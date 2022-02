Wie eine Schaukel am Uniklinikum Dresden Kindern mit Autismus helfen soll

Dresden,

Ruhe und Entspannung: Wir alle sehnen uns danach. Doch für Kinder mit Autismus sind diese Dinge besonders wichtig. Wer an der Entwicklungsstörung leidet, fühlt sich schnell von Umwelt- und Sinnesreizen überflutet und tut sich schwer, diese zu verarbeiten. Auch der kleine Max kennt das. Seit seiner Diagnose vor drei Jahren kommt der Junge mit seinem Vater Mirko Scheibe regelmäßig in die Autismus-Ambulanz am Dresdner Uniklinikum wo seit wenigen Wochen eine große Schaukel von der Decke hängt.

Schaukel fördert Körpergefühl und Kooperation

Max zögert nicht lange, sobald er die Schaukel sieht, liegt er auch schon drin. Eben lief der Sechsjährige noch nervös durch den Raum, jetzt genießt er das Hin und Her und lässt den Blick neugierig durch den Raum schweifen.

„Die Schaukel fördert das Körpergefühl der Kinder“, erklärt Marieluise Herrmann, Musiktherapeutin in der Autismus-Ambulanz. „Dadurch können sie auch besser die Außenwelt wahrnehmen und wir können leichter mit ihnen in Kontakt treten.“ Ein paar Räume weiter hängt bereits seit langem ein Schaukelsystem für Einzeltherapien.

Das neue Modell soll vor allem bei Gruppentherapien zum Einsatz kommen. „Durch die Schaukel lernen die Kinder zu kooperieren, weil sie sich abwechseln und gegenseitig anschieben müssen“, ergänzt Katja Ursula Albertowski, die die vor knapp zehn Jahren gegründete Autismus-Ambulanz leitet. Zu deren Angebot gehört ein spezielles Vorschulprogramm, das betroffene Kinder behutsam auf den Schulalltag vorbereiten soll.

Patientenvater machte Finanzierung möglich

Den Einbau des zweiten Schaukelsystems machte der Vater des sechsjährigen Max möglich. Als Mikro Scheibe erfuhr, wie nützlich das Gerät für Kinder wie seinen Sohn ist, sprach er die Stiftung seines Arbeitgebers KLA-Tencor an, die jährlich soziale Projekte unterstützt. Die benötigten 2000 Euro kamen schnell zusammen, doch die Umsetzung erwies sich als komplex.

Die Autismus-Ambulanz befindet sich in einem Altbau, sodass zunächst die Frage der Statik geklärt werden musste, erklärt Sylvia Zoschke vom Geschäftsbereich Bau und Technik des Uniklinikums. Heute könne die Schaukel bis zu 150 Kilogramm tragen. Eine Zahl, über die sich der kleine Max keine Gedanken machen muss.

Von Laura Catoni