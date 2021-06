Dresden

Nach sieben Monaten Lockdown kehrt Normalität in die Innenstadt zurück. Aber wird alles so werden, wie es einmal vor Corona war? Citymanagerin Friederike Wachtel erklärt im DNN-Interview, welche Folgen Corona für Einzelhandel und Gastronomie hatte und wie die Kommunalpolitik die angeschlagenen Branchen unterstützen kann.

Die Testpflicht ist weggefallen, die Menschen strömen wieder in die Innenstadt. Wie läuft es aus Ihrer Sicht?

Der vergangene Sonnabend war von der Besucherfrequenz her hervorragend. Die Menschen wollen zurück in die Innenstadt, zurück in ein normales Leben. Der Wegfall der Testpflicht ist hilfreich. Aber: Die Maskenpflicht ruft auch immer wieder Diskussionen hervor.

Der Handel hat enorme Umsatzausfälle

Wann ist das Niveau von 2019 im Einzelhandel wieder erreicht?

Daran ist noch lange nicht zu denken. Der Einzelhandel hat enorme Umsatzausfälle. Der ewige Lockdown und die Testpflicht haben sich sehr negativ auf das Geschäft ausgewirkt.

Stehen nach dem langen Lockdown mehr Geschäfte leer?

Definitiv. Wir haben mehr leere Schaufenster als vor Corona. Gewisse Trends gab es aber schon vor der Pandemie. Der Lockdown hat da als Brandbeschleuniger gewirkt. Ich kenne Geschäftsinhaber, die sich komplett ins Onlinegeschäft zurückgezogen haben. Andere haben einen Schlussstrich gezogen, sind in den Ruhestand gegangen oder mussten Insolvenz anmelden.

Eine Innenstadt lebt von der Vielfalt

Gibt es bald nur noch Filialen von großen Handelsketten in der Innenstadt?

Eine Innenstadt lebt von der Vielfalt, zu der eben auch inhabergeführte Geschäfte gehören. Aber um neben Filialisten bestehen zu können, braucht es gute Konzepte. Allein die Mieten zu erwirtschaften, ist ein Kraftakt. Ich kann und möchte mir Dresden ohne die Boutiquen und inhabergeführten Restaurants zum Beispiel auf der Hauptstraße und im Barockviertel nicht vorstellen!

Was kann die Kommunalpolitik für den Einzelhandel tun?

Wir brauchen weniger Bürokratie. Der Wegfall der Sondernutzungsgebühren ist ein guter Schritt. Aus unserer Sicht gilt es, die Veranstalter zu fördern und besser zu vernetzen. Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden, sondern vorhandene und bewährte Events und Erlebnisse in der City stärken. Ein Beispiel: Der Schaubudensommer zieht in diesem Jahr auf die Hauptstraße. Wir fördern den Dialog zwischen den Veranstaltern und den lokalen Akteuren auf der Hauptstraße und im Barockviertel.

City Management braucht mehr Personal

Wie unterstützt die Stadt das City Management?

Wir wurden im Doppelhaushalt der Stadt bedacht. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Händler und Gastronomen wollen die Revitalisierung der Innenstadt vorantreiben, um wieder Geld verdienen zu können. In der aktuellen Situation sind die zusätzlichen Mittel aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen mehr Personal – wir sind zu zweit – und mehr Budget. Wir sind zwar privatwirtschaftlich organisiert, aber auch eine Stadtverwaltung partizipiert von unserem Netzwerk. Wir fördern schließlich auch den Dialog zwischen der Stadtverwaltung und den Innenstadtakteuren.

An dem Tag, an dem die Gastronomen wieder öffnen durften, hat die Verwaltung den Parkplatz unter dem Blauen Wunder mit Pollern gesperrt. Glauben Sie, dass die Verwaltung die Probleme von Einzelhandel und Gastronomie auf dem Schirm hat?

