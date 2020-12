Wie der Oberbürgermeister in Dresden Corona in den Griff bekommen will

Dresden

Was macht Corona mit der Stadtgesellschaft? Wird sich die Spaltung vertiefen? Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) sieht in der Krise eine Chance. Für Dresden, aber auch für jeden Einzelnen.

Frage: Hat Dresden die Kontrolle beim Thema Corona verloren?

Anzeige

Dirk Hilbert: Das sehe ich nicht. Das würde ja heißen, dass wir das Thema nicht selbst in den Griff bekommen.

Wie wollen Sie das Thema in den Griff bekommen?

Der Gouverneur von Hubei, der Partnerregion des Freistaats Sachsen in China, hat jetzt sehr eindeutig in einem Telefonat auf diese Frage geantwortet: Infektionsketten brechen! Das hatten wir in den vergangenen Wochen nicht im Griff. Es gab zu viele Ansteckungsmöglichkeiten. Da kann ich nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Gegen Menschen, die den Appell nicht verstehen, können wir jetzt restriktiv vorgehen. Das Ordnungsamt kontrolliert nahezu mit allen verfügbaren Mitarbeitern die Einhaltung der Regeln.

Pandemie im Griff durch Kontaktnachverfolgung

Infektionsketten brechen heißt auch Kontaktnachverfolgung. Wie soll das Gesundheitsamt das angesichts der Fülle an Infektionen leisten?

Indem wir das Personal für die Kontaktnachverfolgung weiter aufstocken. Umso schneller wir Kontakte identifizieren, umso mehr werden wir bewirken. Es gibt eben auch viele Menschen, die fast keine Symptome haben, aber Verbreiter für das Virus sind.

Grenzschließung und strengere Regeln wären nötig gewesen

Welche Fehler wurden aus Ihrer Sicht gemacht?

Es ist müßig, über Fehler zu lamentieren, weil diese Situation für alle neu war. Ich denke, der größte Fehler war es, die Grenze nach Tschechien nicht zu schließen, als bei uns die Zahlen noch moderat waren. Ich bin kein Freund von Grenzschließungen, aber durch die offene Grenze ist es in Bayern und Sachsen aus Tschechien herübergeschwappt. Und dann haben wir zu lange gewartet bei der Verschärfung der Hygienevorschriften. Ich denke an die Maskenpflicht auf Einkaufsstraßen. Aber auch hier kann ich nur fragen: Wären wir alle bereit gewesen, schon im Oktober härtere Regeln zu akzeptieren?

Hätten die Dresdner schon im Frühherbst strengere Regeln befolgt oder wäre der Plan schiefgegangen? Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Appell an den gesunden Menschenverstand

Es gibt Menschen, die akzeptieren heute noch nicht die härteren Regeln und sehen ihre Grundrechte gefährdet. Wieso verbieten Sie Demonstrationen?

Weil wir in der Güterabwägung die Gesundheit der Menschen höher bewerten als das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ich ärgere mich darüber, wenn Menschen ihre Grundrechte auf dem Rücken der Gesellschaft ausleben wollen. Man könnte ja denken: Wenn jeder Querdenker erklärt, dass er im Fall einer Infektion nicht im Krankenhaus behandelt werden will, dann wäre alles in Ordnung. Aber so funktioniert das Virus nicht. Im Zweifel werden eben auch andere in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist das Verantwortungslose: Wir haben alle massiv den Gürtel enger geschnallt und befinden uns in einem harten Lockdown. Je disziplinierter sich alle an die Regeln halten, umso schneller können diese gelockert werden.

Dürfen Menschen, die um ihre Existenz bangen, die Regeln hinterfragen?

Natürlich dürfen sie das. Gastronomen und Einzelhändler dürfen nicht öffnen, Künstler nicht auftreten, viele Menschen befinden sich in Kurzarbeit. Ich kann verstehen, was einen menschlich bewegt, wenn die mit viel Kraft aufgebaute Existenz gefährdet ist. Ich habe volles Verständnis, wenn man in solchen Situationen vieles kritisch hinterfragt.

