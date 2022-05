Wie die CDU in der Neustadt von Dresden punkten will

Dresden

Frauen an die Macht: Mit Barbara Oehlke und Katharina Kern wird der Neustädter CDU-Ortsverband künftig von einem weiblichen Duo angeführt. Das ist ein Novum für einen Ortsverband der Dresdner Christdemokraten, die in der Neustadt einen schweren Stand haben. Der bisherige Ortsverbandsvorsitzende Lutz Barthel trat zur Neuwahl vor wenigen Tagen nicht an. Katharina Kern vertritt die CDU im Stadtbezirksbeirat Neustadt.

„Einen Großteil der Neustadt holen wir politisch nicht ab“

Barbara Oehlke erklärte mit Blick auf die kommenden zwei Jahre: „Als CDU wollen und müssen wir in der Neustadt sichtbarer werden. Dabei haben wir nicht nur die Kommunal- und Landtagswahlen 2024 im Blick, sondern auch die alltäglichen Probleme und ungelösten Konflikte in der Neustadt.“ Selbstkritisch räumte sei ein: „Einen Großteil der Neustadt holen wir politisch als Bürgerliche nicht ab. Dabei sind unsere Kernthemen mit Blick auf die Lage an der schiefen Ecke drängender denn je.“

Die CDU in der Neustadt werde sich insbesondere die Weiterentwicklung der Hauptstraße im Zusammenspiel aus Flanier- und Radfahrmeile, aber auch die Probleme der Klein- und Einzelhändler auf die politische Agenda schreiben, kündigte die neue Vorsitzende an. „Hier muss die Stadt aktiver werden und den Dialog mit den Betroffenen vertiefen“, so Goldschmiedin Barbara Oehlke, die ihr Geschäft auf der Hauptstraße betreibt.

Brennpunktthema Sicherheit und Lärmschutz

Mit Blick auf das Brennpunktthema Sicherheit und Lärmschutz in der Neustadt sieht die neue Vorsitzende dringenden Handlungsbedarf. Dazu zählten ein überarbeitetes Beleuchtungskonzept im Alaunpark, aber auch eine gangbare Lösung an der schiefen Ecke, die sowohl die Interessen der Anwohner als auch von Gästen berücksichtige.

Von Thomas Baumann-Hartwig