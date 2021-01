Wie die Dresdner Familie Umbreit ein Umgebindehaus wiederbelebt

Ebersbach-Neugersdorf/Dresden

Otto lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Emsig bastelt der Siebenjährige weiter an seinem Bausteinhaus. Auch die kurze Unterbrechung für das Foto mit Mama und Papa können den Jungen nicht von seinem Projekt abbringen. Woher der kleine Architekt das Fundament für seine Aktivitäten hat, ist ganz klar. Seine Eltern Christina und Tom Umbreit sind genauso unermüdlich.

„Ich bin mit dem Bauen großgeworden, bei den Großeltern schon und bei den Eltern auch“, blickt der 47-Jährige aus Dippoldiswalde auf seine Kindheit zurück. Tom Umbreit ist Jurist und Geschäftsführer des Umweltzentrums Dresden, seine in Radebeul aufgewachsene Frau arbeitet als Mathematikerin in einem Unternehmen, das intelligente Kameras für Industrieöfen baut. Gemeinsam bilden sie offenbar genau die richtige Mischung für die Aktivitäten der letzten Jahre.

Anzeige

Projekte weit im Osten Europas

Nach Wende und Studium zieht es sie zunächst weit in den Osten. „Uns war damals klar, da geht es ab, da passiert etwas.“ Sie knüpfen Kontakte nach Weißrussland, in die Ukraine. Irgendwann werden sie durch einen Vortrag auf die Region um den Baikalsee aufmerksam, noch weiter im Osten. In Sibirien. Sie lernen Höhlenforscher aus Irkutsk kennen, eine Stadt mit etwa so vielen Einwohnern wie Dresden, gelegen am südlichen Ende des riesigen Sees. Diese Leute engagieren sich für gestrauchelte Jugendliche. Gemeinsam mit Freunden gründen sie den Baikalplan e.V., organisieren einen Jugendaustausch mit der Region, bauen ein Hostel auf in der fernen Welt und schließlich einen Fernwanderweg am Baikalsee.

Steckbrief Christina und Tom Umbreit sind 45 bzw. 47 Jahre alt, stammen aus Radebeul bzw. Dippoldiswalde und leben heute in Dresden. Er ist Jurist, sie Mathematikerin. Sie haben zwei Söhne. Das Faktorenhaus wurde 1831 erbaut, die Keller weisen auf eine ältere Bebauung hin. Das Gebäude war das repräsentative Objekt eines Textiliengroßhändlers der damaligen Zeit. Umbreits haben in die denkmalgerechte Instandsetzung schätzungsweise 250 000 Euro investiert und insgesamt etwa 1500 Stunden Eigenleistungen erbracht www.faktorenhaus.de

Sie vermitteln mehr als 100 freiwillige Helfer nach Russland für Erkundung und Aufbau des Trekkingpfads. So entsteht auch die Keimzelle für die Baugemeinschaft „Bramschkontor“, einem Mehrfamilienhaus in Dresden auf dem früheren Gelände der Spirituosenfabrik Bramsch aus DDR-Zeiten.

Als das bewältigt ist, haben Tom und Christina noch immer nicht genug vom Umgang mit altem Gemäuer. Wegen der Kinder – Otto hat noch den zehnjährigen Bruder Willy – hatte sich ihr Aktionsradius da ohnehin schon stark verkleinert. Das nächste Projekt sollte in der Region Dresden liegen. Aber was treibt die beiden? „Wenn man keinen Fernseher hat, muss man sich eine andere Beschäftigung suchen“, scherzt Tom Umbreit. „Wir hatten Lust auf richtig viel Denkmalschutz“, erinnert sich seine Frau.

Die Umbreits haben ein Kleinod Oberlausitzer Bautradition wieder aufleben lassen. Quelle: Anja Schneider

Über eine Freundin werden sie auf ein Umgebindehaus in Ebersbach-Neugersdorf aufmerksam. Das frühere Faktorenhaus ist eine Besonderheit. Es hat seinen Ursprung in der Zeit der großen Textilproduktion in der Oberlausitz. Faktoren waren die Großhändler, die die Stoffe der Hausweber in die große weite Welt verteilten. Die Symbolik am Türstock des Hauses macht deutlich, dass es dabei auch um den Handel über die Weltmeere ging. So waren die Faktorenhäuser auch stärker aufs Repräsentieren ausgelegt.

