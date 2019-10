Wie eine Dresdner Firma den Holzwurm mit Gas bekämpft

Dresden

Das Dach einer historischen Mühle in Niederwartha ist seit Dienstag in weiße Planen eingepackt: Mit kleinen Holzbalken verschraubt ein Arbeiter diese an den Dachstuhl des Gebäudes. Auch massenhaft Klebeband setzt er ein, um die Plane zu fixieren und so vor Windböen zu sichern. Dafür steht er im Korb eines Krans – etwa drei Meter über dem Boden.

Grund der Aktion: In der alten Mühle an der Weistropper Straße 3, die jetzt als Wohn-und Ferienhaus genutzt wird, hat sich der Holzwurm eingenistet. Erkennen lässt sich das an Bohrmehlhäufchen unter den Holzbalken im Dach und auf dem Dielenbelag. Auch Ausfluglöcher im Holz sind ein eindeutiges Indiz für den Befall.

Tödliches Gemisch tötet die holzfressenden Schädlinge

Das brachte die Groli Schädlingsbekämpfung GmbH aus Dresden auf den Plan: Mit einer Begasungsaktion wollen die Mitarbeiter des Unternehmens die holzfressenden Schädlinge abtöten. Mehrere Schläuche leiten dafür das tödliche Gemisch von außen ins Innere des Gebäudes – Messinstrumente überprüfen, ob sich das Gas gleichmäßig in den Räumen verteilt. „Voraussichtlich fünf Tage lang wird die Begasung andauern“, sagt Marco Müller, einer der Geschäftsführer von Groli.

Die Schädlingsbekämpfer Tom Puhlmann und Jens Wehner auf dem Dachstuhl in Niederwartha. Quelle: Anja Schneider

Damit das Gas nicht entweichen kann, muss das Gebäude luftdicht verschlossen sein. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiter den Dachstuhl vorab in die weiße Plane eingehüllt. Auch die Türen müssen abgedichtet werden. Insgesamt 600 Quadratmeter Plane verwendeten sie – zum Fixieren rund einen halben Kilometer Klebeband.

Gasbehandlung das günstigste Prozedere

„Aufgrund der Bausubstanz des Gebäudes war es nicht nötig, dieses komplett einzupacken.“ Die Außenwände bestehen aus Stein – für das Gas also undurchlässig. Auch die Fenster benötigen keine zusätzliche Abdichtungsmaßnahme. Anders bei anderen Gebäuden: „Speziell Fachwerkhäuser müssen wir komplett abdichten, da das Holz in der Fassade zu viel Gas entweichen lässt“, sagt Müller.

Neben der Präzisionsbegasung bietet das Unternehmen auch ein Heißluftverfahren an, aber: „Dafür hätten wir Decken und Wände aufreißen müssen.“ Die Gasbehandlung sei daher das naheliegende und günstigere Prozedere gewesen.

Rückstände des Gases bleiben nicht

Wichtig ist die Schädlingsbekämpfung allemal: „Lässt man die Holzwürmer gewähren, können Probleme mit der Statik des Gebäudes auftreten.“ Eine Larve frisst im Laufe ihres Lebens etwa so viel Holz wie in eine Espressotasse passt – dadurch höhlen sie die tragenden Elemente von Gebäuden aus. Langfristig besteht deshalb die Möglichkeit eines Einsturzes.

Rückstände des Gases bleiben nicht. „Nach der Behandlung lüften wir das Gebäude. Unter Zufuhr von Luftsauerstoff zersetzt sich das Gas dann automatisch.“ Somit können die Bewohner der ehemaligen Mühle in rund einer Woche ihre Quartiere wieder beziehen.

Von Felix Franke