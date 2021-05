Wie ein Dankeschön-Banner in Dresden in der Garderobe landete

Dresden

Das, sagt Melissa Funke, sei ein schöner Abschluss ihrer Ausbildung. Die Schülersprecherin des Berufsschulzentrums (BSZ) für Wirtschaft „Friedrich Ludwig Gehe“ in Gorbitz ist jetzt Einzelhandelskauffrau bei Peek & Cloppenburg. Am Mittwochabend aber ließ sie es sich nicht nehmen, den Abschluss einer langen Reise mitzuerleben: Der Stadtrat votierte einstimmig für einen Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Kohlebahnhofs an der Freiberger Straße.

Garderobenmarke für das Banner

Die junge Frau, weitere Schüler und Lehrer des BSZ wollten sich nach der Abstimmung mit einem Banner bei den Stadträten für das Votum bedanken. Aber: Der Wachdienst spielte nicht mit und kassierte das Banner ein. Die Schüler mussten das Corpus delicti an der Garderobe abgeben und erhielten eine Marke dafür, Ordnung muss sein. Beifallsbekundungen sind im hohen Haus nicht erwünscht, also sagten Lernende und Lehrende aus Gorbitz vor dem Saal „Dankeschön“. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) war mit vor die Tür gekommen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Neubau ist deshalb der Abschluss einer langen Reise, da die „Handelsschule“ mehrfach im Stadtgebiet das Gebäude wechseln und auch mehrfach Sanierungen bei laufendem Schulbetrieb ertragen musste. „Man hätte gut sagen können: Der Stadtrat spinnt!“, erklärte Linke-Bildungspolitikerin Anja Apel. Nun habe das BSZ ab dem Schuljahr 2023/2024 eine wirkliche Perspektive.

Berufsschule und Sporthalle für Prohlis

Mario Schmidt (CDU) forderte im Namen des Stadtbezirksbeirats Prohlis, dass der Neubau für „Gehe“ mit einem zweiten Neubau verknüpft wird: Auf dem alten Schulstandort Boxberger Straße soll nach dem Abriss der Altbauten möglichst bis 2025 ein neues Schulgebäude für das BSZ für Elektrotechnik entstehen – plus ein Berufliches Gymnasium. Eine Vierfeld-Sporthalle solle möglichst schon vorher gebaut werden, so der Wunsch aus Prohlis, der Eingang in den Stadtratsbeschluss fand. Es gab auch mal Planungen, die „Handelsschule“ nach Prohlis zu verlagern.

Lesen Sie auch Premiere in der Dresdner Schulpolitik: Absichtserklärung vereinbart

„Gehe“ soll auch Berufliches Gymnasium erhalten

Ein Berufliches Gymnasium sollte auch „Gehe“ angegliedert werden, forderte CDU-Bildungspolitiker Matthias Dietze, während sich Dana Frohwieser über das mit der Standortentscheidung verbundene klare Bekenntnis zum Gymnasium Gorbitz freute. Dieses teilt sich mit „Gehe“ gegenwärtig ein Gebäude und war auch schon mal für einen Umzug an die Freiberger Straße im Gespräch.

Melissa Funke richtete ihren Dank auch an Schulleiter Lars Kluger, der wegen einer Quarantäne der Abstimmung fernbleiben musste. „Er hat sich immer für uns Schüler und die Lehrer eingesetzt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig