Wie die Universitätsschule in Dresden als Gemeinschaftsschule läuft

Dresden

Die von der Stadt Dresden getragene Universitätsschule ist ein Modellversuch der TU Dresden, mit dem neue Formen des Lehrens und Lernens erforscht werden sollen. Bislang ist sie in Grundschule und Oberschule gegliedert, nun soll eine Gemeinschaftsschule daraus werden, die im Herbst startet. Im DNN-Interview äußert sich Schulleiterin Maxi Heß zum Vorbereitungsstand, den Besonderheiten der Schule und dem speziellen Aufnahmemodus.

Einzige Schule von Jahrgang 1 bis 12

Frau Hess, ihre Schule plant einen großen Schritt, wie stehen die Vorbereitungen?

Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr auf diesen Moment zu und waren sehr froh, dass der Stadtrat sich im November für die Universitätsgemeinschaftsschule entschieden hat. Wir sind die einzige Schule, die von der 1. bis zur 12. Klassen gehen wird in Dresden. Die 151. Oberschule wird als Gemeinschaftsschule mit einer Grundschule kooperieren. Das ist ein etwas anderes System. Wo stehen wir? Wir haben unser Konzept beim Freistaat eingereicht und rechnen jeden Tag mit der Genehmigung, sodass wir Anfang März für die Gemeinschaftsschule auch die Anmeldungen für die 5. Klasse an der Gemeinschafts- und nicht mehr an der Oberschule annehmen können.

Was wird sich am Konzept der Einrichtung ändern, die ja schon seit Gründung 2019 mit der jahrgangsübergreifenden Projektarbeit als Schule von Klasse 1 bis 10 gedacht wird?

Wir hatten bislang trotzdem die Trennung in Grund- und Oberschule und mussten in der 4. Klasse Bildungsempfehlungen vergeben. Lehrer, die von der einen an die andere Schulart wechseln sollten, mussten abgeordnet werden. Das fällt jetzt weg. Wir werden ab Jahrgang 7 in Niveaustufen für Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiumsabschluss arbeiten, wie es die Regeln für die Gemeinschaftsschule vorsehen. Wir arbeiten aber ohnehin von Jahrgang 1 an binnendifferenziert, also nach dem Entwicklungsstand jedes einzelnen Schülers.

Projektarbeit geht weiter

Wie wird das bei Ihrem Prinzip der Projektarbeit genau aussehen?

Wir setzen die Projektarbeit fort und werden dort Niveaustufen anbieten. Dabei ist kein Schüler auf ein Niveau festgelegt. Es kann also sein, dass ein Kind hier auf dem gymnasialen Anforderungsniveau unterwegs ist und dort auf dem Realschulniveau. Wir arbeiten dabei zum einen mit Lernmaterialien, die diese Unterschiede abbilden und zum anderen mit einem Dokumentationssystem über das erworbene Wissen, das den Schülerinnen und Schülern deutlich macht, auf welchem Niveau sie sich gerade befinden.

Können Sie die Differenzierung noch etwas erläutern, sagen wir am Beispiel einer Projektarbeit in Mathematik?

Grundsätzlich ist es ja so, dass die Kinder nicht an einem Mathematik-Projekt arbeiten, sondern an einem fächerübergreifenden Projekt, in dem jeder Schüler seine individuellen Forscherfragen und seinen Lernweg betrachtet und ein gemeinsames Gruppenziel entsteht. Die Schülerinnen und Schüler besprechen alle sechs Wochen mit dem Lernbegleiter in einem Bilanz- und Zielgespräch ihre nächsten Entwicklungsschritte. Dann schaut sich der Schüler die Projektaufgabe an und ordnet ihr die Lernbausteine zu, die seinen Entwicklungszielen entsprechen. Diese Wissensbausteine sind immer gleich aufgebaut.

Arbeit in unterschiedlichen Niveaustufen

Wie genau?

Der Schüler erfährt, was lerne ich da, welche Kompetenzen entwickle ich und was brauche ich dafür. Dazu gehören dann auch Übungs- und Vertiefungsaufgaben, die es in dreifacher Abstufung für die einzelnen Niveaus gibt. Am Ende jedes Lernbausteins legt jeder Schüler ein Zertifikat ab, das ganz unterschiedlich aussehen kann. Das kann eine Präsentation sein, die Vorstellung eines Modells oder ein Experiment. Die erlangten Kompetenzen werden auf den Lernpfaden der Kinder abgetragen und davon ausgehend werden im nächsten Bilanz- und Zielgespräch die weiteren Schritte besprochen. Wir haben Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5, die arbeiten in manchen Bereichen schon auf dem Niveau von Jahrgangsstufe 7 und in anderen Bereichen auf Stufe 5.

