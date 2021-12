Wie der Stadtrat in Dresden die Verkehrsbetriebe flott machen will

Dresden

Wie sollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) künftig finanziert werden? Das Versorgungsunternehmen Sachsen Energie kann aus seinen Gewinnen die Verluste der DVB perspektivisch nicht vollständig finanzieren, die Grenze liegt bei 55 Millionen Euro. Das Verkehrsunternehmen aber rechnet mit roten Zahlen von bis zu 75 Millionen Euro pro Jahr.

CDU: Oberbürgermeister muss vorangehen

Der Stadtrat wird am Donnerstag Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) damit beauftragen, ein Finanzierungskonzept vorzulegen. So hat es die größte Stadtratsfraktion von der CDU als Antrag formuliert. „Wir wollen nicht, dass der OB die Fraktionen streiten lässt. Er soll die Vorschläge unterbreiten“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger die Intention des Antrags.

Eine Mehrheit ist sicher, da neben der CDU auch die Grünen, die SPD und die FDP mit ins Boot gestiegen sind. „Wir haben aber noch konkrete Prüfaufträge formuliert“, sagte Grünen-Verkehrspolitikerin Susanne Krause. So sollten die DVB mit einer Werbeaktion Kunden zurückgewinnen, die ihr Abo gekündigt haben. Hilbert soll sich in anderen deutschen Großstädten schlau machen, wie dort der Öffentliche Personennahverkehr finanziert wird und gute Ideen auf Dresden übertragen.

Begleitgremium soll Prozess vorantreiben

Der interfraktionelle Antrag sieht auch ein Begleitgremium mit Mitgliedern des Stadtrats, der Verwaltung und der DVB vor, das den Prozess vorantreibt. Schließlich sollen sich die DVB externen Rat suchen, um die Prozesse im Unternehmen zu optimieren, so der Antrag.

„Wir erwarten vom Oberbürgermeister in dieser Debatte deutlich mehr Engagement“, erklärte SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel. Seit Monaten werde leidenschaftlich über die Zukunft von Bus und Bahn in Dresden diskutiert. „Konkrete Vorschläge von Herrn Hilbert waren bisher rar gesät.“

Linke lehnen Antrag ab

Den Linken geht der Antrag nicht weit genug. „Die CDU will die gesamte Diskussion über die Finanzierung des ÖPNV auf nach der OB-Wahl schieben. Dabei ist schon jetzt unter allen klar, dass Bus und Bahn in Dresden finanziell stärker gestützt werden müssen, um den Anforderungen an eine nachhaltige Verkehrswende im Lichte immer größerer Aufgaben gerecht werden zu können“, erklärte Linke-Stadtrat Jens Matthis.

Von Thomas Baumann-Hartwig