Sind die Umgebindehäuser üblicherweise eher geduckt, empfängt das Faktorenhaus im Parterre mit einem Gewölbe, das Fußboden und breite Treppe aus Lausitzer Granit überspannt. Wo sonst früher Stallungen waren, hatten Faktoren die Ware gelagert. Die Häuser sollten zeigen, dass die Geschäfte liefen. So auch im 1831 errichteten Faktorenhaus von Carl Wilhelm Henke. Die Ursprünge sind wahrscheinlich deutlich älter, wie das Gemäuer im Keller zeigt.

Haus in desolatem Zustand

Die Familie suchte ein Haus, das die DDR-Zeit und den „Nachwende-Denkmalschutz“, wie es Christina Umbreit nennt, halbwegs gut überstanden hat. Das Faktorenhaus aber ist in einem ziemlich desolaten Zustand. Es hat zwar nur drei Jahre leergestanden, als eine Erbengemeinschaft es loswerden will und einen Käufer sucht, der die Historie wertschätzt. Aber 260 Quadratmeter Wohnfläche sind nicht so leicht verkäuflich. Die letzte Bewohnerin hat Umbauten auch weitgehend vermieden, aber auch wenig für die Erhaltung tun können.

„Die ersten Besuche waren spannend“, sagt Tom Umbreit. Sie finden die breite Treppe faszinierend, die alten Türen, hohen Decken, originalen Grundrisse und erhaltenen Fenster. Natürlich: „Ein altes Haus ist ein altes Haus“. Die Umgebindebögen aus Holz im Außenbereich sind den Umbauten einer Arztfamilie nach der vorvergangenen Jahrhundertwende zum Opfer gefallen. Das Haus sollte da mehr nach einer Steinvilla aussehen.

Die Blockstube erstrahlt mit historischen Art-déco-Tapeten und abgeschliffenen Fußbodendielen in früherem Glanz Quelle: ©Anja Schneider

Die Umbreits versuchen zunächst, das Haus kennenzulernen. „Es war wie Camping mit Wasser aus dem Brunnen.“ Sie nehmen sich nach dem Kauf vor fünf Jahren viel Zeit, um hinter Verkleidungen zu schauen, unter die Bodendielen zu gucken. „Wir wussten, dass wir uns auf ein Abenteuer einlassen“, sagt Tom Umbreit. „Aber wir hatten eine Vision vor Augen“, fügt seine Frau hinzu. Sie wollten so viel wie möglich im Original erhalten, möglichst wenig durch Neues ersetzen. Sie wollten sich auch nicht auf eine bestimmte Epoche festlegen. So gibt es Kachelöfen im Reformstil, Barockdecken und Art-déco-Türen. Vom Vertreter der Stiftung Umgebindehaus erhalten sie den Tipp, auch hinter die Holzvertäfelung an den Wänden zu schauen. So entdecken sie 100 Jahre alte Tapeten, bei deren Instandsetzung nicht nur ein Restaurator behilflich ist, sondern auch der Freistaat mit Fördermitteln.

In mühsamer Handarbeit schaben Umbreits im Flur im Obergeschoss Farbanstriche mit einer Ziehklinge von den Wänden. Sie wollen die darunter liegenden Leinölbemalungen erhalten, daher verbietet sich der Einsatz groben Geräts oder von Chemikalien.

Die Jahreszahl und der Überseeanker im Türstock verweisen auf das Alter des Gebäudes und die weitreichenden Aktivitäten des Besitzer. Quelle: Anja Schneider

In jedem Raum untersucht ein Experte an Decken, Wänden, Böden, was sich unter der Oberfläche befindet, welche Schichten im Lauf von mehr als 180 Jahren übereinandergelegt worden sind. Einige dieser „Bohrlöcher“ sind für neugierige Besucher erhalten geblieben. Im Bad im Obergeschoss kommt Wandmalerei zum Vorschein, die aus der Zeit um 1900 stammen dürfte und auf eine frühere Nutzung des Raums als Küche hindeutet.

Die neue Küche ist mit allem ausgestattet, was das Hobbykoch-Herz begehrt. Elf Zentimeter Höhenunterschied des Bodens sorgen sogar für unterschiedliche Arbeitshöhen an der in den Raum hineinragenden Arbeitsfläche, führt Umbreit vor und lacht. Ansonsten haben die Kinder die abgeschliffenen Holzdielen als wunderbare Spielwiese entdeckt. So baut auch Otto im großen Esszimmer auf dem Boden kniend unverdrossen an seinem Haus.

