Wie Wetterkapriolen den Festungsbau in Dresden im 16. Jahrhundert störten

Dresden

Würde das Corona-Virus nicht die Presse beherrschen, ging es vermutlich wieder um die Frage: Wer ist verantwortlich für die zu heißen, zu kalten, zu nassen oder zu trockenen Monate des letzten Jahres. Vor dem 19. Jahrhundert gab es noch keine offiziellen Wettervorhersagen. Wenn in Urkunden Einzelheiten über das Wetter mitgeteilt wurden, bestand immer ein besonderer Anlass, so auch beim Festungsbau in Dresden im 16. Jahrhundert.

Als Herzog Moritz (1521/1541-1553) sich entschloss, seine Hauptstadt mit einem Ring von Bastionen sichern zu lassen (1545-1555), sollten die Bauarbeiten zügig durchgeführt werden, weil seine Ziele (die Wiedervereinigung der wettinischen Länder und die Sicherung der Reformation) ihn sowohl mit dem katholischen Kaiser Karl V. als auch mit dem protestantischen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen-Wittenberg in Konflikt bringen mussten.

600 Gulden Schaden durch Hochwasser

Im Februar 1549 war es so milde, dass es taute, regnete und die Elbe Hochwasser führte. Die im Westen Dresdens in Eile hochgezogenen Mauern (zwischen Wilsdruffer- und Seetor-Bastion) stürzten an mehreren Stellen ein. Der Schaden betrug 600 Gulden. Baumeister Caspar Vogt von Wierandt wies Kurfürst Moritz darauf hin, dass die Bauleute gewarnt hatten, im Winter zu bauen. Beim Beschütten der Mauern war die nasse Erde gefroren. Jetzt, bei Wetterwechsel, drückte sie die Mauern ein. Man konnte weder ihm noch seinen Mitarbeitern die Schuld daran geben.

Noch bis Mitte Mai verhinderte das Hochwasser zügiges Arbeiten, und das zu einer Zeit, in der „wegen großer Gefahr, so dem Römischen Reich selbiger Zeit vom Türcken vorstunden“ (die Osmanen rückten in Ungarn ständig vor), als auch wegen der Auseinandersetzung mit den im Schmalkaldischen Bund vereinigten protestantischen Fürsten. Moritz war mit seinen Landsknechten sowohl vor Budapest als auch vor Magdeburg dabei. Hier lernte er natürlich viele Hauptleute kennen und warb z.B. in Ungarn den Landsknechtshauptmann Melchior Hauffe ab, der in Dresden 1558 erster Festungskommandant wurde.

Im August 1551 schrieb Kurfürst Moritz dem Rat, dass Notdurft die Hilfe von Stadt und Untertanen erfordere, deshalb sollten alle Bürger Dresdens mit ihren Pferden auf Anweisung von Caspar Vogt fünf Tage bei Erdarbeiten mithelfen. Dafür sollten sie zwar Brot und Getränke erhalten, die Pferde allerdings selbst verpflegen.

Rund 50 Jahre später war die Festung zwar fertig, doch waren auch Schwachpunkte der Anlage erkennbar geworden. So musste die sehr kleine Nordbastion dringend vergrößert werden, weil sie die hinter ihr errichteten Bauten (Zeughaus, Rossmühle, Schmiede – der gesamte Arsenalbereich als Teil der kurfürstlichen Residenzlandschaft) nicht genügend schützte. Außerdem war zwischen Elbbrücke und Ziegeltor „in kleinem waßer die gantze Seiten fast gar trucken“, was einerseits die Sicherheit der Festung verringerte, andererseits das Anlegen der Kähne am sogenannten Salzausfall erschwerte.

Zeugmeister Paul Buchner mit Handgranate auf einer alten Medaille. Quelle: Repro

Festungsbaumeister Paul Buchner hatte recherchiert und eine Bevölkerungszahl von 8400 Personen ermittelt, für die täglich Brot gebacken wurde, „Burger vnd Kriegsvolck“. Der Arsenalbereich mit Mühlen und Bäckereien war also lebenswichtig.

Vertrauen in Baumeister

Kurfürst Christian I. vertraute seinem Baumeister. Er bestätigte, das es „keines Scheines“ bedürfe, Buchner solle unbesorgt und seiner Zusage gewiss sein. Und die „Neue Festung vor dem Ziegeltor“ kostete gewaltige Summen, schon deshalb, weil für die Vergrößerung der Bastion ein teuerer Pfahlrost in das feuchte Elbufer gelegt werden musste. In den Grundstein kam eine „Gedächtnüs-Schrifft“ die mitteilte, dass Christian „diese weitberühmte Vestung Dresden“ auch mit Mühlen, Provianthäusern, Proviant und allem Benötigten ausgestattet hat. Am 18. August 1589 konnte der erste Stein auf den Pfahlrost gelegt werden.

Nordost-Bastion mit den Erweiterungsbauten von Paul Buchner auf einem Aufmaß (Ausschnitt) von Walter Bachmann, um 1930. Quelle: Repro

Am 18. Oktober 1590 kam Besuch nach Dresden: Alexander von Pappenheim (1530-1621) war beeindruckt von der außergewöhnlichen Hitze und Trockenheit im Elbtal. In seiner Autobiografie schrieb er: „Ward derselben zeit ain dürres, gehayes jar dermaßen, das auch die theuch und weyer versigen. Auch die Thonow vnd Älb, alß groß, schiffreiche wasser, an vilen orthen zu reithen gewesen. Auch großer mangel an wasser auf den milwercken dermaßen, das auch mein gnedigster churfurst zu Sachßen, hertzog Christian der erste, von mangel des milwercks wegen, zu Dresden an der Älb mer dan den halben theil der bawleuth an der vesstung zu Dreßden beurlauben müssen“.

Graf Rochus von Linar erneuerte und vergrößerte die Fortifikation im Nordwesten hinter dem Schloss. Quelle: Repro

1602 berichtet von Pappenheim noch mal aus Dresden, wo Kurfürst Christian II. „schwach vnd also zu beth befand von wegen aines schadens, so er auf dem wasser, die Älb genant, empfangen“, nicht selber die vorgesehene Belehnung durchführen konnte. Nähres über den Unfall auf der Elbe wurde nicht mitgeteilt. Trotz aller Schwierigkeiten verliefen die Bauarbeiten offenbar sehr befriedigend, denn als Festungsbaumeister Graf Rochus von Linar von Spandau aus im Spätsommer 1590 die Großbaustelle besuchte, war er zufrieden. Er hoffe, äußerte er dem Kurfürsten gegenüber, nichts vergessen zu haben, falls doch, bat er um Entschuldigung, der Kurfürst möge das dann „den gesundtheitten so gestern abendts von mihr getruncken zurechnen“.

Man war offenbar in bester Stimmung. Konnte man auch, denn die Kasematten bewährten sich bei vielfältigem Einsatz, selbst das europäische Porzellan wurde 1708 hier erfunden. Die Nordbastion ist ein großartiges Beispiel für Heimatgeschichte – trotz schwieriger Witterung und schlechtem Wetter.

Vgl: Alexander von Pappenheim. Reichserbmarschall 1530-1612). Autobiografie. Hrsg. von Heimo Reinitzer, Hamburg, 2020

Von Eva Papke