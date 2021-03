Wie die frühere Pflegedirektorin in Dresden beim Impfen mit anpackt

Dresden

Kürzlich, sagt Gitta Helaß, habe ein junger Mann in der Schlange gestanden. Beim Blick auf seine Daten habe sie bemerkt, dass er Geburtstag hat. „Als ich ihm gratuliert habe, hat er mir gesagt, dass wir ihm gerade das schönste Geschenk machen“, sagt die 69-Jährige und lächelt. Sie arbeitet im Impfzentrum des Universitätsklinikums Dresden. Obwohl sie schon seit mehr als fünf Jahren Rentnerin ist.

„Ich bin froh, dass ich mich einbringen kann“

„Arzthelferin“ steht auf dem Schild, das Gitta Helaß an ihrem weißen Kittel trägt. Eine junge Kollegin habe sie neulich geduzt. Bis sie eine andere Kollegin in die Schranken gewiesen habe: „Frau Helaß duzt man nicht. Sie war früher Pflegedirektorin bei uns“, habe die ältere Krankenschwester ihrer weniger erfahrenen Kollegin klargemacht. „Aber mich stört das nicht“, sagt Gitta Helaß. „Ich bin froh, dass ich mich einbringen kann.“

Ganz spontan habe sie sich Ende Dezember dazu entschieden, beim Impfen mitzuhelfen, sagt die Rentnerin. „Bevor ich mich beim Deutschen Roten Kreuz gemeldet hätte, habe ich erst mal bei uns im Universitätsklinikum gefragt, ob Bedarf besteht.“ Es habe dringender Bedarf bestanden, und so hilft Gitta Helaß jetzt ein halbes Jahr lang mit. Bis Ende Juni dauert ihr Einsatz, vielleicht geht es aber auch länger. „Das weiß ich noch nicht. Das hängt auch davon ab, wie viel Impfstoff wir bekommen.“

Ausgebucht binnen zwei Stunden

Die aktuelle Impfstoffsituation macht ihre Einsätze im Universitätsklinikum unkalkulierbar. Am Montag sei unangekündigt eine größere Lieferung eingetroffen. Holger Knoth, der Leiter der Apotheke, habe am Vormittag angerufen und gefragt, ob sie kommen könne. Punkt 12 Uhr saß Gitta Helaß im Empfangsbereich und nahm die Daten der zu impfenden Beschäftigten des Universitätsklinikums auf und betreute diese nach der Impfung. „Die Impfbereitschaft ist sehr hoch im Personal. Innerhalb von zwei Stunden waren im Mitarbeiterportal alle neuen Termine ausgebucht.“

Wie kommt eine frühere leitende Mitarbeiterin, die bis 2016 für fast 3500 Beschäftigte verantwortlich war, in den Empfangsbereichs eines Impfzentrums? „Ich bin Fachschwester für Anästhesie und Intensivtherapie“, sagt Gitta Helaß, „und ich wollte mit dabei sein, damit es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zusätzlich tun müssen.“ Alle Schwestern und Pfleger des Universitätsklinikums hätten die vergangenen Monate hart arbeiten müssen.

Zwei Achtstundentage und Bereitschaft

Für das Impfen werde viel Personal benötigt. Neben ehemaligen Beschäftigten wie ihr hätten sich dafür auch Mitarbeiter aus der Verwaltung gemeldet. Zwei Tage pro Woche arbeitet Gitta Helaß jetzt volle acht Stunden und steht an den anderen Tagen auf Abruf bereit. „Am Anfang war es schon eine Umstellung. Da bin ich vor dem Fernseher eingeschlafen“, sagt sie lächelnd.

Ihr Mann Christian unterstütze ihr Engagement vorbehaltlos. „Wir sind 47 Jahre verheiratet. All die Jahre hat mich mein Mann unterstützt. Anders wäre es nicht gegangen.“ 72-Stunden-Dienste könne eine Mutter von kleinen Kindern nur leisten, wenn sie den familiären Rückhalt habe.

Corona habe jetzt die Reisen, die sich das Ehepaar vorgenommen hatte, durchkreuzt. „Insofern geht mir nichts verloren, wenn ich hier mit anpacke. Ich helfe gerne, wenn ich kann“, sagt die 69-Jährige, die in einer Ortschaft bei Radeberg wohnt und sich zu den Gewinnern der Waldschlößchenbrücke zählt. „Ich brauche eigentlich nur 20 bis 25 Minuten für den Weg zur Arbeit. Früher hat es viel, viel länger gedauert.“

Etwas Normalität zurück gewinnen

Sieben Ampeln nur stünden auf ihrer Fahrtstrecke, die sie natürlich noch bestens kennt. Zumal sie ihrer alten Arbeitsstätte als Patientenfürsprecherin verbunden geblieben ist. „Im Klinikum habe ich viele vertraute Gesichter gesehen, aber auch neue. Schwer war es nicht, wieder in die Arbeit hineinzufinden.“ Nur eines, sagt Gitta Helaß im Brustton der Überzeugung, würde sie nicht mehr machen: „Als Pflegedirektorin möchte ich nicht mehr arbeiten. Das ist Geschichte.“

Sie hätte sich gewünscht, dass das Impfen schneller vorankommt, sagt Gitta Helaß. „Ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauert, bis Impfstoff kommt.“ Wenn es sein müsse, würde sie auch Sonnabend und Sonntag auf Arbeit kommen und zu impfende Personen betreuen. „Wir wollen doch alle wieder etwas Normalität zurückgewinnen.“ Und auch wenn sie und ihr Mann die große Amerika-Reise, die 2020 schon gestrichen werden musste, auch dieses Jahr nicht in Angriff nehmen werden – „Uns zieht es in die Ferne, so lange wir es noch können.“

Von Thomas Baumann-Hartwig