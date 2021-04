Wie ein freier Träger aus Dresden seine Fachkräfte impft

Dresden

Der freie Träger Outlaw gGmbH in Dresden hat es geschafft: 137 Beschäftigte wurden jetzt im Unternehmen geimpft. Im Interview erklärt Outlaw-Regionalgeschäftsführer Dirk Luther, warum er sich für das betriebliche Impfangebot an die Belegschaft engagiert hat.

Frage: Wie ist die Impfung abgelaufen?

Dirk Luther: Wir haben in einer unserer Einrichtungen in Dresden ein kleines betriebliches Impfzentrum eingerichtet und unseren Beschäftigten über ein selbst programmiertes Portal Impftermine angeboten. Am vergangenen Sonnabend wurde der erste Teil geimpft, am nächsten Sonnabend ist der zweite Teil an der Reihe. Das machen wir, weil wir unsere Einrichtungen offen halten wollen und so mögliche Ausfälle wegen Impfnebenwirkungen kompensieren können. Wir haben den Sonnabend als Impftermin festgelegt, damit sich die geimpften Kolleginnen und Kollegen am Sonntag regenerieren konnten oder können.

Haben sich schon Beschäftigte wegen schwerer Nebenwirkungen krank gemeldet?

Darüber ist mir nichts bekannt geworden.

Wer konnte sich impfen lassen?

Unsere Fachkräfte, die im Bereich Kindertagesstätten, der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Hilfen zur Erziehung tätig sind.

„Vorrang haben die Beschäftigen“

Heißt das, Sie selbst wurden nicht geimpft?

Nein, ich habe mich nicht impfen lassen. Vorrang haben die Beschäftigten, die direkt am Kind arbeiten. Aber zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Outlaw haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Bedeutung. Ich hoffe, dass wir im Lauf dieser Woche Klarheit darüber erhalten, wie wir mit den sonstigen Kollegen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe umgehen. Das ist aus unserer Sicht bisher noch eine Grauzone.

Volkswagen ist in Sachsen das einzige Unternehmen, das seine Mitarbeiter impft. Wie haben Sie es geschafft?

Als wir Ende März gehört haben, dass VW impfen will, haben wir uns gedacht: Das können wir auch. Dann haben wir uns gefragt, wen wir ansprechen müssen. Landespolitik, Ministerien, kommunale Verwaltung. Ich bin sehr vielen Menschen dankbar, die unser Anliegen befördert und unterstützt haben. Das Sozialministerium hat unsere Idee positiv begleitet, das Deutsche Rote Kreuz die Zustimmung zur Nutzung eines Impfmobils gegeben. Wir haben sehr intensiv an der Umsetzung gearbeitet und viele Unterstützer gefunden.

Lesen Sie auch Großunternehmen in Sachsen wollen eigene Belegschaft impfen

War es so leicht, wie Sie es jetzt schildern?

Das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir haben so etwas ja noch nie gemacht. Es gibt auch viel zu beachten. Datenschutz, wie richten wir ein Impfzentrum ein, wo sind die Wartebereiche, wer programmiert ein Impfportal, wer verabreicht die Spritzen. Das war schon ein gewisser Aufwand. Wir mussten sogar Stempel für unseren Impfarzt anschaffen, weil es ein Mediziner im Ruhestand ist.

90 Tester in den Einrichtungen ausgebildet

Warum haben Sie sich die Arbeit gemacht? Es hätte ja auch scheitern können.

Als wir begonnen haben, stand längst noch nicht fest, dass es funktioniert. Man schafft so etwas nur, wenn man diesen Willen hat, es schaffen zu wollen. Unsere Beschäftigten können sich nicht einfach ins Homeoffice begeben und ihre Kontakte minimieren. Es gibt Studien, die eine Ansteckungsgefahr im Bereich Kindertagesstätten oder Hilfen zur Erziehung belegen. Da gibt es in der Belegschaft eine latente Angst, das ist ganz menschlich. Viele haben sich vergeblich darum bemüht, einen Impftermin zu erhalten.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Grad der Frustration ist gestiegen, viele Gespräche auf den Gängen drehten sich nur noch um die Frage, wann es am Besten ist, ins Impfportal zu schauen. 0.30 Uhr oder 0.45 Uhr? Diese Energie, die unsere Beschäftigten da lassen müssen, fehlt für die Arbeit am Kind, war meine Befürchtung. Deshalb haben wir uns auf den Weg begeben.

Was hat Sie so sicher gemacht, dass Sie es bewältigen können?

Wir haben uns Ende des vergangenen Jahres frühzeitig mit dem Thema Schnelltests auseinandergesetzt und 90 Tester in den Einrichtungen ausgebildet. Das hat uns sicher gemacht, dass wir auch die Administration für das Impfen stemmen können. Es geht um betrieblichen Gesundheitsschutz und um unsere Verpflichtung als Arbeitgeber.

„Ich nehme Dankbarkeit wahr“

Werden Sie Ihre Erfahrungen anderen Trägern von Kindertagesstätten und der Jugendhilfe zur Verfügung stellen?

Sehr gerne. Wir stellen unser Konzept zur Verfügung.

Wie hoch ist die Impfbereitschaft bei Outlaw?

Sehr hoch. Wir haben aktuell zwei schwere Corona-Verläufe in der Belegschaft. Das sensibilisiert dazu, die Regeln einzuhalten. Es erhöht auch die Impfbereitschaft.

Wie waren die Rückmeldungen der Kollegen?

Ich nehme Dankbarkeit wahr. Ich denke, das gibt einen Motivationsschub bei der Arbeit. Ich bin froh, dass wir das geschafft habe. So konsequent wir beim Thema Schnelltests auch sind – es kostet Arbeitszeit von Fachkräften und erhöht die Sicherheit nicht so sehr wie eine Impfung. Wir hoffen, dass wir uns bald voll und ganz unserer eigentlichen Aufgabe widmen können – der Arbeit am Kind. Ohne unterschwelligen Ängste.

Von Thomas Baumann-Hartwig