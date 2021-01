Dresden

Alles begann in einer Studentenbude in Birmingham. Drei junge Männer aus Deutschland, die so ihre Probleme mit der englischen Küche hatten, suchten nach Alternativen. Was braucht der Körper? Und was der studierende Geist? Die jungen Männer setzten ihre Experimente in der Küche einer Villa auf dem Weißen Hirsch fort.

Unternehmerpreis statt Jubiläumsparty

Was sich nach Kochen für Anfänger anhört, ist ein erfolgreiches Startup geworden. „The nu company“ mischt den Markt für Müsliriegel auf. „Für gesunde Müsliriegel“, wie Mathias Tholey betont. Er ist einer der jungen Männer, die einst das Interesse an schmackhaftem Essen an den Kochtopf trieb. Jetzt ist Tholey Jungunternehmer – und ein preisgekrönter noch dazu.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Jungunternehmer kehrte jetzt nach Dresden zurück, um den Exportpreis der Dresdner Internationalisierungsexperten Dreberis in Empfang zu nehmen. Auch der Preis hat eine eigene Geschichte: Dreberis feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. So ein Jahrestag wäre ein Anlass, einen großen Saal zu mieten und mit Kunden und lokaler Prominenz eine Feier zu veranstalten. Geschäftsführer Markus Reichel hatte weit vor Corona anderes im Sinn: „Wir wollten lieber ein junges sächsisches Unternehmen unterstützen, das bereits in den ersten Jahren des Bestehens seine Produkte international vermarkten will.“

Der Preis soll zeigen: „ Sachsen ist cool“

Mit 3000 Euro ist der Preis dotiert –gutes Geld für eine Export-Kampagne. „Nur acht Prozent der sächsischen Unternehmen exportieren ihre Produkte“, erklärt Dreberis-Gesellschafterin Agata Reichel-Tomczak. „Der Preis soll zeigen: Sachsen ist cool und innovativ, hier kann man etwas bewegen, Arbeitsplätze schaffen und Auslandsmärkte weltweit erobern! Wir wollen auch einen Beitrag leisten, dass junge Leute, die mit Begeisterung hier studieren, auch hier leben und arbeiten wollen – als Gründer, Forscher oder Führungskräfte. “

Mit „the nu company“ hat Dreberis einen Preisträger gefunden, der in den ersten vier Jahren seines Bestehens schon auf 16 Auslandsmärkten aktiv ist. „Uns beeindruckt die Vielfalt der Produkte und die nachhaltigen Ideen, die dahinter stehen: Das Papier, in das die Riegel eingewickelt sind, ist abbaubar“, erklärt Reichel.

„Wir vermissen die Lebensqualität von Dresden “

Kleiner Wermutstropfen: Das junge Unternehmen hat seinen Firmensitz von Dresden nach Leipzig verlagert. „Aber wir vermissen die Lebensqualität an der Elbe“, sagt Tholey. Doch Dresden sei eine Ingenieurstadt mit vielen technisch orientierten Arbeitskräften. „Die Leipziger können dagegen im kreativen Bereich punkten. Hier haben wir einfach einen besseren Zugang zu neuen Mitarbeitern.“

Mehr als 50 Mitarbeiter tüfteln in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig an neuen Produkten und deren Vermarktung. Die Riegel sind bei vielen Lebensmittelhändlern wie REWE oder Edeka gelistet, aber auch in Drogeriemärkten wie Rossmann oder dm. Relevante Mengen exportiere das junge Unternehmen in acht Länder, sagt Tholey, die größten Auslandsmärkte seien Holland und England.

Preisgeld für Kampagne in Großbritannien

Mit dem Preisgeld will der Lebensmittelhersteller eine größere Kampagne in Großbritannien finanzieren. „Da wollen wir den Markt aufmischen.“ Er sei Dreberis sehr dankbar für die Unterstützung, sagt Tholey.

Die drei Chefs der „nu company“ kommen aus Düsseldorf, Mainz und dem Saarland und haben gemeinsam an der TU in Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert. „Wir sind Nichtossis, leben aber gerne in Sachsen“, bekennt der Saarländer Tholey. Der Firmenname ist eine Reminiszenz an das Sächsische: „Als wir noch neu hier waren, haben wir ständig dieses ,Nu’ gehört. Wir wussten nie, ob das nun ja oder nein bedeutet.“

Die Wissenslücke ist längst geschlossen. 2021 will das Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt Fuß fassen. „ Europa wird nicht reichen, wir müssen uns weitere Absatzmärkte suchen“, weiß der Jungunternehmer. Reichel hört es gerne und denkt darüber nach, im nächsten Jahr wieder einen Exportpreis auszuschreiben. Auch wenn es da kein Jubiläum zu feiern gibt.

Von Thomas Baumann-Hartwig