Immer wieder geben sich Kriminelle als Beamte aus, um an Geld und Wertgegenstände gutgläubiger Mitmenschen zu gelangen. Oft erfolgreich: Allein in der Landeshauptstadt erbeuten Betrüger so jedes Jahr viele Zehntausend Euro. Dahinter steckt organisiertes Handeln – zumeist gesteuert von Hintermännern in der Türkei.