Tür- und Fensterbeschläge des Faktorenhauses sind aufgearbeitet oder dem historischen Vorbild nachempfunden. Die Elektrik ist teilweise über Putz verlegt, in Metallrohren, wie in längst vergangener Zeit. Lichtschalter sind zum Drehen. „Das hat die Kinder ganz schön herausgefordert“, beschreibt Tom Umbreit die kleinen Hürden bei der Rückkehr in die Vergangenheit.

Solche Leuchten wurden zu DDR-Zeiten einmal in Ebersbach produziert. Die Umbreits haben ein Exemplar in Berlin-Prenzlauer Berg aufgetrieben. Quelle: ©Anja Schneider

Wie bei diesen Häusern in der Oberlausitz üblich, sind die Fensterläden, die sogenannten Rietschel, innen montiert als Schiebeläden. Wenn die sich im schmalen Flur nur vertikal bewegen lassen, gehört dazu schon eine gewisse Muskelkraft. Sie dienten früher in den wenigen beheizbaren Räumen als Wärmeschutz und ersetzten Vorhänge oder Gardinen. Etwa 25 Fenster waren allein im Obergeschoss aufzuarbeiten. Heute ist alles zentralbeheizt, was zu einer nicht unproblematischen Trockenheit führt, mit der das Holz zu kämpfen hat.

Für all diese Mühen und Fallstricke braucht es auch Handwerker, die mehr Gefallen daran finden, etwas aufwändig zu bewahren. Umbreits lernen die Fachleute in der Region kennen. Wie den Messerschleifer, zu dem sie regelmäßig mit den Ziehklingen von der Farbaktion im Flur zum Schärfen müssen. „Das war immer auch eine halbe Stunde Schwätzchen“, erzählt Christina Umbreit. Die Leute seien zwar auf der einen Seite enttäuscht gewesen, dass die Dresdner nicht nach Ebersbach-Neugersdorf ziehen wollen, auf der anderen Seite aber auch froh, dass jemand in die Region kommt und etwas tut.

Und diese Region ist in den Erzählungen der Umbreits besser als ihr Ruf. „Die Strukturen funktionieren hier noch, es gibt sogar ein Kino, Handwerker, Gaststätten, auch eine freie Schule.“ Sie hätten da mittlerweile einen anderen Blick darauf, bleiben aber auch realistisch. „Das Haus ist schön, die Gegend ist schön, aber touristisch?“ fragt Christina Umbreit. „Es ist nicht Tirol“, gibt sie die Antwort gleich selbst. Und will auch gar nicht, dass es das wird.

„Ein altes Haus ist nie fertig“

Seit 2017 locken sie Gäste aus der ganzen Republik in die Lausitz. Beim Tag des offenen Umgebindehauses 2018 haben sie sich schon präsentiert als „besonders behutsam und denkmalgerecht saniertes Ferienhaus“.

Die Krönung gab es vor wenigen Tagen. Der erste Preis (6000 Euro) des in diesem Jahr in Sachsen ausgelobten Bundespreises für Handwerk in der Denkmalpflege ging nach Ebersbach-Neugersdorf. Die Jury würdigte die Besitzer des „ Faktorenhauses C.W. Henke“ sowie die beteiligten Handwerksbetriebe für die Restaurierung des Denkmals, bei der das Gebäude „behutsam seinen historischen Charme wiedererhalten habe und klug an moderne Wohnbedürfnisse angepasst“ worden sei.

Lange Zeit hätten sie nicht gewusst, ob sich ihr Projekt einmal wirtschaftlich tragen wird oder Liebhaberei bleibt. Mittlerweile gibt es genug Gäste und mehr Klarheit. „Natürlich ist das jetzt in der Coronazeit anders, aber wir haben schon Gespräche über die Belegung zu Silvester 2023, wir können uns nicht beklagen.“

Während Otto sein kleines Gebäude fertiggestellt hat, fallen natürlich noch die klassischen Worte. „Ein altes Haus ist nie fertig“, stellt Christina Umbreit schmunzelnd fest. Und trotzdem haben sie schon das nächste Projekt im Auge. Nebenan steht ein altes Wirtschaftsgebäude. Umbreits haben es inzwischen gekauft – und wieder ein kleines Abenteuer vor sich.

Von Ingolf Pleil