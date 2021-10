Dresden

Als es vor 30 Jahren um die Existenz des Unternehmens ging, war Michael Dupke Lehrling. Heute ist er Betriebsleiter bei den Deutschen Werkstätten Hellerau. Bei dem Traditionsunternehmen am Moritzburger Weg im Dresdner Norden sind Karrieren möglich und dafür startet die Firma nun auch noch ein ganz besonderes Programm.

„Wir haben uns zu einem Hochtechnologie-Unternehmen entwickelt, das sehr komplexe und anspruchsvolle Projekte bearbeitet“, erklärte der Geschäftsführende Gesellschafter Fritz Straub. Dafür benötige das Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr eigenverantwortlich agieren könnten und kommunikationsstark seien. Diese Denk- und Arbeitsweisen würden bei den Lehrlingen nun durch eine neue Aufgabe gefördert.

Mehr Ausbildung geplant

20 bis 25 Auszubildende jährlich hat das Traditionsunternehmen mit aktuell 400 Mitarbeitern, in der näheren Zukunft könnten es sogar 30 Azubis werden. Die Werkstätten müssen sich auch keine Sorgen um die Zahl der Bewerber machen. Für die in diesem Jahr gestarteten sieben Ausbildungsplätze gab es 120 Bewerber. Davon können andere Betriebe nur träumen, die ihre Lehrstellen gar nicht besetzt bekommen.

Aber auch die Werkstätten merken, dass die Qualität der Bewerber nachlasse, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich. Doch die fachliche Eignung entscheide nicht allein, von enormer Bedeutung seien beispielsweise die sozialen Kompetenzen. Schließlich gehe es um weltweite Kundenkontakte, die Werkstätten sind in Russland, Österreich und dem asiatischen Raum vertreten.

Zwei Drittel der Bewerber sind Abiturienten

Zwei Drittel der Ausbildungsbewerber seien Abiturienten. Die würden häufig die Ausbildung zum Tischler als Sprungbrett nutzen zum Studium in Architektur oder Bauwesen. Daher haben sich die Werkstätten zu einer aktiven Werbeaktion entschlossen.

Nach den Herbstferien startet ein Projekt, das sich an Schüler der siebten bis neunten Klassen in den umliegenden Oberschulen im Dresdner Norden richtet. Für die 82. Oberschule, die Kurfürst-Moritz-Oberschule Boxdorf und die Oberschule Weixdorf gibt es ein Ganztagsangebot in den Werkstätten. Zwei Schülergruppen werden über das gesamte Schuljahr hinweg einmal wöchentlich 90 Minuten in das Unternehmen kommen und in den Tischlerberuf hineinschnuppern. Das besondere daran: Ihre Anleitung übernehmen die Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr.

Doppelstrategie mit neuem Angebot

So schlägt das Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe: Seine Lehrlinge trainieren soziale Kompetenzen, an den Schulen wird für die Ausbildung geworben und das Bewerberreservoir vergrößert. Auch die Schüler können schon mal ihre Teamfähigkeit trainieren. Sie müssen sich selbst zu einem Projekt zusammenfinden.

Bei der zwölfjährigen Philine war die Aktion schon erfolgreich. Sie freut sich auf das Projekt und kann sich auch tatsächlich später eine Tischlerlehre vorstellen. Sie will vielleicht ein Regal oder etwas ähnliches bauen in den nächsten Monaten. Da schmunzeln Anne Kühne und Lukas Schmitz. Die 34-Jährige und der 24-Jährige gehören als Lehrlinge im zweiten Lehrjahr zu den künftigen Ausbildern. Sie haben schon verschiedene Bildungswege hinter sich. Schmitz bedauert, dass er am Gymnasium nie etwas von einer Handwerksausbildung gehört hat. Dabei sei es vollkommen in Ordnung, nicht zu studieren. Auch Kühne hält die Nachwuchsförderung für wichtig, sie habe einfach Lust auf das Handwerk gehabt.

Ganztagsangebot kann Vorbildrolle haben

Wer die Ausbildung erfolgreich absolviert, kann derzeit fest mit seiner Übernahme rechnen. Die Hälfte der Jung-Tischler bleibe im Unternehmen. „Wir würden gern mehr übernehmen“, versichert Dupke. Doch ein Teil strebe zu Auslandsaufenthalten oder zum Studium. Am Geld liege es nicht, die Werkstätten zahlten nach Tarif.

Die, die bleiben, arbeiten nach der Ausbildung in der Fertigung oder starten das firmeneigene Programm „In neun Jahren zum Ingenieur“ und planen später die Yacht- und Hochbauproduktion. Firmenchef Straub hält das Ganztagsangebot für die Oberschüler durchaus für geeignet, als Vorbild für andere Betriebe zu fungieren.

„Rumzumaulen, dass es keine Bewerber mehr gibt, die Schüler nicht interessiert sind, ins Handwerk zu gehen“, nütze nichts. Da müsse man den Schülern die Möglichkeit geben, besser hineinzukommen. Unternehmen, die sich wie die Werkstätten so viele Gedanken um den Nachwuchs machten, seien eher die Minderheit. Straub: „Da mache ich mir keine Illusionen, aber deshalb sind wir auch so gut.“

