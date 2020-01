Wie eine Radarfalle die Luftqualität in Dresden beeinflusst

Dresden

Die Luftqualität in Dresden hat sich im vergangenen Jahr weiter verbessert. Das teilte das städtische Umweltamt am Montag mit. Die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid werden nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten. In Dresden werden die Luftschadstoffwerte an drei Messstellen ermittelt, die vom Landesamt für Umwelt und Geologie des Freistaats betrieben werden.

Auch das Sorgenkind Bergstraße liegt jetzt bei den Stickstoffdioxid-Werten mit 35 Mikrogramm je Kubikmeter deutlich unter dem Grenzwert für das Jahresmittel, der bei 40 Mikrogramm je Kubikmeter liegt. Die Feinstaubwerte liegen bereits seit 2015 in Dresden an allen Messstellen im grünen Bereich, da bildete 2019 keine Ausnahme.

An der Bergstraße wurde im vergangenen Jahr an nur vier Tagen der kritische Feinstaub-Wert überschritten, 2018 waren es noch 12 Tage. An der Messstelle Winkelmannstraße wurden drei Tage mit kritischen Feinstaubwerten registriert und damit fünf Tage weniger als 2018. Am Schlesischen Platz gab es nur einen Tag mit Überschreitung, sieben waren es hier im Jahr davor.

„Verkehrspolitik der Stadt trägt Früchte“

An der Messstelle Bergstraße hat die Radarfalle, mit der die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit bergauf überwacht wird, zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen, schätzt das Umweltamt ein. Auch die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde zwischen Nöthnitzer Straße und Einmündung Kohlenstraße trage zu besseren Messwerten bei.

„Es zeigt sich, dass die Verkehrspolitik der Stadt allmählich Früchte trägt“, erklärte Umweltamtsleiter Wolfgang Socher. Dresden setze vor allem auf die Stärkung des Umweltverbundes, der aus Öffentlichem Personennahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr besteht. Verbesserungen in der Kfz-Technik, die es seit dem Dieselabgasskandal gegeben habe, würden sicherlich auch zur Reduktion der Luftschadstoffe beitragen.

Auch künftig keine Umweltzonen oder Dieselfahrverbote

Trotz der besseren Luftqualität stehe Dresden vor großen Aufgaben, so der Umweltamtsleiter. „Bis 2030 soll der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß des Dresdner Verkehrs um 40 Prozent sinken.“ Ohne Ideen und aktive Beteiligung der Bürgerschaft sei diese anspruchsvolle Aufgabe nicht zu stemmen, erklärte Socher.

Dresden ist bisher sowohl ohne Umweltzonen als auch ohne Dieselfahrverbote ausgekommen. Die aktuellen Messwerte geben keinen Anlass, daran etwas zu ändern.

