Wie ein Landwirt aus Dresden Kriegsflüchtlingen hilft

Dresden

Wie hält der Mann das durch? Bernhard Probst läuft durch die Küche auf seinem Hof in Podemus. Das Handy klingelt ständig. Probst gibt Anweisungen, schreibt Nachrichten, spricht mit Mitarbeitern. Der Unternehmer, der Vorwerk Podemus zum Begriff für ökologischen Landbau gemacht hat, ist ständig am Koordinieren. Probst koordiniert Hilfen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Er holt sie von der polnischen Grenze ab, er besorgt ihnen Quartiere, er kümmert sich um die Zusammensetzung der Wohngemeinschaften, er beherbergt eine Familie auf seinem Hof.

1945 stellten sich Ukrainer vor den Großvater

Am vergangenen Sonntag, er habe gerade den Geschirrspüler ausgeräumt, da habe es ihn emotional gepackt, sagt Probst. Da habe er gewusst, dass er etwas tun muss, dass er nicht nur zusehen kann. Auch aus familiären Gründen. 1945 hätten die Russen seinen Großvater an die mittlere Scheunentür gestellt in Podemus, um ihn zu erschießen. „Ukrainische Zwangsarbeiter haben sich vor Opa gestellt und ihm das Leben gerettet“, sagt Bernhard Probst.

Die Mutter seines Patenkindes sei Ukrainerin. Das bringe die Kontakte. Der Unternehmer tut das, was er am Besten kann: Er organisiert eine hoch effiziente Struktur. Vom Hof aus starten Autokonvois zur polnisch-ukrainischen Grenze und bringen Kriegsflüchtlinge nach Dresden. Probst selbst ist mit dem Kleinbus nach Budomierz gefahren, am Mittwoch. „Sieben Autos von uns, sechs Fahrzeuge Sachsen Energie und ein Reisebus“, erzählt er.

„Eine Mutter braucht einen Ruhepunkt und ein warmes Bad“

Die Menschen, die er nach Dresden bringt, haben schon eine Unterkunft, weil der Unternehmer weiter denkt, als nur an den ersten Schritt. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Menschen längere Zeit nicht zurück in ihre Heimat kommen. Wir müssen sie unterbringen, und zwar so, dass sie sich wohlfühlen.“ Eine Mutter mit zwei Kleinkindern habe nichts in eisiger Kälte verloren, sagt Probst mit tiefster Überzeugung. „Sie braucht einen Ruhepunkt und ein warmes Bad.“

Das Telefon steht nicht still

Weil Probst bekannt ist wie ein bunter Hund als Unternehmer, Geschäftspartner hat, sich in der Kirchgemeinde engagiert, steht das Telefon nicht still. Menschen rufen an und wollen mit ihrem Auto zur Grenze fahren. Andere stellen Zimmer bereit, Wohnungen. „Wir haben wirklich alles“, sagt Probst, „von der Ferienwohnung in der Innenstadt über Wohnräume in der Radebeuler Villa bis hin zu Räumen bei uns in den Ortschaften wie Oberwartha.“ 250 Unterkünfte sind binnen kürzester Zeit zusammengekommen, die Hilfsbereitschaft in Dresden und Umgebung sei überwältigend.

„Ich will nicht mit so einem Würmchen auf der Flucht sein“

Sylvia Miedtank kommt in die Küche und holt sich von Probst Instruktionen ab. Die junge Frau will mit in die Ukraine fahren, der Unternehmer ist ihr Chef. „Meine Freundin hat gerade erst ein Baby bekommen. Ich habe es am Wochenende im Arm gehalten. Ich will nicht mit so einem Würmchen auf der Flucht sein“, erklärt Miedtank, warum sie sich stundenlang ans Lenkrad setzt. „In Klotzsche auf die Autobahn und dann 700 Kilometer geradeaus“, gibt Probst ihr mit auf den Weg, ehe er ein Zimmerangebot annimmt.

Unterkünfte für alle 60 Kriegsflüchtlinge

60 Kriegsflüchtlinge kamen in dem Reisebus zurück, nicht einer sei in Podemus ausgestiegen. „Wir konnten alle gleich in die Unterkünfte bringen“, sagt Probst, der auch darauf achtet, dass es sozial passt in den Quartieren und Kinder möglichst Spielgefährten finden.

Vierköpfige Familie aufgenommen

Eigentlich passt es bei Familie Probst gerade nicht, er hat die Handwerker im Haus, die Geräusche von Bohrmaschinen sind zu hören. Aber Probst hat eine vierköpfige Familie aufgenommen, die sich am Sonnabend in Kiew auf den Weg gemacht hat. Der Deutsche Joachim Bentz lebt seit 14 Jahren in der Ukraine. Der Marketing-Experte ist mit der Politikberaterin Olga Andrijenko-Bentz verheiratet, das Paar hat zwei Kinder (elf und sieben). Als die Raketeneinschläge immer näher kamen, packte das Paar die Koffer. „Ich habe nicht mal eine zweite Hose“, sagt Bentz lächelnd, „wir haben mehr Wert auf Essen gelegt mit den Kindern.“

Immer wieder Schießereien im Bahnhof

Der Weg der Familie führte zum Hauptbahnhof. Von dort aus nahmen die Vier den Zug nach Lviv-Lemberg. Während der Wartezeit sei es zu Schießereien gekommen. „Da stürmten immer mal wieder Soldaten durch den Bahnhof.“ Der Zug sei vollkommen verdunkelt gewesen, aber nicht überfüllt. In Lviv-Lemberg habe er Bekannte getroffen, die die Familie zur Grenze gefahren hätten. Es habe lange gedauert, auf die polnische Seite zu kommen, sagt Bentz. Dort hätten die Behörden aus einem Verbrauchermarkt ein provisorisches Aufnahmezentrum gemacht. „Die Polen hatten Tee und Butterbrote, wir wurden versorgt.“

„Jetzt kann ich einen kühlen Kopf bewahren“

Olga ist die Bekannte der Mutter des Patenkinds von Probst, er nahm die Familie aus Kiew bei sich zu Hause auf. Jetzt sitzt die Ukrainerin am Laptop und tut das, was auch Probst tut: Koordinieren, Anweisungen geben. „Ich habe es geschafft und bin in Sicherheit. Ich kann kühlen Kopf bewahren und meinen Verwandten und Bekannten bei der Flucht helfen.“ Viele Frauen seien traumatisiert von dem Schrecken des Krieges und würden irrational handeln. „Eine Freundin sagte mir am Telefon, als sie schon im Zug saß, dass sie gar nicht weg will. Da habe ich sie angeschrien.“

„Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben“

Bald wird die Familie aus Kiew zu den Eltern von Bentz nach Norddeutschland weiterfahren. „Ich habe sogar schon den Schulbesuch für die Kinder geregelt“, sagt der Marketingfachmann, der hofft, spätestens in drei Monaten in die Ukraine zurückkehren zu können. „Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben.“ Alles habe die Familie in der Wohnung zurückgelassen – aber ihr Leben, das konnten sie retten. „Und das zählt.“

Probst ist der Schlafmangel anzusehen. Wie lange hält er das noch durch? „Ich setze darauf, dass die Flüchtlinge bald mit Zügen fahren und wir eine Pause einlegen können.“ Eine Pause bei den Transporten. Bei der Betreuung der Flüchtlinge in Dresden wird sich Probst einbringen. Ganz sicher.

Von Thomas Baumann-Hartwig