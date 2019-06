Dresden

„Schluss damit“ prangt in großen Lettern auf einem Plakat im Flur der 107. Oberschule. „Ärger, Streit, Meinungsverschiedenheiten oder schlechte Tage lassen sich ohne Gewalt klären“, heißt es weiter auf dem Bild mit dem großen Stoppschild. „Ich habe mit unseren Schulsozialarbeitern gesprochen und mit Schülern, wir wollten ein Zeichen setzen“, erläuterte die stellvertretende Schulleiterin Gudrun Görg die Ge­schichte des Textes, der nach ei­nem gewalttätigen Übergriff auf ei­nen Lehrer Mitte März dieses Jahres entstanden ist.

Motiv weiter unklar

Als mutmaßlicher Täter ist nach Polizeiangaben inzwischen ein 29-jähriger Serbe ermittelt worden, der in Wilsdruff wohnt. Er hatte am 14. März einen aufsichtführenden Lehrer attackiert, der ihn am Betreten der Schule hindern wollte. Der Pädagoge wurde niedergeschlagen und musste ins Krankenhaus. Er ist wieder im Dienst, restlos überwunden hat er das Ereignis aber wohl noch nicht.

Zu den Motiven des Täters macht die Polizei noch keine Angaben. An der Schule sind sich die Lehrer jedenfalls sicher, dass es nichts mit den Verhältnissen an der 107. Oberschule zu tun hat. Die Lehrer vermitteln Anti-Mobbing-Kenntnisse, es gibt Fairplay-Sportwettkämpfe, über Kon­fliktstrategien wird gesprochen.

Seit dem Zwischenfall kommen Polizeibeamte regelmäßig vorbei, sprechen mit den Schülern. Es wird stärker darauf geachtet, ob Fremde auf dem Schulhof unterwegs sind. Künftig soll auch eine Video-Wechselsprechanlage für mehr Gewissheit sorgen, wer Einlass auf das weitläufige Gelände begehrt.

„Gewalt ist die Sprache der Schwachen“

Unter den Schülern habe sich sogar ein gewisser Schulstolz entwickelt. Sie werten den Einsatz des Lehrers für ihre Sicherheit als Zivilcourage und wollen, dass die Schule in einem anderen Licht erscheint, berichteten die Lehrer bei einem Treffen am Montagnachmittag mit Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann und Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU).

Der Ressortchef aus der CDU-SPD-Landesregierung übergab einen Scheck an die Stadt. „Gute Schule braucht auch gute Bedingungen“, erklärte der Minister. Mit den knapp 600.000 Euro vom Freistaat wird mit Gesamtkosten von etwa einer Million Euro der komplette Außenbereich mit Sportanlagen er­neuert. Es entstehen laut dem Chef des Schulverwaltungsamtes Reinhard Koettnitz bei den schon länger geplanten Arbeiten Anlagen für Weitsprung, Kugelstoßen und Ballspiele, eine Laufbahn und Pausenbereiche. Im Sommer geht es los, im Frühjahr 2020 soll es fertig sein.

„Gewalt ist die Sprache der Schwachen. Gewaltlosigkeit die Sprache der Starken. Lasst uns gemeinsam stark sein“, heißt es auf dem Plakat. Sport kann da sicher ei­nen Beitrag leisten.

Von Ingolf Pleil