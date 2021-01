Wie Schwester Bianca aus Dresden Corona die Stirn bietet

Dresden

Bianca ist Fachkrankenschwester für Nephrologie auf der Dialysestation in Neustadt/Trachau – ein hochsensibler Bereich, in dem sie Menschen versorgt, die meist mehrfach erkrankt sind. Eine Corona-Infektion kann für diese ohnehin geschwächten Patienten sehr gefährlich werden. „Daher muss alles getan werden, um eine Ansteckung mit dem Virus zu verhindern“, weiß die Krankenschwester. Dazu gehört auch das regelmäßige Testen des Personals.

Und so kam es, dass Schwester Bianca von ihrer Infektion erfuhr. Der vorsorgliche Test war positiv. Anfangs fühlte sie sich noch recht gut, aber etwa vier Tage später kamen die ersten Symptome. Kein Husten, kein Schnupfen, keine Halsschmerzen – aber wahnsinnige Gliederschmerzen, insbesondere an den Gelenken. Diese Schmerzen hat sie manchmal noch bis heute. „Im Grunde habe ich dann drei Tage durchgeschlafen. Bereits kleine Wege in der Wohnung waren schlimm, mein Puls stieg sofort auf 180. Ich konnte nichts mehr“, berichtet sie.

Nach zwei Wochen wieder Patienten versorgt

Zum Glück ging es kurz darauf wieder langsam bergauf. Zwar machten ihr noch das Atmen und Lungenschmerzen Probleme, aber insgesamt spürte Bianca, dass sie auf dem Weg der Besserung war. Nach zwei Wochen stand die Dialyseschwester schon wieder am Krankenbett ihrer Patienten.

Bei „Corona positiv“ Ruhe bewahren

All denen, die womöglich auch die Nachricht „Corona positiv“ erhalten, rät Bianca, erstmal Ruhe zu bewahren, sich zurückzuziehen, viel zu trinken, zu schlafen und dem Körper die nötige Auszeit zu gönnen. „Natürlich sind alle bedrohlichen Zustände ernst zu nehmen. Im Zweifel sollte man den Rettungsdienst rufen. Aber in den meisten Fällen kann man selbst in seinem vertrauten Umfeld am besten dafür sorgen, wieder gesund zu werden“, macht die erfahrene Pflegerin Mut.

Von tbh