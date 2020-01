Wie das Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar abläuft

Dresden

Der 13. Februar soll keine Nabelschau der Dresdner sein. Und so spannt die Stadt den Bogen viel weiter: „Wir sind eine ausgesprochen glückliche Generation“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Donnerstag bei der Vorstellung der zum Jahrestag geplanten Gedenkveranstaltungen. 75 Jahre lange mussten die Menschen hier in ih­rem Zuhause keinen Krieg erleben, konnten in Frieden aufwachsen.

75 Jahre ohne Krieg

Der 13. Februar sei deshalb in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag – eingebettet in die 75. Jahrestage der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar und des Kriegsendes am 8. Mai 1945. In Zeitzeugeninterviews werden Dresdner, die 1945 geboren worden sind, über ihr Leben berichten. Die Videos sollen ab Ende des Monats im Internet unter 13februar. dresden.de zu sehen sein.

Zentraler Bestandteil des 13. Fe­bruars ist die protokollarische Gedenkveranstaltung im Kulturpalast, zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten wird. Die Veranstaltung beginnt um 15.15 Uhr und wird vom MDR im Livestream sowie im Hörfunk übertragen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich in die Menschenkette einreihen. Quelle: dpa

Im Anschluss sprechen der Bundespräsident und Oberbürgermeister Hilbert zum Auftakt der Menschenkette am Neumarkt um 17 Uhr. Dazu lädt der Rathauschef alle Menschen in Dresden ein – er tut es gemeinsam mit den Fraktionen des Stadtrates, Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kunst, Sport, Gewerkschaften, Kirchen, der Jüdischen Gemeinde und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren.

„Nehmen Sie an der Menschenkette teil“

Seit zehn Jahren habe er nun die Menschenkette angemeldet und sie habe bis heute „nichts an Symbolkraft verloren“, erklärte der Rektor der TU Dresden, Prof. Hans Müller-Steinhagen. Die Kette soll sich vom Neumarkt über Pirnaischen Platz, Carolabrücke, Königsufer, Augustusbrücke, Theaterplatz, den Altmarkt und wieder zurück zum Neumarkt spannen.

„Nehmen Sie an der Menschenkette teil“, forderte der TU-Rektor die Dresdner auf. In einer Zeit, in der populistische Politiker und Parteien die Gesellschaft spalten, sei es wichtig, dass möglichst viele Dresdner dagegen ein Zeichen setzen. Um 18 Uhr soll die Kette geschlossen sein. Derzeit würden dafür noch Ordner gesucht.

So verläuft die Menschenkette in Dresden am 13. Februar. Quelle: Stadt Dresden

Das Symbol der zusammenstehenden Zivilgesellschaft wird begleitet von einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Mit dabei die Adenauer-Stiftung. „Der 13. Februar ist kein singuläres Ereignis“, erklärte der Moderator der AG 13. Fe­bruar, Joachim Klose, zugleich Landesbeauftragter der Adenauer-Stiftung für den Freistaat. So stehe ein Schülergipfel am 5. Februar im Deutschen Hygiene-Museum unter dem Motto „Mein innerer Kompass – Was sind Werte wert?“

Podiumsdiskussion im Albertinum

Eine Podiumsdiskussion im Albertinum am 13. Februar, 19 Uhr befasse sich mit der Frage: „Nur ein Wimpernschlag in der Geschichte? Der 13. Februar in Dresden.“ Dazu laden Friedrich-Ebert-Stiftung, Wilhelm-Külz-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen und Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen ein. Auf dem Podium sitzen unter anderem Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (ehemalige Bundesjustizministerin und NRW-Antisemitismus-Beauftragte) sowie Rafał Dutkiewicz (ehemaliger Oberbürgermeister von Wrocław). Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.

Künstlerische Impulse zum Gedenken gibt das Kunsthaus Dresden zwischen dem 5. und 16. Februar. „Rolling Angels“ heißt ein Projekt zeitgenössischer Kunst mit Engeln der dänisch-norwegischen Künstlerin Marit Benthe Norheim. Sie stehen für Trauer, aber auch deren Überwindung und tauchen an verschiedenen Stellen in der Stadt auf. Das kündigte die Leiterin des Kunsthauses Dresden, Christiane Mennicke-Schwarz, für die Initiative „WOD – weltoffenes Dresden“ an. In dieser Initiative haben sich mehr als 60 Kulturinstitutionen aus Dresden zusammengefunden.

Viele dezentrale Veranstaltungen

AG-Moderator Klose verwies aber auch auf die vielen Veranstaltungen am Vormittag des 13. Februars, die zum „dezentralen Gedenken“ gehören. Dazu zählen Angebote mit Partnern wie DenkMalFort e.V. auf dem Heidefriedhof oder der Frauenkirchen-Gesellschaft, die am Neumarkt das „Stille Gedenken“ vor der Kirche vorbereitet. Dort werden die Dresdner die Möglichkeit haben, Kerzen aufzustellen, kündigte Hans-Joachim Jäger von der Fördergesellschaft an.

Die Frauenkirchen-Gesellschaft bereitet am Neumarkt das „Stille Gedenken“ vor der Kirche vor. Quelle: Stephan Lohse/Archiv

20.30 Uhr feiern die Kirchgemeinden in der Kathedrale einen ökumenischen Gottesdienst, wie Superintendent Christian Behr vom Kirchenbezirk Dresden-Mitte sagte. Schließlich werden – wie jedes Jahr – gegen 21.45 Uhr die Glocken der Kirchen der Stadt läuten, um an den Beginn der Bombenangriffe vor 75 Jahren zu erinnern.

Alle Veranstaltungen der Stadt und ihrer Partner sind im Internet zu finden unter 13februar. dresden.de.

Von Ingolf Pleil