiew gekauft, jetzt wollte sie in eine neue, größere umziehen und die alte weiterverkaufen. Auf ein Auto hat sie auch gespart. Bis der Krieg kam. „Ich hatte ein ganz normales Leben, alles lief in geordneten Bahnen. Doch Herr Putin hatte anderes vor“, sagt die 30-Jährige bitter.

Die Flucht war eine Entscheidung von Minuten

Bekannte haben sie mitgenommen mit dem Auto, als die Situation immer schlimmer wurde, der Krieg immer näher rückte. Fünf Personen saßen in dem Kompaktwagen. Viel konnte Svitlana nicht einpacken, nur das, was in eine mittlere Umhängetasche passt. „Es war eine Entscheidung von fünf Minuten. Ohne meine Bekannten wäre ich nicht weggekommen.“ Die Hälfte des Platzes in der Tasche nahm ein dicker Ordner ein, in dem die 30-Jährige ihre Zeugnisse und Abschlüsse gesammelt hat. Svitlana ist Kinderärztin.

Zuletzt hat sie als selbstständige Ärztin ihre kleinen Patienten behandelt und sich einen immer größeren Stamm aufgebaut. In der Ukraine gibt es kein mit Deutschland vergleichbares Netz an niedergelassenen Ärzten. Ärzte sind dort in Polikliniken und Krankenhäusern konzentriert.

Seit Wolodymyr Selenskyi Präsident der Ukraine ist, habe sich viel getan im Gesundheitswesen, sagt Svitlana, die von einer eigenen Praxis in Kiew träumt. Doch jetzt ist sie vor Bomben und Marschflugkörpern geflüchtet. Über Krakau kam sie nach Dresden und kann ihre Patienten nur noch via Smartphone behandeln. „Einige Familien sind in Kiew geblieben und ich betreue sie telefonisch“, sagt die junge Frau, die sich intensiv einer zweiten Aufgabe widmet: Sie sucht vergleichbare deutsche Medikamente für die gewohnte Medizin aus der Ukraine und stellt Fotos der Tabletten, Salben und Säfte ins Internet. So können Familien für ihre Kleinen die richtige Medizin ordern.

Aufmerksam verfolgt Svitlana jede Entwicklung in der Ukraine. Viele Verwandte und Bekannte sind dort geblieben, sie bangt mit den Menschen. „Ich habe überlegt, zu meinen Eltern in die Westukraine zu gehen“, sagt Svitlana, „aber dort kenne ich niemanden, habe keine Kontakte.“

Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr

In Dresden will sie so schnell wie möglich mehr arbeiten, möglichst geflüchtete Familien unterstützen und etwas zurückgeben. „Der Empfang war so herzlich, ich bin den Dresdnern so dankbar“, sagt sie und denkt an die vielen Flüchtlinge in der Stadt. Eine Unterbringung in Notunterkünften wie Turnhallen sei nicht gut für Kinder, weiß sie, Infektionskrankheiten können sich schnell verbreiten und auch Allergien akut werden. „Ich möchte meinen Landsleuten helfen.“

Svitlana hat den Kontakt zum Gesundheitsamt gesucht und könnte bald das Team des Ankunftszentrums unterstützen. Auch um eine Wohnung hat sie sich gekümmert. Der Mietvertrag ist unterschrieben, das Sozialamt hat die Angemessenheit des Wohnraums bescheinigt. Bald kann die 30-Jährige in ihre eigenen vier Wände einziehen und notgedrungen in ein neues Leben starten.

Wie lange? Svitlana hofft darauf, dass der Krieg schnell zu Ende geht, sie zurückkehren kann in die Heimat. Das sei für die große Frage: „Wann können wir zurück? Dauert das zwei Jahre oder können wir in zwei Monaten wieder nach Hause?“ Wird sie auch dann zurück gehen, wenn die Russen das Land in die Knie zwingen? „Das wird nicht passieren“, sagt Svitlana mit festem Blick, „wir werden uns niemals unterwerfen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig