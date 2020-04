Wie ein Fehlkauf in Dresden doch noch zur Goldgrube werden könnte

Dresden

Da waren sich CDU und Grüne einig: Diese Pläne der Verwaltung passen nicht in die Zeit. „Das wäre aus meiner Sicht Verschwendung von öffentlichen Mitteln“, erklärt CDU-Stadtrat Veit Böhm. Gerade in Zeiten von Haushaltssperren und Einnahmeverlusten in nie dagewesener Millionenhöhe verbiete sich das Nachdenken über derartigen „Luxus“. Grünen-Stadträtin und -Kreisvorsitzende Susanne Krause sah es ähnlich.

Die Landeshauptstadt Dresden plant den Kauf eines Grundstücks in unmittelbarer Nachbarschaft zum Festspielhaus Hellerau. Der Preis ist – wie es ein geflügeltes Wort sagt – heiß: Das Flurstück 666 z der Gemarkung Hellerau soll 800 000 Euro kosten. Zuzüglich Nebenkosten, so dass eine knappe Million zusammenkommt.

Grundstück hat einen Verkehrswert von 330 000 Euro

Viel Geld für ein Grundstück mit ehemaligen Panzergaragen der Sowjetarmee, Rampen und unterirdischen Tanks. Der Abriss der Gebäude und die Sanierung von Altlasten werden geschätzt rund 220 000 Euro kosten. Stadt und Verkäufer sollen sich diese Ausgaben teilen, so dass der Kauf schon mal mit 910 000 Euro den städtischen Haushalt belastet. Plus Nebenkosten von 56 000 Euro.

Tatsächlich hat das Grundstück einen Verkehrswert von 330 000 Euro plus 110 000 Euro Kostenbeteiligung des Verkäufers an der Altlastensanierung. Die Stadt will großzügig mehr als das Doppelte des Verkehrswertes für eine Fläche von rund 28 000 Quadratmetern hinblättern – um Parkplätze zu bauen. Keine Schule, keine Kindertagesstätte, kein Gewerbepark. Es geht um stinknormale Parkplätze.

Autos können auf dem Vorplatz künftig nicht mehr parken

Diese Parkplätze, so heißt es in einer Vorlage aus dem Geschäftsbereich von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen), sind gewissermaßen alternativlos. Weil die Verwaltung plant, den innerhalb der Hofanlage gelegenen Hofplatz des Festspielhauses „gemäß den denkmalpflegerischen Erfordernissen zu gestalten und im historischen Kontext wieder herzustellen“.

Heißt: Autos können auf dem Vorplatz künftig nicht mehr parken. „Der Nachweis für Stellplätze kann nur auf dem benannten Grundstück 666 z geführt werden“, heißt es in der Vorlage des Baubürgermeisters. Denn: Die Nutzung des derzeit noch maroden Ostflügels als Spielstätte, Unterkunft für Gäste und Gastronomie, des Festspielhauses sowie des bereits sanierten Westflügels würden laut Sächsischer Bauordnung 212 Parkplätze erfordern.

„Alternativlos, den hohen Kaufpreisforderungen nachzukommen“

Ohne Nachweis von Parkplätzen werde es nichts mit der geplanten Nutzung des Festspielhauses. Schlimmer noch: Der Stadt würden bis zu 5 Millionen Euro Städtebaufördermittel und dazu noch einmal 2 Millionen Euro aus dem Fonds-Vermögen der ehemaligen DDR-Parteien verloren gehen. „Das würde die weitere Entwicklung des Standorts stark gefährden“, mahnt der Baubürgermeister in der Vorlage.

Da sich die Stadt für Notsicherungsmaßnahmen bereits mehrere Hunderttausend Euro Fördermittel gesichert habe, würden auch Rückzahlungen fällig werden. Jetzt kommt das Wort mit „a“ in der Vorlage: „Aus vorgenannten Gründen ist es alternativlos, den hohen Kaufpreisforderungen nachzukommen.“

Gartenland für einen überhöhten Preis

Besitzer der Fläche ist nach DNN-Informationen eine Projektentwicklungsgesellschaft, die dort Wohngebäude errichten wollte. Aber es gibt Siedlungsbeschränkungen für die Flächen, so dass aus dem Vorhaben nichts wurde. Jetzt könnte der vermeintliche Fehlkauf doch noch zur Goldgrube werden.

Könnte. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat die Vorlage auf der jüngsten Sitzung vertagt. Ob die Ausschussmitglieder der Argumentation der Verwaltung folgen, ist nicht abzusehen. „Wir benötigen ja nur eine Teilfläche für den Bau der Parkplätze. Überwiegend erwerben wir für einen überhöhten Preis Gartenland“, gibt CDU-Stadtrat Böhm zu bedenken.