Auf diese Fläche hinter der Universitätsschule kommen die neuen Container hin. Quelle: Dietrich Flechtner

Ist das transparent für Kinder und Eltern?

Die Aufgabe der Lernbegleitung ist es, diesen Prozess genau zu verfolgen. Dabei unterstützt unsere Lernsoftware, in ihr stecken die Lernpfade, die durch Lernbegleiter befüllt werden und den Überblick über die Entwicklung liefern. Das tun wir bislang schon und werden auch als Gemeinschaftsschule so weiterarbeiten. Die Eltern haben einen eigenen Zugang zur Software und können die Entwicklung der Kinder dort jeder Zeit nachvollziehen. Regelmäßig erfolgen Gespräche mit den Eltern. Zweimal im Jahr gibt es den Entwicklungsbericht anstelle des klassischen Ziffernzeugnisses, in dem die Kompetenzen aufgeführt werden, die die Kinder erlangt haben. Zudem haben wir die Elternakademie geschaffen, wo Eltern sich immer beraten lassen können, welche Schritte zu welchem Abschluss führen.

Beim Start 2019 noch keine Gemeinschaftsschule möglich

War die Entscheidung für die Gemeinschaftsschule mit der Abiturstufe damit schlicht folgerichtig oder welche Motive gab es noch?

Es gab in der Gründungsphase der Universitätsschule in Sachsen noch keine Schulform Gemeinschaftsschule. Hätte es das damals schon gegeben, wäre die Universitätsschule wahrscheinlich diesen Weg von Anfang an gegangen. Wir wollen eine ganzheitliche Bildung abbilden und da ist es naheliegend, das lebenslange Lernen von der Kita bis zur Universität zu ermöglichen. Damit ist es eine folgerichtige Entscheidung. Alles andere hätte dem Modellversuch widersprochen. Bislang war es so, dass Kinder, die das Abitur machen wollen, nach Jahrgangsstufe 4 die Schule gewechselt haben. Dafür gibt es in diesem Jahr noch keinen einzigen Antrag. Diese Wechsel haben dann immer dazu geführt, dass die heterogene Fallgruppe, die die Universität für die Bildungsforschung benötigt, immer wieder zerrissen wird. Als Gemeinschaftsschule gibt es keine Sollbruchstelle mehr.

Wie sieht die Differenzierung bei der zweiten Fremdsprache aus?

Ab Jahrgang 6 wird das Spanisch sein auf gymnasialem Niveau. Die Kolleginnen arbeiten gerade an der Erstellung der Lernbausteine und Lernpfade dafür. Wir werden auch hier immer möglichst lange viele Wege offenhalten.

Wieder Zensuren ab Jahrgangsstufe 9

Sie sind ja froh darüber, dass Sie keine Zensuren vergeben müssen, sondern Kompetenzbeschreibungen vorlegen. Wird dieses Prinzip auch bis zum Abitur tragen?

Ich wäre froh, wenn wir unser System bis zum Abitur fortsetzen könnten. Aber wir sind nach derzeitigem Stand verpflichtet, ab Jahrgangsstufe 9 zur Ziffernzensierung zu wechseln. Wir werden aber unsere verbalen Bewertungen beibehalten und trotzdem unsere Schülerinnen auf die klassischen Abschlüsse vorbereiten. Zum regulären Abschluss im staatlichen System gehört eben auch, in einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes abzuliefern. Dazu werden wir auf unserer Jugendschule in Jahrgangsstufe 7 und 8 aufbauen. In der Phase der Pubertät, wo man davon ausgeht, dass die grundlegende Bildung abgeschlossen ist, werden die Schüler sehr viel außerhalb der Schule sein, sehr viel händisch arbeiten und in Betriebe gehen beispielsweise. Darauf bauen dann die Jahrgangsstufen 9 und 10 auf, in denen es neben der Prüfungsvorbereitung auch sehr viel Berufsorientierung geben wird. Es ist geplant, dass jeder Schüler die Jahrgangsstufe 10 mit einem Grundbildungsjahr verlassen könnte.