„Die Gemeinschaft leidet“

Vertieft Corona die Spaltung in der Stadtgesellschaft?

Das sehe ich nicht. Die Menschen versuchen, sich bestmöglich zu helfen. Wir hatten 2002 und 2013 eine Hochwasserkatastrophe, mussten 2015 sehr viele Geflüchtete in kürzester Zeit menschenwürdig unterbringen. Da war Gemeinschaft gefordert. Das Coronavirus zwingt uns zum Separieren. Das größte Defizit der Krise ist es, dass die Gemeinschaft leidet. Dass wir uns nicht treffen können, dass wir uns aus dem Weg gehen müssen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Woraus schöpfen Sie Ihre Hoffnung für Dresden?

Wir haben schon ganz andere Katastrophen bewältigt. Wir sind doch eine glückliche Generation, die ohne Krieg aufgewachsen ist. Die Menschen damals haben alles verloren. Das bleibt uns erspart. Wir müssen vergleichsweise nur einige Einschränkungen in unserem Alltag hinnehmen.

Entschleunigung und neue Herausforderungen

Lassen sich Lehren aus Corona ziehen?

Wir sollten unsere Lebensweise hinterfragen. Ist dieses „Schneller, höher, weiter“ der richtige Weg? Das Virus zwingt uns zu einer Entschleunigung. Vielleicht kann jetzt jeder sein eigenes Getrieben-Sein kritisch reflektieren. Darin sehe ich eine Chance. Corona wird aber auch Themen vorantreiben, die es schon gab, die sich nun aber zuspitzen. Ich denke an Verödung der Innenstädte. Jetzt müssen sich die Menschen die Weihnachtsgeschenke nach Hause liefern lassen. Das wird Folgen haben. Hier liegt eine Herausforderung für uns.

Die Dresdner Innenstadt fast ohne Menschen – ein ungewohnter Anblick. Viele Händler und Gastronomen fürchten um ihre Existenz. Quelle: Anja Schneider

Kein Striezelmarkt, Weihnachten in kleiner Runde, Silvester ohne Böller –ist das ein trauriger Advent?

Die Geselligkeit auf dem Striezelmarkt, der Jahreswechsel mit den Studienfreunden, viele andere Traditionen wird es nicht geben. Ich sehe aber sogar ein gewisses Geschenk: Sonst ist man von einem zum anderen gehastet, um alle mitzunehmen. Jetzt schaue ich sehr entspannt auf Weihnachten im kleinen Kreis, zumal meine Frau keine Auftritte hat und wir viel Zeit miteinander verbringen können.

2021: Tourismus nur in der Region

Wie wird das Jahr 2021 für Dresden?

Es wird sich noch vieles um Corona drehen. Wir können nur hoffen, dass wir den Winter überstehen und gut in die wärmeren Jahreszeiten hineinkommen. Und wir können nur hoffen, dass die Impfungen bis zum Herbst dem Virus die Härte nehmen. 2021 werden wir uns touristisch noch im regionalen Umfeld bewegen müssen. Das kann für Dresden eine Chance sein. Wir diskutieren schon heute mit den Kultureinrichtungen, wie wir eine attraktive Sommerbespielung hinbekommen. Ich hoffe ganz stark, dass wir Dresden eine Attraktivität verleihen können, die in normalen Jahren gar nicht möglich ist. Das wäre der richtige Weg aus der Krise.

2020

Gibt es für Sie Gründe, warum 2020 trotz Corona ein gutes Jahr war?

Wir haben die Fusion der Versorger Drewag und Enso auf den Weg gebracht. Das ist nicht nur ein neues Unternehmen SachsenEnergie, das ist auch die Aufarbeitung von 30 Jahren Nachwendegeschichte. 168 Kommunen in der Region und Dresden gehen einen gemeinsamen Weg. Alle mussten Vertrauen ineinander lernen. Das kann der Funke dafür sein, dass wir und die Region weiter zusammenwachsen. Die Region Dresden hat fast die gleichen Merkmale wie München. Wenn wir es richtig anpacken, werden wir so erfolgreich sein wie München.

Von Thomas Baumann-Hartwig