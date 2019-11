Wie das Dresdner Zukunftshaus mit einem Mieterstrom-Modell punkten soll

Dresden

„Es ist schon spannend, dass ich das in meinem Alter noch miterleben kann“, sagt Siegfried Wilhelm und drückt ein paar Tasten an dem kleinen Display, das in seiner Wohnung die Verbrauchsdaten für Wasser, Heizung und Strom anzeigt. Der 78-Jährige wohnt seit fast einem Jahr in dem Neubau an der Dresdner Haydnstraße, den die Stadt, die Drewag und die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) am 19. November offiziell als „erstes Dresdner Zukunftshaus“ vorgestellt haben.

Die Mieter in den fünf Vierraum-, sieben Dreiraum- und zwei Zweiraumwohnungen können, wenn sie wollen, auch Strom vom Solardach des Hauses nutzen und bekommen dafür von der Drewag einen günstigeren Stromtarif. Zwölf der 14 Mietparteien haben dieses Angebot bereits angenommen.

„Wir geben den Mietern die Möglichkeit, als Ergänzung zur üblichen konventionellen Stromversorgung einen klimaneutralen und günstigeren Strom zu nutzen“, erklärt WGJ-Vorstand Alrik Mutze.

Zur Galerie Im Zukunftshaus in der Dresdner Haydnstraße testet die Stadt gemeinsam mit der Drewag und der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) innovative Energiekonzepte.

40 Prozent des Strombedarfs über Photovoltaik

Bis zu 9200 Kilowattstunden Strom können die Photovoltaik-Module auf dem Dach im Jahr liefern. Das soll 40 Prozent Energieautarkie für das Haus bringen. Mehr sei nicht machbar, wegen der begrenzten Dachfläche des Neubaus, der in einer Bombenlücke an der Stelle einer einstigen Gründerzeitvilla errichtet wurde, erläutert Mutze.

Wenn die Sonne scheint, können die Mieter den Solarstrom direkt nutzen. Was übrig bleibt, geht in einen Speicher im Keller und steht dann im besten Fall auch nachts zur Verfügung. Nur was dann noch bleibt, wird ins Netz eingespeist.

Robert Franke, Leiter des Dresdner Amtes für Wirtschaftsförderung, hätte es am liebsten, wenn dieser Fall überhaupt nicht eintritt. „Wir können viel Geld für den Netzausbau sparen, wenn wir überall, wo das geht, Energie direkt da verbrauchen, wo sie gewonnen wird“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn wir die Bürger bei der Energiewende mitnehmen wollen, müssen wir die dafür nötigen Technologien und Geschäftsmodelle zügig an den Start bringen.“

Technik und Geschäftsmodelle im Test

Um den Test von Technik und Geschäft dreht sich alles im Zukunftshaus. Und auf die Ergebnisse sind nicht nur Wirtschaftsförderer, Drewag und WGJ gespannt. Dresden ist neben Valencia und Antalya eine der drei Leuchtturmstädte im Projekt „Matchup“ für eine nachhaltige Stadtentwicklung, das von der Europäischen Union mit insgesamt 17,5 Millionen Euro gefördert wird. 4,5 Millionen davon fließen in Teilprojekte in der Stadt, zu denen auch das Zukunftshaus gehört.

Das Smart-City-Projekt Matchup Unter Federführung des Amtes für Wirtschaftsförderung arbeitet die Landeshauptstadt Dresden mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern an Vorhaben zur nachhaltigen Stadtentwicklung zusammen, um gemeinsam den Weg hin zu einer intelligenten, zukunftsfähigen Stadt ( Smart City) zu gestalten. Damit will man vor allem den Herausforderungen des Klimawandels begegnen. Dresden wurde 2017 im Rahmen der europaweiten Initiative „Horizon 2020 – Smart Cities and Communities“ ausgewählt, das von der Europäischen Kommission geförderte Leuchtturmprojekt als sogenannte Lighthouse City - neben Valencia ( Spanien) und Antalya ( Türkei) – umzusetzen. Insgesamt besteht das Matchup-Konsortium aus 28 Partnern in acht verschiedenen Ländern. Für die Jahre 2017 bis 2022 fördert die Europäische Union das Vorhaben mit insgesamt rund 17,5 Millionen Euro. Etwa 4,5 Millionen Euro davon entfallen auf die Dresdner Partner. Informationen der Stadt Dresden zu „Matchup“

„Wir sind hier Lernende“, sagt Alexander Haidan, der für 18 „Matchup“-Projekte verantwortlich ist, die die Drewag federführend betreut. In dem Pilotprojekt über vier Jahre will er vor allem testen, wie die Bürger das Angebot annehmen, dadurch Geld zu sparen, dass sie Staubsauger oder Waschmaschine dann einschalten, wenn Solarstrom zur Verfügung steht. Und es geht darum, diesen Verbrauch gerecht zu erfassen und abzurechnen. Dafür fehlten bislang nicht nur Erfahrungen, sondern auch Technik.

Nicht zuletzt, so Haidan, gehe es aber auch um den Datenschutz. Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlange, dass die Verbrauchsprofile der Stromkunden nur für die Abrechnung und nicht etwa für Marketingzwecke benutzt würden. „Was wir in der EU nicht wollen“, sagt er, sei der chinesische Weg, bei dem mit den erhobenen Daten alles Mögliche gemacht werde.

Mieter Siegfried Wilhelm bedient das Display des Energiemanagers in seiner Wohnung im Zukunftshaus. Es gibt Auskunft über Verbrauchsdaten für Heizung, Wasser und Strom. Quelle: Dietrich Flechtner

Auch Mieter Siegfried Wilhelm ist Lernender. Ob er schon den günstigeren Mieterstromvertrag mit der Drewag hat und wie er am Display des Energiemanagers erkennen kann, ob gerade Sonnenstrom verfügbar ist, weiß er nicht so genau. Er wünscht sich da eine bessere Information durch Stromanbieter und Vermieter. Bei der WGJ die geplant. Die Displays in den Wohnungen sollen künftig nicht nur Verbrauchsdaten anzeigen, sondern auch Wartungstermine, Kontaktdaten des Hausmeisters und andere wichtige Informationen der WGJ.

Modell für weitere Gebäude der Stadt

Bei der Drewag möchte man das Mieterstrommodell noch besser und damit für die Mieter akzeptabler machen. Neben reinen Verbrauchsdaten sollen künftig auch Wetterdaten und die genauen Lastprofile der einzelnen Wohnungen in die Abrechnung einfließen, damit diese exakter und damit gerechter aufschlüsseln können, wer wann welchen Strom genutzt hat. Ob und wie weit das funktioniert, müssen auch die Tests im Zukunftshaus zeigen. Und es ist auch noch modernere Technik dafür nötig.

„Durch den Normalbetrieb der Technik im Zukunftshaus können wir jetzt Rückschlüsse für die praktische Anwendung auch in anderen Gebäuden ziehen“, sagt Drewag-Mitarbeiter Franz Härting. Wirtschaftsförderer Robert Franke kann die kaum erwarten, denn er möchte schnell so viele Gebäude wie möglich in Dresden energieeffizienter machen. Deshalb gibt es auch ein Mieterstrom-Projekt mit der Vonovia, bei dem nicht im Neubau, sondern in Bestandsbauten getestet wird.

Lesen Sie auch

Von Holger Grigutsch