Wie die CDU in Dresden den Maskenskandal sieht

Dresden

Der Dresdner CDU-Kreisvorsitzende Markus Reichel hat am Sonnabend auf einem kleinen Kreisparteitag gefordert, „das ganze Durcheinander im Infektionsschutz“ zu beseitigen. Das Impfen müsse vorangehen, keine Ampulle dürfe ohne Not unverimpft herumliegen, so der CDU-Politiker. „Hausärzte und Betriebsärzte müssen hier eingebunden werden – und zwar sofort.“

Die Coronakrise habe den Nachholbedarf bei modernen Lehr- und Lernsystemen extrem deutlich gezeigt. „Das machen andere Länder wesentlich besser. Die Schüler und Eltern erwarten hier sichtbare, rasche Fortschritte“, so Reichel. Auch in der Verwaltungsvereinfachung gebe es Nachholebedarf. Ein Beispiel dafür sei der „Zettelsalat“ bei der Kontaktnachverfolgung, der erst jetzt allmählich abgeschafft werde. Das sei aber nur ein Beispiel von 1000, wo Deutschland die Dinge einfacher, pragmatischer, schneller machen müsse.

Dass sich CDU-Bundestagsabgeordnete an der Coronakrise bereichert haben sollen, bezeichnete Reichel als „moralische Sauerei“. Hier erwarte er von der Partei, dass Vorsorge getroffen werde gegen solche Versuchungen. „Wir müssen dem Wähler klar machen, dass die CDU für Anstand und Moral steht“, forderte der Kreisvorsitzende.

Maskenskandal, sich aufstauende Probleme bei den Corona-Hilfen, schleppende Fortschritte bei den Impfungen – all das seien Gründe für ein genüssliches CDU-Bashing. „Ich sehe all diese Probleme auch und ich ärgere mich teils maßlos darüber“, bekannte der Kreisvorsitzende. Gemessen an den Herausforderungen einer Jahrhundertpandemie seien Sachsen und Deutschland aber bislang gut durch die vergangenen zwölf Monate gekommen. „Ich habe jeden Tag mit Partnern in vielen Ländern zu tun – und tauschen möchte ich da ehrlich gesagt mit niemanden“, so Reichel.

Von Thomas Baumann-Hartwig