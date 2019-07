Dresden

Als seine Tochter gerufen habe: „Papa, was hast Du getan?“, da sei ihm klar geworden: „Jetzt habe ich meine Komfortzone verlassen“, sagt Olaf Schumann. Die Tochter hatte auf dem Weg zur Schule das Wahlkampfplakat des Papas an einer Straßenlaterne entdeckt.

Schumann, mit vielen Preisen dekorierter Werbeexperte, hat es getan: Er ist zur Stadtratswahl am 26. Mai angetreten. Auf Platz eins der Liste Freie Wähler im Wahlkreis 9. Eine spezielle Erfahrung für einen Menschen, der alles andere als ein Berufspolitiker ist. Auch wenn er sich selbst als „politisch interessiert“ beschreibt.

Von der Politik kann man Antworten erwarten

„Ich habe Pegida und die AfD als Problem für Dresden gesehen“, erklärt Schumann die ersten Schritte, die ihn zur Kandidatur führen sollten. Die etablierten Parteien und gesellschaftlichen Kräfte hätten falsch reagiert. „Man hat die Symptome bekämpft und nicht die Ursachen. Pegida hat – in einem unmöglichen Stil – berechtigte Fragen gestellt, aber keine Antworten geliefert.“ Von einer Bürgerbewegung könne man keine Antworten erwarten, sagt Schumann. Das sei auch bei Fridays for Future so. Aber von der Politik. Stattdessen habe er eine regelrechte Verweigerung festgestellt, auf der rationalen Ebene zu argumentieren und die er am eigenen Leibe zu spüren bekommen habe.

Wie soll man sich gegen haltlose Vorwürfe wehren?

Die Freien Wähler würden angeblich zu den „Neuen Rechten“ gehören. Oder zu den „extremen Rechten“. „Wie soll man sich gegen solche haltlosen Vorwürfe wehren?“, fragt Schumann, der als Geschäftsmann zu den Freien Wählern gekommen ist. Der Experte für Werbung sollte die kreativen Ideen für den Wahlkampf in Dresden, Pirna und zur Landtagswahl liefern. „Ich bin eigentlich nicht so ein Frontmann“, sagt Schumann über sich. Aber als er von den Freien Wählern gefragt wurde, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne, sagte er zu. „Ich habe das Ganze als eine Art Selbstversuch betrachtet“, so der Werbeexperte. Um keine Angriffsfläche zu bieten, hat er auf Facebook und Twitter komplett verzichtet. Für ihn sind das mittlerweile „asoziale Hetzwerke – rechts wie links“.

Werbung, die nicht nach Werbung aussieht

Mit seiner Idee der leeren Plakate habe er versucht, die virtuelle Welt von Twitter und Facebook auf das reale Leben zu übertragen. „Auf die Blanko-Plakate konnten die Kandidaten ihre Botschaften schreiben und so spontan reagieren. So konnten wir auch die Menschen erreichen, die nicht in den Netzwerken unterwegs sind.“ – „Hier könnte eine Bank stehen“ oder aber „Hier fehlt eine Elektrotankstelle“ war dann direkt vor dem Wirtschaftsministerium zu lesen. Der selbstgemachte Eindruck passt zum Selbstverständnis der Freien Wähler. „Ich wollte eine Werbung entwickeln, die nicht nach Werbung aussieht.“ Ursprünglich sollten auf den Plakaten nur Selfies der Kandidaten zu sehen sein, das ging einigen dann aber doch zu weit. Teure Studiofotos wurden es dennoch nicht.

Zweimal habe er sich mit einem selbstkonstruierten Wahlkampfstand auf Stimmenfang begeben, so Schumann. „Das eine Mal hat es aber heftig geregnet. Das musste ich dann abbrechen.“ Fast 1500 Stimmen hat er erhalten, aber den Einzug in den Stadtrat verpasst. „Es ärgert mich schon, dass ich dieses Vertrauen nicht rechtfertigen kann“, bekennt er. Seine Idee eines 365-Euro-Tickets nach Wiener Vorbild hätte er genauso gerne in die Debatte eingebracht wie seine Vorstellungen zur Baukultur. Gerade die heftigen Architektur-Debatten in Dresden seien ein wunderbares Beispiel für gelebte Demokratie.

Die Menschen wollen mitreden

„Bürger die sich einmischen sind kein Problem. Ein Problem ist es, wenn der Staat seine Bürger bei wichtigen Entscheidungen nicht einbezieht. Die Menschen wollten mitreden. Wenn sie es nicht können, ziehen sie sich dauerhaft zurück oder gehen in den Widerstand.“ Bürgerbeteiligung dürfe aber auch keinen Placeboeffekt haben. „Welcher Bürger kann denn beurteilen, ob Krankenhäuser von der Kommune oder einem privaten Betreiber geführt werden sollten?“, fragt er.

Eine einmalige Erfahrung

Auch wenn es nicht für ein Mandat gereicht hat, der Wahlkampf sei eine einmalige Erfahrung gewesen. Menschlich und fachlich. „Ich beschäftige mich beruflich mit Werbung. Das ist die Kunst der Verführung. Der brachiale Feldzug einiger Politiker war mir dagegen fremd.“, sagt Schumann. Es seien zwar nur Einzelpersonen gewesen, die einen schmutzigen Wahlkampf geführt hätten. „Aber mit einer verheerenden Wirkung.“ Die Methode der öffentlichen Skandalisierung habe er hautnah erfahren. Ein Vorwurf habe ihn besonders getroffen, bekennt Schumann: Wenn beispielsweise bei „ Dresden kippt“ die Gefahr des Antisemitismus beschworen werde, die von den Freien Wählern ausgehe. „Ich habe Israel bereist, in einem Kibbuz übernachtet und mit vielen Juden gesprochen.“ Am liebsten würde er mit Kippa herumlaufen, um seine Solidarität mit der kleinen jüdischen Gemeinde in Dresden auszudrücken.

Der schmutzige Wahlkampf hat Spuren hinterlassen

Als Fachmann weiß Schumann, wie Framing das Denken beeinflusst. Es ist legitim, wenn im Wahlkampf moralisch und nicht inhaltlich argumentiert wird, findet er. Grenzen würden erst überschritten, wenn Journalisten in ihre Berichterstattung das Framing einfließen lassen. Oder wenn die Organisation „ Dresden kippt“ im Haus an der Kreuzkirche eine politische Outing-Aktion gegen die Freien Wähler abhalten dürfe. „Hinter deren Spendenkonto verbirgt sich – laut bayerischen Verfassungsschutzbericht 2017 und 2018 – die größte linksextremistisch beeinflusste Organisation der Bundesrepublik. Deren Form des Antifaschismus zielt allerdings nicht nur auf den Rechtsextremismus, sondern auf alles, was nicht zum linken Lager gehört.“ Auf der Liste der Unterstützer von „ Dresden kippt“ stehen auch prominente Stadträte wie Michael Schmelich oder Johannes Lichdi von den Grünen.

Ja, sagt Schumann, es gebe auch Leute, die sich nicht mehr melden würden. Dieser schmutzige Wahlkampf habe Spuren hinterlassen. „Insgesamt wird mein politisches Engagement aber eher positiv gesehen.“ Für die Landtagswahl wünsche er sich mehr Gelassenheit. „Wir sollten uns nicht provozieren lassen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig