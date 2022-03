Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Ende Februar verfügte die Stadt über 2509 Plätze für Flüchtlinge in Wohnungen und 526 Plätze in Übergangswohnheimen. Eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung prüft jetzt alle Möglichkeiten für eine kurzfristige Akquise von zusätzlichen Unterkünften. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen möglichst in Wohnungen untergebracht werden.

Vonovia stellt 80 Wohnungen zur Verfügung

Die Stadt sucht Ein- bis Fünfraumwohnungen mit Küche und Bad, im Idealfall möbliert. Bisher sind 91 Wohnungsangebote von Vermietern bei der Stadtverwaltung eingegangen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia stellt der Landeshauptstadt kurzfristig 80 Wohnungen zur Verfügung, wie ein Sprecher am Freitagmorgen auf Anfrage mitteilte. Es würden Abstimmungen mit der Verwaltung laufen.

Auch die Wohnungsgenossenschaften beteiligen sich an der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Die Wohnungsgenossenschaft Aufbau bietet kurzfristig eine möblierte Gästewohnung an, wie Vorstand Andy Klyscz mitteilte. „Darüber hinaus haben wir noch elf sofort bezugsfähige, aber unmöblierte Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten“, so der Vorstand der WG Aufbau.

WG Johannstadt verhandelt mit der Stadt

Die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt befindet sich in Vertragsverhandlungen mit der Landeshauptstadt, teilte Sprecherin Julia Grotjahn auf Anfrage mit. „Voraussichtlich wird es sich um eine niedrige, einstellige Anzahl an Wohnungen handeln, weil nur sehr wenige Wohnungen leer stehen“, kündigte sie an.

Alle Informationen zur Thematik Unterkünfte sind im Internet unter www.dresden.de/ukraine-hilfe zu finden.

Von Thomas Baumann-Hartwig