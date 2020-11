Wie die FDP in Dresden einen Einkaufssonntag retten will

Dresden

Kein Striezelmarkt, keine Einkaufssonntage – so lautet die Logik der Stadtverwaltung. FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow hat jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) aufgefordert, diese Logik zu durchbrechen. Die besondere Lage, in der sich der ortsgebundene Einzelhandel befinde, erfordere besondere Hilfsmaßnahmen, so Zastrow.

Einkaufssonntag an Weihnachtsstadt und Ski-Weltcup gebunden

„Es ist nicht notwendig, mit der Absage des Striezelmarktes beide verkaufsoffenen Sonntage zu streichen“, findet der Liberale. „Der Einkaufssonntag am vierten Advent kann erhalten bleiben. Denn der Stadtrat hat diesen nicht nur an den Striezelmarkt, sondern auch an den Ski-Weltcup und die Weihnachtsstadt Dresden gebunden.“

Dresden wolle auch ohne Striezelmarkt Weihnachtsstadt sein und der Ski-Weltcup werde nach Lage der Dinge stattfinden. „Damit erfüllt die Stadt zumindest an diesem einen Sonntag die Kriterien, die zur Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntages erforderlich sind“, so der FDP-Frontmann.

Alles daran setzen, dass wenigstens die Dresdner kommen

Dresden müsse aus purem Eigeninteresse handeln und alle Möglichkeiten nutzen, die dem schwer unter Druck stehenden Einzelhandel eine Hilfe sein könnten. Viele Händler und Unternehmen würden um ihre Existenz kämpfen. Ein flächendeckendes Sterben von Läden und der Verlust tausender Arbeitsplätze drohe.

Insbesondere in der Innenstadt werde es durch Maskenpflicht, Abstandsregeln, geschlossene Gaststätten, wegfallende Weihnachtsmärkte und ausbleibende Touristen immer schwerer, so Zastrow. „Deshalb muss alles dafür getan werden, dass wenigstens die Dresdner selbst die ansässigen Geschäfte bestmöglich nutzen können. Einkaufssonntage sind dafür ein gutes Mittel.“

Von Thomas Baumann-Hartwig