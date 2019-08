Dresden

So schnell lässt sich Gisela Kandler nicht ins Bockshorn jagen: Immer wieder war ihr in der jungen DDR an der Schule gesagt worden, dass sie es bis zum Abitur sowieso nicht schaffen würde, ein Studium käme dann auch nicht in Frage. „Das hatte mit meinem Vater zu tun, der als Jurist im Landeskirchenamt arbeitete, ich kam aus einem sehr religiös geprägten Haus“, erklärt die 85-Jährige.

Zur Galerie Die Dresdnerin Gisela Kandler ließ sich trotz problematischer Umstände in der DDR nicht unterkriegen.

Schließlich hat sie es doch geschafft. Zunächst kam sie 1944 an die Mädchenschule in Dresden-Neustadt. Nach Kriegsende wurde diese mit einem Jungen-Gymnasium zusammengelegt und daraus die „Oberschule Dresden Nord“. Die Erweiterte Oberschule (EOS) als DDR-Version der Gymnasien kam erst später auf. Heute befindet sich in dem Erlweinbau an der Weintraubenstraße das Romain-Rolland-Gymnasium.

Ohne FDJ und GST beim Medizinstudium

An ihrem kirchlichen Hintergrund, so ist sich Gisela Kandler sicher, scheiterte auch die erste Bewerbung zum Studium an der Universität in Greifswald. Offiziell gab es keine Begründung. „Aber das war ganz klar.“ Um Krankenschwester zu werden, absolvierte sie ein praktisches Jahr in einer Diakonischen Einrichtung. Über eine Bekannte kam sie dann doch noch zu einer Studienzulassung in Halle. Nach den Ereignissen vom 17. Juni 1953 war von einem neuen Kurs die Rede.

An der Uni ist es der Dozent für Gesellschaftswissenschaften, der sie auf dem Kieker hatte. „Er konnte überhaupt nicht verstehen, dass ich Medizin studieren durfte, ohne dass ich in der FDJ bin.“ Einmal sei sie von ihm stundenlang bearbeitet worden, damit sie in die GST eintritt. Die „ Gesellschaft für Sport und Technik“ war für die vormilitärische Ausbildung der Jugendlichen in der DDR zuständig, sie bot Motorsport, Tauchsport und Funksport an, auch Sportschießen gehörte dazu. Unter anderem lockte er sie mit dem preisgünstigen Ablegen des Führerscheins.

„Patienten mit der Waffe in der Hand verteidigen“

Gisela Kandler sollte in die Vereinigung eintreten, weil sie schließlich in der Lage sein müsse, „ihre Patienten auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen“, habe der Hochschullehrer erklärt. Die Studentin blieb hartnäckig. Als die Prüfung in Gesellschaftswissenschaften nur unter vier Augen mit dem Dozenten stattfinden soll, ahnt sie nichts Gutes. „Da hätte er ja einfaches Spiel gehabt.“ Sie konnte sich doch noch einen Assistenten als Zeugen organisieren und kam mit einer Vier davon. „Aber das war ja das, was ich wollte.“

Im September 1954 wurde in Dresden eine medizinische Akademie aufgebaut. Um hier die Kapazitäten auszulasten, schickte der Staat die Medizinstudenten mit Dresdner Herkunft an die Medak. „Hier hatten wir ruhige Zeiten, das war das einzige Mal, dass wir nicht politisch behelligt worden sind.“ Später in den Krankenhäusern ging es wieder los. „Da hatte ja jede Einrichtung ihren Parteisekretär.“ Eine klare Linie zu behalten, sei da nicht immer leicht gewesen. Doch ihr Vater habe gesagt, „wenn du ihnen den kleinen Finger gibst, haben sie dich in ihrer Mühle“.

Erfahrungen mit Wahlbetrug

Da hatte sie auch schon ihre ersten Erfahrungen mit dem Wahlbetrug in der DDR machen müssen. Heute wird dabei hauptsächlich an die Kommunalwahl von 1989 gedacht. Bürger der Stadt deckten vor 30 Jahren auf, wie die sozialistische Einheitspartei SED die Ergebnisse fälschen ließ. In jedem zweiten Wahllokal gingen Dresdner zur Auszählung, registrierten wie viele Gegenstimmen es gab und konnten so die Differenzen zu den amtlichen Zahlen nach der Wahl offenlegen.

Aber schon 1954 hatten nach den Beobachtungen von Gisela Kandler Wahlmanipulationen in der DDR begonnen. Bereits damals sei jeder beargwöhnt worden, der für seine Stimmabgabe in die Wahlkabine wollte. „Ich bin immer in die Kabine gegangen, das war ein Spießrutenlauf, weil die natürlich am anderen Ende des Raums stand.“ Doch es kam noch schlimmer. Wer beispielsweise alle Namen mit einem großen Kreuz durchgestrichen hatte, dessen Stimme sei so interpretiert worden, dass er wohl alle wählen wollte. Und damit nicht genug. Frau Kandler stellte in Halle auch fest, dass ein Nachbar, der ganz sicher nicht zur Wahl gegangen war, im Register des Wahllokals trotzdem einen Haken bekommen hatte. „Für ihn hatten sie offenbar einfach einen Wahlzettel in die Urne geworfen“, vermutet Kandler. Sie muss auch heute noch den Kopf schütteln über die Unverfrorenheit. „Deswegen habe ich den Leuten immer gesagt, geht hin, geht in die Kabine und schreibt über alle Namen „Nein“, das wurde anerkannt.“

„Blick zurück bei vielen verklärt“

1958 legte Gisela Kandler ihr Examen ab, ging später nach Technitz und Döbeln und schließlich nach Frankenberg für den Facharztabschluss. Als ihre Eltern in Dresden ihre Hilfe brauchten, kehrte sie zurück. Von 1972 bis zum Ruhestand ab 1994 arbeitete sie im Krankenhaus Neustadt, führte dort als chirurgische Fachärztin die Notfallaufnahme und die letzten zwei Jahre das Ermelhaus, eine Außenstelle des Krankenhauses in Radebeul für langwierige chirurgische Fälle.

