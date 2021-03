Wie ein Gymnasiast in Dresden für das Recht auf Spaß im Schnee kämpft

Dresden

Es klingt wie ein Aufschrei: Jedes Kind sollte das Recht auf Spaß im Schnee haben! Zumal Schnee in einer großen Stadt wie Dresden höchst selten sei. „Es kann nicht sein, dass an einem Winter-Montag ein Schüler entweder für über sechs Stunden eine schulische Einrichtung besuchen oder an digitalem Online-Webkonferenz-Unterricht teilnehmen beziehungsweise Aufgaben erledigen muss, die über einen Zeitraum von sechs Stunden hinausgehen“, heißt es in einer Petition, die Anfang Februar eingereicht wurde – mitten im tiefsten Winter.

Dresden und Petition bei Google eingegeben

Wer steckt hinter dieser Petition? Die DNN hat Kontakt zu dem Petenten aufnehmen können. Felix ist 13 Jahre alt und Schüler an einem großen Dresdner Gymnasium. „Ich fahre gerne Ski und gehe gerne Rodeln. Um die Ecke haben wir einen schönen Hügel“, sagt er. Als die Temperaturen tief in den Keller gingen und die Schneeflocken wirbelten, sei er jeden Tag an der frischen Luft gewesen. „Manchmal sind wir auch abends Rodeln gegangen“, sagt er.

Tagsüber sitzt Felix vor dem Computer und löst Schulaufgaben. „Manchmal war es ziemlich gemein. Draußen schneite es und die Lehrer haben uns einen Haufen Aufgaben geschickt. Manchmal mit Schneeflocken-Symbolen.“ Es sei schon doof gewesen, Rechenaufgaben lösen zu müssen oder herauszufinden, was jemand vor 100 Jahren getan hat, statt rausgehen und den Schnee genießen zu können. Ein Lehrer habe seinem Aufgabenpaket die Bemerkung angefügt: „Ihr könnt ja einen Schneemann bauen, wenn ihr fertig seid.“

Das sei der Moment gewesen, so Felix, an dem er sich entschlossen habe, etwas zu tun. „Meine Freunde und ich haben bei Skype gechattet und sich über die Lehrer aufgeregt. Da habe ich mir aus Spaß die Petition einfallen lassen und an meine Freunde geschickt.“ Er sei politisch interessiert und höre gerne Nachrichtensendungen, erklärt der 13-Jährige, wie er auf die Idee mit der Petition gekommen ist. „Dann habe ich Dresden und Petition bei Google eingegeben. Der Rest ist dann selbsterklärend, da sind ein paar Felder, die man ausfüllen muss, das ist ganz einfach“, sagt Felix selbstbewusst.

Hoffen auf das Verständnis der Lehrer

Schon stand die Petition im Netz und fand binnen zwei Tagen zehn Unterstützer. Dass es dabei geblieben ist, findet der Gymnasiast nicht tragisch. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass viele Leute unterschreiben werden. Es war vor allem als Spaß gedacht.“ Noch einmal werde er wohl keine Petition einreichen. „Einmal reicht mir, glaube ich.“

Jetzt ist er erst einmal gespannt, welche Kommentare er zu hören bekommt, wenn in der nächsten Woche die Schule wieder beginnt. Präsenzunterricht und Homeschooling – er komme mit beiden Möglichkeiten zurecht, erklärt der 13-Jährige. „In der Schule hat man viel mehr soziale Kontakte und es gibt immer ein leckeres Mittagessen“, sagt er. Zu Hause seien die Abläufe nicht ganz so streng geregelt. Und man könne im Hintergrund schön lästern, weil einen die Lehrer nicht hören würden.

Schnee wird wohl im März nicht mehr fallen, glaubt Felix. Aber wenn im nächsten Winter wieder die Flocken wirbeln, wird vielleicht der eine oder andere Lehrer ein Einsehen haben, hofft er. Auch wenn seine Petition eher nicht im Petitionsausschuss behandelt wird. Dort werden nur Anliegen erörtert, die in der Zuständigkeit des Stadtrats liegen. Deshalb hat der Ausschuss die Petition an den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags weitergereicht. „Da bin ich mal gespannt“, sagt der Gymnasiast.

Von Thomas Baumann-Hartwig