Wie das Christ-Sein in Dresden moderner wird – und digitaler

Ein Nerd, ein kontaktscheuer Computerspezialist also, ist Max Schädlich nicht. Im Gegenteil. „Derzeit freue ich mich über jede direkte Begegnung“, sagt der 27-jährige Lockenkopf mit der großen Brille und nippt an seinem Kaffee. Selbst wenn Corona-Mindestabstand sein muss. „Ich bin einfach ein solches Sozialtier.“

Dabei ist er jetzt bei der Evangelischen Jugend Sachsen für jene Kommunikationswege zuständig, die über Bildschirme laufen. „Digitalcoach missionarische Gemeinde“ nennt er sich. Zum ersten Mal gibt es eine solche Stelle. Ob er Sachsens neuer „Online-Missionar“ sei, hat ihn jemand gefragt. „Bin ich nicht.“

Aber wie man Inhalte des christlichen Glaubens digital verbreiten könnte – dazu soll er Hauptamtliche und Ehrenamtliche in Kirchgemeinden und Jugendgruppen beraten. Sie vor allem erst einmal aus der Reserve locken. „Gegenüber online müssen wir noch viele Schwellen abbauen“, konstatiert er. „Ich möchte Lust auf diese Veränderung machen.“

Bewegung im Digitalen

Im Corona-Ausnahmejahr 2020 ist in Sachen Digitalisierung viel in Bewegung geraten. In der Offenen Jugendarbeit beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Zwickau, wo der aus dem Erzgebirge stammende Religionspädagoge zuvor tätig war, hat er das gemerkt. Die offenen Treffs, vor allem für Jugendliche aus Familien, die mit wenig Geld auskommen müssen und es nicht einfach haben, funktionieren normalerweise in einer „Komm-Struktur“, wie das in der Sozialarbeit heißt.

„Manchmal kam aber keiner“, erzählt Max Schädlich. „Da habe ich versucht, online Kontakte zu ihnen aufzubauen. Als Jugendarbeiter haben wir das Internet so wenig dafür genutzt, obwohl die Jugendlichen den halben Tag im Netz zubringen.“ Erst einmal musste er feststellen, auf welchen Plattformen sie unterwegs waren und wie der Austausch dort funktioniert. Er bekam beispielsweise mit, dass er sie abends am besten erreichte. Denn weniger Geld bedeutet schmaleres Datenvolumen. Also checkten sie ihre Nachrichten auf dem Smartphone bevorzugt, wenn sie daheim die drahtlose Datenübertragung vom Router (Wireless Local Area Network - WLAN) nutzen konnten.

Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020, als der Treff wegen Corona schließen musste, las er manchmal in den Antworten der Jugendlichen zwischen den Zeilen Bedrücktsein und fragte zurück: „Geht’s dir gerade gut?“ So signalisierte er, ein offenes Ohr zu haben. „Das hatte fast seelsorgerischen Charakter. Manchmal hat einer diese Möglichkeit angenommen, manchmal nicht.“

Eine wichtige Erfahrung die er dabei machte: „Man kann erst mal da sein und zuhören.“ Und man kann etwas ganz anderes sein als manche sogenannte Influencer, die ihren tausenden Abonnenten (Followern) Schleichwerbung unterjubeln. „Wir als evangelische Jugendarbeit haben so gute Angebote und eine Botschaft, die nicht nur darauf hinausläuft, zehn Prozent Geld zu sparen. Wir müssen sie nur so aufbereiten, dass sich junge Leute das anschauen.“

Krippenspiel-Film auf Youtube

Manchmal klappt das auf wundersame Weise. Wie neulich bei dem Krippenspiel-Kurzfilm „Codewort: Messias“ des Zwickauer Stadtjugendpfarramtes. Der war wie ein Kino-Thriller gedreht, witzig, aber klar in der Botschaft. Weit über 3300 Mal wurde er aufgerufen, wie Youtube anzeigt. Einige hinterließen begeistert Kommentare. Max Schädlich erfuhr, dass der Film über andere digitale Plattformen weiterempfohlen wurde. „So können wir manchmal auch von anderen gefunden werden, nicht nur von Kircheninternen.“

Oder die Sache mit den Bienen. 2020 hat sich Max Schädlich drei Bienenvölker zugelegt. Auf seinem Instagram-Account berichtet er, wie er Honig schleudert oder wie ihm mal eine Königin starb. So folgen ihm am Imkern Interessierte. „Aber ich teile eben auch mit, was ich gerade in puncto Glauben auf dem Herzen habe. Das könnte ein Weg sein, aus unserer christlichen Blase herauszukommen.“ Jedenfalls habe ihm jemand geschrieben: „Du bist der coolste Online-Christ, den ich kenne.“

Nun will er schauen: Warum kommt das eine an und das andere nicht? Und ob er dieses Wissen und diese Erfahrungen weitergeben kann. Das englische „Coach“ heißt zu Deutsch „Trainer“. „Aber ich kann nicht sagen, wo es lang geht. Ich kann nur fragen, welche Ziele die Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen in den Gemeinden und Gruppen haben, und ihnen mit meinen Erfahrungen helfen, die zu erreichen. Sie auf ein Fundament stellen und ihnen Werkzeuge, also Tools an die Hand geben, mit denen sie selber weitermachen können.“

Vielfalt bei digitalen Plattformen

Zum Beispiel weiß er inzwischen, dass grob gesagt Leute über 30 oft Facebook nutzen, die jüngeren Instagram, und die ganz jungen eher auf TikTok unterwegs sind. „Aber da ändert sich eben vieles auch sehr schnell.“ Gemeinden und Gruppen seien sehr verschieden. Diese Besonderheiten sollten auch deutlich werden. „Was wir jedenfalls nicht brauchen, ist der hundertste Kirchgemeinde-Account, auf dem man die Gottesdienst-Zeiten für seine speziellen Follower postet.“

Wenn Max Schädlich jetzt im Zug von Zwickau nach Dresden sitzt, vertieft er sich in Bücher oder online-Publikationen über digitale Medien. Er hat unbändige Lust darauf, Christ-Sein modern zu denken. „Wir sollten frischer werden und Neues ausprobieren. Da darf man auch mal scheitern. Aber lieber einen Fehler als nichts machen.“

Wichtig jedoch ist ihm auch die Erkenntnis, dass es bei praktiziertem Glauben letztlich um unmittelbare persönliche Beziehungen geht, um das Erlebnis von Gemeinschaft, die durch digitale Wege nicht zu ersetzen sind. „Aber wir können zumindest aktiv auf mehr junge Leute zugehen und zeigen: Wir machen coole Sachen und haben etwas Wichtiges über das Leben zu sagen. Vielleicht können wir sie so begeistern.“

Kontakt: Tel. 0351 / 4692-410; E-Mail: max.schaedlich@evlks.de