Zu Auszählungen bei Wahlen ist sie immer wieder gegangen, kaltschnäuziger Betrug wie in Halle sei ihr dabei nicht aufgefallen. „Man machte es nicht mehr so offensichtlich.“ Wahrscheinlich habe der Staat das auch lange Zeit nicht nötig gehabt, weil sich viele angepasst hatten. „Viele hatten dann auch nichts auszustehen, daher ist doch bei vielen der Blick zurück so verklärt.“

„Eigenverantwortung haben viele nicht gelernt“

Bis heute habe das Nachwirkungen. „Die Menschen mussten sich um nichts kümmern, es lief alles, das war bequem. Da ist erklärlich, dass ihnen heute Eigenverantwortung schwer fällt, das haben sie nicht gelernt, es wurde ihnen alles abgenommen.“ Daher würden heute auch viele sagen, na so schlimm war es doch damals gar nicht. Für viele sei die deutsche Einheit vor allem aus wirtschaftlichen Gründen willkommen gewesen. „Da sollten alle vorsichtig sein, die jetzt über Wirtschaftsflüchtlinge schimpfen.“ Sie habe sich „sehr geschämt“, so erinnert sich Frau Kandler, wie sich nach dem Fall der Mauer plötzlich „viele liebe Kinder an ihre Angehörigen in Pflegeheimen erinnerten, um die sie sich sonst wenig gekümmert haben. Aber nun fuhren sie mit ihnen in den Westen, um das Begrüßungsgeld zu kassieren“.

Bis heute ist Gisela Kandler bei jeder Wahl gewesen. „Das ist der Weg für jeden, seine Meinung zu sagen.“ Jeder habe eine Meinung und sollte die auch vertreten. Jeder sollte sich aber auch überlegen, was steckt hinter den ganzen Versprechungen, die Parteien machen. Jedem müsse klar sein, dass Wahlversprechen einer Partei in Regierungsbündnissen nicht vollständig umgesetzt werden könnten. „Das sollten die Politiker aber auch von vornherein sagen“, fügte Kandler hinzu. Mehr „Behutsamkeit“ wünscht sie sich bei manchen Angelegenheiten auch von den Medien, um nicht „Öl ins Feuer zu gießen“.

Einsatz in der Kirchengemeinde

Zeit ihres Arbeitslebens war sie auch in der Kirchen-Gemeinde aktiv, soweit es die ärztlichen Dienste erlaubten. Nach dem Renteneintritt engagierte sie sich für die Sanierung der Christus-Kirche in Klotzsche. „Die war von meinem Großvater erbaut, der als Architekt in Sachsen und Böhmen um die Zeit um 1900 herum 27 Kirchen neu gebaut und 37 saniert hat, und ich war sozusagen die, die alle zusammenholte, die sich um Kostenvoranschläge kümmert und solche Sachen.“ Nach sieben Jahren war die Sanierung geschafft.

Hat sie irgendwann einmal das Gefühl gehabt, dass ihre Lebensleistung nicht gewürdigt worden wäre nach der Wende? Mit überheblichen Westdeutschen sei sie auch zusammengetroffen, für alle habe dies aber nicht gegolten. „Schlucken musste man schon manchmal, wenn uns vom Westen etwas übergestülpt worden ist, weil es angeblich nichts besseres gab.“ So komme nun heute die Diskussion um die Impfpflichtwieder auf, weil es Probleme mit schweren Krankheiten gibt, die zu DDR-Zeiten verschwunden waren. Auch das Krebsregister fällt ihr ein, das zunächst nicht weitergeführt worden sei. „Es wurde davon ausgegangen, dass an einem Staat, der pleite war, nichts Gutes dran gewesen sein kann.“ So hätten sich die DDR-Bürger völlig umstellen müssen, nichts sei geblieben, wie es war. „Ich habe mal zu einem Westdeutschen gesagt, sie mussten sich nur auf zwei Sachen einstellen, den Grünen Pfeil und die Eule für Naturschutzgebiete, mit beidem sind sie nicht zurechtgekommen.“

Wut und Hass erschütternd

Die tiefen Verletzungen und Frustrationen bei vielen Ostdeutschen nach nunmehr fast 30 Jahre kann sie aber nicht so recht nachvollziehen. „Was mich erschüttert ist, dass gerade meine Jahrgänge und die etwas jüngeren so wütend sind, so schimpfen und drohen, dass sie Hass verbreiten, da kann ich meine Generation nicht verstehen.“ Verschiedene Meinungen gehören zum Leben dazu. „Das ist Demokratie, das muss man den Leuten auch immer wieder erklären.“ Am 1. September wird sie auf jeden Fall wählen gehen. Zur Auszählung zieht es sie nicht mehr. „Das wird schon klappen“, sagte sie und lacht.

Von Ingolf Pleil