Beim Schillerplatz will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Es gibt Themen, die unter aktuellen Bedingungen später entschieden werden sollten. An anderen Stellen funktioniert die Sensibilität für unsere Probleme. Ich finde es sehr gut, dass die Verwaltung einen Fachbeirat für die Innenstadt gründen will. Dieser sollte schnell die Arbeit aufnehmen und in direkten Gesprächen ein Stimmungsbild der Händler und Gastronomen erheben. Es ist oft kein böser Wille in der Verwaltung. Man kann sich einfach schwer in Unternehmer hineindenken, für die Parkplätze wichtig sind.

Wegfall von Parkplätzen ist kontraproduktiv

Welche Dinge würden Sie konkret anpacken, wenn Sie es könnten?

Wir brauchen ein vernünftiges Wegeleitsystem in der Innenstadt. Ich halte es auch für kontraproduktiv, wenn immer mehr Parkplätze wegfallen. Wir brauchen Tagestouristen und Gäste aus dem Umland, die nun einmal mit dem Auto nach Dresden kommen. Wir brauchen Geld für Standortmarketing. Der Besuch der Innenstadt hat viele Aspekte. Es geht nicht nur um Shopping, es geht auch im Gastronomie, Kultur und Sport. Wir müssen auch Anreize für einen Besuch der Innenstadt in den Jahreszeiten schaffen, in denen es früher dunkler wird.

Mit den Kulturschaufenstern sollen leere Schaufenster in der Innenstadt kulturell genutzt werden. Der richtige Ansatz?

Es wäre sinnvoll, sich zunächst mit der Immobilienwirtschaft abzustimmen. Wir stehen für einen Dialog gerne zur Verfügung. Wir müssen ja auch die Nachhaltigkeit solcher Formen hinterfragen.

Gastronomen werden das Angebot nicht halten können

Wie optimistisch sind Sie für dieses Jahr?

Uns fehlt wegen Corona die Planungssicherheit. Wir müssen jetzt die Angebote bündeln, um Gäste aus dem Umland, aber auch aus Leipzig und Chemnitz nach Dresden zu locken. Der Tourismus wird dieses Jahr wohl anders ablaufen als 2020. Damals sind die Menschen innerhalb von Deutschland verreist, jetzt haben sie wieder Fernweh. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Haben Handel und Gastronomie nach dem langen Lockdown überhaupt noch Personal? Oder sind denen die Beschäftigten davongelaufen?

Da müssen wir gerade in der Gastronomie die Augen öffnen. Viele Gastronomen werden weder die Öffnungszeiten noch das Angebot an Speisen in der Breite halten können, weil ihnen das Personal fehlt. Der Fachkräftemangel ist ein riesiges Problem. Sieben Monate Kurzarbeit haben ihre Spuren hinterlassen, vielfach wurden Mitarbeiter aus der Gastronomie gezielt abgeworben. Ich wünsche mir ein ausgewogenes Angebot zwischen Systemgastronomie und inhabergeführten Restaurants in der City.

Einkaufssonntage mit kostenlosem Parken

Welche Konzepte muss die Verwaltung überarbeiten?

Wir brauchen dringend ein neues Zentrenkonzept. Das letzte stammt von 2006. Gab es da schon Onlinefachhandel? Ich halte es auch für kontraproduktiv, wenn innenstadtrelevante Verkaufsfläche mit kostenlosen Parkplätzen auf der Grünen Wiese platziert wird.

Könnten Einkaufssonntage helfen, Handel und Gastronomie wieder auf die Beine zu bringen?

Einkaufssonntage mit kostenlosem Parken in der Innenstadt, das wäre etwas. Hier muss dringend auf Landesebene etwas passieren. Es kann nicht sein, dass der örtliche Einzelhandel auf Gedeih und Verderb von den Launen der Kommunalpolitik abhängt. Es sind die immer gleichen Debatten. Wir brauchen endlich Planungssicherheit und Verbindlichkeit. Ich halte es nicht für die Aufgabe von Kommunalpolitik oder Gewerkschaften, Umsätze zu verhindern.

Es heißt ja immer, die Menschen können ihr Geld nur einmal ausgeben ...

Ja. Und das an sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang im Internet. Wollen wir das wirklich?

Von Thomas Baumann-Hartwig