Dresden/Seattle

Das Jahr 2007 werden John Filippi und Ralf Gimpel wohl niemals vergessen. Ralf wusste damals noch nicht, welche Bedeutung es schon bald für ihn haben wird. Der damals 20-Jährige ging regelmäßig Blut spenden. Im Rahmen einer Typisierungsaktion in Hohenstein-Ernstthal ließ er sich schließlich auch als Stammzellenspender beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) typisieren.

Zur fast gleichen Zeit in Seattle, Washington: Der 31. August sollte für John Filippi, seine Frau Linda und besonders für seine Tochter Aimee ein besonderer Tag werden. Denn es war Aimees 18. Geburtstag. Doch statt zu Hause auf ihre Tochter zu warten, saßen John und Linda im Krankenhaus. Der damals 58-Jährige bekam an diesem Tag die Diagnose Leukämie. Er musste sofort dableiben. Linda fuhr nach Hause, um ihrer Tochter an deren 18. Geburtstag von der schrecklichen Diagnose des Vaters zu erzählen.

„Wir haben einen Spender gefunden!“

Zur gleichen Zeit in Deutschland führte Ralf das ganz normale Leben eines 20-Jährigen. 2008 trat er seinen Wehrdienst an und absolvierte diesen beim Musikkorps der Bundeswehr in Berlin. Dass sein genetischer Zwilling 8200 Kilometer weit weg um sein Leben kämpfte, davon ahnte er zu diesem Zeitpunkt nichts. Nur ein halbes Jahr später rief das DRK an und teilte Ralf mit, er würde als Spender infrage kommen. Er fuhr direkt nach Dresden, um verschiedene Untersuchungen vornehmen zu lassen. Alles verlief positiv und am 18. Mai spendete Ralf seine Stammzellen.

Obwohl Ralf schon seit 2007 typisiert war, fand sich für John zunächst kein passender Spender. Mehrere Chemotherapien erhielten ihn am Leben. Bis zum 4. März. An diesem Tag sagte der Arzt endlich den erlösenden Satz: „Wir haben einen Spender gefunden!“. Ein Mitarbeiter machte sich umgehend auf den Weg nach Dresden, um Ralfs Stammzellen abzuholen. Im Handgepäck wurden sie nach Seattle gebracht. „6 Uhr an einem Freitagabend war es soweit“, erinnert sich John noch ganz genau. „Nur zwei Stunden später hatte ich alle Stammzellen in meinem Körper.“

Lesen Sie auch: So werden die DKMS-Stäbchen aus aller Welt in Dresden analysiert

Neue Stammzellen , neues Immunsystem

Nach zehn Tagen bildeten sich neue weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen bei John. Weitere sieben Tage später konnte er nach Hause entlassen werden. Da sein Immunsystem nach der Transplantation neu aufgebaut werden musste, durfte er sich nur mit seiner Familie umgeben. Auch sämtliche Impfungen mussten wiederholt werden. „Zwei Krankenschwestern jagten mir links und rechts gleichzeitig Spritzen rein“, erzählt John von der Zeit nach der Transplantation. Auch die Chemotherapien haben Spuren an seinem Körper hinterlassen: John hat keine Fingernägel mehr und seine Augen sind dauerhaft trocken – ohne Augentropfen geht er nicht mehr aus dem Haus.

Für Ralf verlief die Prozedur wesentlich einfacher und ohne Spätfolgen: „Ich musste mich ein paar Mal selbst in den Oberschenkel spritzen. Damit sollte mein Körper auf die Stammzellenspende vorbereitet werden“, erzählt der heute 32-jährige Familienvater. Dieses Medikament sorgt dafür, dass viele neue Stammzellen gebildet werden und in die Blutbahn kommen. Das ist der erste Schritt für die sogenannte periphere Blutstammzellenentnahme, vergleichbar mit einer Blutwäsche. Dabei werden die Stammzellen herausgefiltert und eine Operation, beispielsweise um Stammzellen direkt über das Knochenmark aus dem Beckenkamm zu gewinnen, wird überflüssig.

Schwere Abschiede

Drei Monate nach der Spende konnte Ralf nachfragen, ob sie dem noch anonymen Patienten geholfen hat. Dank der 90-prozentigen Übereinstimmung seiner Merkmale mit denen von John, war die Antwort positiv. Nun hieß es warten. Nach zwei Jahren endet die Anonymität und eine Kontaktaufnahme zwischen Spender und Patient wird möglich. Für John und seine Frau Linda war sofort klar: „We wanna meet him!“ (Wir wollen ihn treffen!). Und auch Ralf nahm direkt Kontakt auf. Schließlich wurden er und seine Frau Meggy 2011 von John und seiner Familie in die USA eingeladen, wo für sie ein großes Gartenfest stattfand.

Lesen Sie auch: Detlef Doege spendete bereits 200 Mal Blut in seinem Leben

Nun sind elf Jahre seit dem Schicksalsjahr 2007 vergangen. John und Ralf sitzen mit ihren Familien in Ralfs Garten in Gorbitz. Der US-Amerikaner besucht seinen Lebensretter bereits zum dritten Mal in Deutschland. Auch wenn das Gefühl der ewigen Verbundenheit, von dem viele Spender und Empfänger nach dem ersten Zusammentreffen berichten, nicht wirklich vorhanden ist, führen beide eine besondere Beziehung, wie sie sagen. Ralf erinnert sich noch genau an den Abschied nach seinem ersten USA-Besuch: „Es fiel mir sehr schwer, da keiner wusste, wann und ob wir uns wiedersehen. John war erst nach acht Jahren wirklich über dem Berg und die Wahrscheinlichkeit, dass es John schafft, war nicht so hoch.“ Doch John hat es geschafft. In diesem Jahr feiert er den 30. Geburtstag seiner Tochter Aimee in Deutschland – kerngesund und um eine wertvolle Freundschaft reicher.

Von Lisa-Marie Leuteritz