Was bedeutet das?

Das ist ein Basisausbildungsjahr, auf das eine reguläre Ausbildung aufgesattelt werden kann und das unter Umständen ermöglicht, die Berufsausbildung zu verkürzen.

Wie geht es mit anderen Besonderheiten weiter, an ihrer Schule gibt es keine Ferien, sondern eine freie Urlaubsplanung beispielsweise?

In diesem Jahr haben wir dafür einen Pilotversuch gestartet. Dafür war eine kritische Masse an Schülern und Lehrkräften notwendig. Der Administrationsaufwand ist enorm. Wir sind darauf angewiesen, dass Eltern ihren Urlaub tatsächlich planen, weil sich daran die Planung für die Lehrer ausrichtet. Aber wir wollen an der flexiblen Urlaubsplanung festhalten und sie weiter optimieren. Pädagoginnen und Eltern sagen uns, dass dieses System auch ein Grund war, diese Schule zu wählen.

Containerbau vor Start im Herbst

Wie ist der Stand beim Ausbau des Standortes, der Platz wird immer knapper?

Ich hoffe, dass ich die Schüler im Herbst in einem funktionierenden Containerbau empfangen kann. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 werden ab neuem Schuljahr komplett in mobilen Raumeinheiten untergebracht sein. Die Jahrgänge 7 und 8 werden im Haupthaus an der Cämmerswalder Straße bleiben.

Die Containeranlage wird doppelt so groß sein wie die jetzige Schule. Das gibt es in Dresden bislang nicht. Die Stadttochter Stesad arbeitet mit Hochdruck daran, pünktlich für den Start im August fertig zu sein. Wir werden allerdings die Freianlagen verlieren und es müssen wohl etwa 60 Bäume gefällt werden. Das ist bedauerlich, aber wir brauchen die Container. Für die Fällungen sind Ausgleichspflanzungen vorgesehen.

2026 sollen wir dann den Neubau am Höckendorfer Weg beziehen können. Dann werden dort die Jahrgangsstufen 1 bis 10 lernen und die Stufen 11 und 12 an der Cämmerswalder Straße, wo auch Sportanlagen zur Verfügung stehen sollen. An den Tagen, an denen Schüler anderer Jahrgangsstufen Sport haben, werden sie auch an der Cämmerswalder Straße zum Unterricht sein. Im April sollen die Vorbereitungen für den Containerstandort beginnen.

Wie viele Schüler können sie im Herbst aufnehmen?

Wir nehmen in Klasse 1 drei Klassen auf, also 75 bis 80 Kinder. Dafür gibt es derzeit 195 Anmeldungen. Für Jahrgangsstufe fünf nehmen wir vier Klassen auf, eine kommt von uns. Wir haben also 80 Plätze für weitere Schüler im kommenden 5. Jahrgang.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufwändiges Aufnahmeverfahren

Wenn sich Eltern noch nicht sicher sind, ob sie sich für Oberschule, Gymnasium oder Ihre Gemeinschaftsschule entscheiden sollen. Was sollten sie beachten?

Wir sind eine Schule, an der Eltern und Kinder sehr viel Flexibilität zeigen müssen. An unserer Schule werden Dinge immer wieder geändert. Das ist unser Auftrag, das wird immer so bleiben. Wir wünschen uns engagierte Eltern, die uns unterstützen und sich mit unserem Konzept vertraut machen, die sich ganz bewusst für unsere Schule entscheiden und nicht die Schule um die Ecke. Sie sollten Vertrauen haben in die Selbstwirksamkeit ihrer Kinder und die Lernprozesse, die ihre Kinder bei uns durchlaufen.

Wie läuft das Auswahlverfahren, wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt?

Wir haben den Auftrag, den Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Da geht es auch um den Bildungshintergrund der Eltern und ihre Herkunft. Danach wird ausgewählt, bis die beste Fallgruppe für die Forschung zusammengestellt ist. Weil Kinder verschiedene Kriterien mitbringen, ist das Modell nicht ganz so einfach und wird sofort durcheinandergewirbelt, wenn ein Kind seinen Platz dann doch nicht annimmt. Das Modell der TU ist aber bislang immer gerichtlich bestätigt worden. Es gibt kein Losverfahren.

Von Ingolf Pleil