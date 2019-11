Wie die Zwerge aus Breslau nach Dresden kamen

Dresden

Christine und Hans-Jürgen Weigt haben auf dem Brunnen am Rathaus Platz genommen. Doch das Rentnerehepaar genießt keineswegs die traute Zweisamkeit, nein, zwischen ihnen hat es sich ein Dritter gemütlich gemacht: Da steht eine kleine Bronzeskulptur. Soll das ein Gartenzwerg sein? Er ist nicht bunt bemalt, wie seine Artgenossen, und weit und breit ist auch kein Garten zu sehen. Was hat der kleine Kerl hier verloren? Das Ehepaar kennt den Grund – und es weiß auch, dass der Zwerg in Polen Verwandtschaft hat: „Wir haben vor zwei Jahren auf ei­nem Tagesausflug nach Breslau solche Zwerge überall gesehen“, erzählt Christine Weigt. Diese kleinen Skulpturen – Krasnale genannt – sind seit 2001 ins Breslauer Stadtbild integriert und zu einer Touristenattraktion geworden.

er Zwerg hält die Stadtwappen von Dresden und Breslau in seinen Händen. Quelle: Dresdner Geheimnisse

„Unser Stadtführer in Breslau erzählte uns, dass es einen solchen Zwerg auch in Dresden gäbe“, sagt Hans-Jürgen Weigt. Nach ihrer Rückkehr in die Heimatstadt haben sie sich sogleich auf die Suche nach dem kleinen polnischen Mann gemacht – und wurden relativ schnell fündig, auf ebenjenem schlichten Brunnen zwischen Rathaus und Kreuzkirche, der im Jahr 1911 aus Lausitzer Granit erbaut wurde.

Und wie kam der Zwerg nun aus Breslau nach Dresden? Auch das hat das Ehepaar herausgefunden: „2014, anlässlich der 55-jährigen Städtepartnerschaft zwischen der deutschen Elbmetropole und der polnischen Stadt, wurde der Zwerg Dresden als Zeichen langanhaltender Freundschaft geschenkt“, erzählt Christine Weigt. Ein Jahr später im Rahmen der Einweihung ei­ner Städtepartnertafel wurde auch die 30 Zentimeter kleine Bronzeskulptur am Rand des Rathausbrunnens aufgestellt. Der fröhlich dreinblickende Zwerg mit Bart und Zipfelmütze hält in seinen Händen die Stadtwappen von Dresden und Breslau.

„Wir haben noch etliche solcher Wichtel in Breslau gesehen und fotografiert“, schildert Christine Weigt ihre Stadterkundung. Mittlerweile sind über 300 Breslauer Zwerge in der polnischen Stadt verstreut. Aber warum? Wer hat sie erfunden, wer ist ihr Schöpfer, wie genau lautet ihre Aussage?

Ein farbenfroher geistreicher Widerstand

„Angefangen hat dieser Trend als Protest gegen das kommunistische Regime“, erklärt Hans-Jürgen Weigt. Eine politisch-künstlerische Oppositionsbewegung namens „Orange Alternative“ war in Polen Anfang der 1980er-Jahre aktiv und ersann auch den Breslauer Zwerg. Die Gruppe erlangte mit verrückten dadaistischen Happenings einen großen Bekanntheitsgrad: Die Mitglieder haben sich beispielsweise orangene Zwerg-Mützen bei De­monstrationen aufgesetzt, stellten eine gusseiserne Papa-Zwerg-Skulptur in der Breslauer Innenstadt auf oder verzierten über die Grenzen Breslaus hinaus die Wände mit orangefarbenen Zwerg-Graffitis.

Ein farbenfroher geistreicher Widerstand gegen die damalige kommunistische Regierung. „In der Zeit der politischen Wende wollten sie augenzwinkernd demonstrieren: Die Gedanken und die Kunst sind frei“, erklärt der Dresdner. Die heutigen Zwerge sind sozusagen die Nachfahren: Zur Erinnerung an die politische Wende Ende der 1980er-Jahre wurde 2001 eine Gruppe von Studenten der Breslauer Kunsthochschule beauftragt, das erste Dutzend von den kleinen Bronzegnomen anzufertigen.

Jetzt sind sie in Breslau überall zu finden: an Laternenpfählen kletternd, in Käfigen eingesperrt, als Sisyphus Kugeln schiebend ... Die Breslauer sind stolz auf ihre kleine, ungewöhnliche Attraktion. Und die Weigts sind stolz auf den Dresdner Verwandten – von dem es inzwischen sogar einen zweiten am Dresdner Rathaus gibt. Auch und gerade deshalb, weil sie keine Touristenattraktion sind, sondern eher im Verborgenen ihr Zwergendasein fristen.

Das Buch Das Buch ist im Bast Medien Verlag in Kooperation mit den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Die Zeitung veröffentlicht in loser Folge Auszüge aus dem Buch. Es kostet 16,90 Euro. ISBN: 978-3-946581-71-0. Es hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert. Erhältlich im Buchhandel, über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070, im Online-Shop unter www.lvz-shop.de oder direkt beim Verlag: bestellungen@bast-medien.de (versandkostenfrei). Abonnenten erhalten das Buch für 14,90 Euro über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070 und im Online-Shop unter www.lvz-shop.de.

Von Christina Avdi