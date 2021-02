Wie Onkel Herbert aus Dresden doch noch zu seiner Impfung kam

Dresden

Natürlich wartet Onkel Herbert im Hausflur. Heute ist sein großer Tag: Er fährt ins Impfzentrum in der Messe Dresden. Für die erste Corona-Schutzimpfung. Der 94-Jährige hat einen Impftermin. Ein kleines Wunder. Vielleicht kein Sechser im Lotto, aber ein Fünfer allemal. Jetzt steht er in seinen Wintersachen und mit einer FFP-2-Maske über Mund und Nase im Hausflur und wartet auf sein Taxi. Die Brille, ärgert er sich, kann er nicht aufsetzen. Sie beschlägt wegen der Maske.

Ein Synonym für das Impfdesaster

Das Taxi ist ein grauer Opel und am Steuer sitzt Beate Bergmann. Die 70-Jährige ist die Nichte von Onkel Herbert. Sie hat sich an die DNN gewandt, weil sie keinen Impftermin für ihren Onkel ergattern konnte. Immer und immer wieder hatte sie es probiert. Tag und Nacht. Erfolglos.

Onkel Herbert ist zu einem Synonym für das Impfdesaster geworden, in Deutschland und in Sachsen. Für ein menschenfeindliches Terminvergabesystem, das die Angehörigen von hochbetagten Menschen zwingt, sich am Computer Nächte um die Ohren zu schlagen und es immer und immer wieder zu probieren. Um immer und immer wieder lesen zu müssen, dass der Impfstoff nicht ausreichend zur Verfügung steht.

Plötzlich öffnete sich die Maske

Jetzt ist Onkel Herbert zum Synonym für etwas Hoffnung geworden. „Ich habe am Sonnabend nur ein paar Nachrichten im Internet gelesen und mir dann die Terminlage bei den Impfzentren angeschaut. Wie jeden Tag“, berichtet Beate Bergmann, wie sie zu ihrem Fünfer im Lotto gekommen ist. Plötzlich öffnete sich die Maske und da stand der Termin: Dienstagmittag, Impfzentrum Dresden. „Ich wusste erst gar nicht, ob das echt ist. Ich war völlig überrascht.“

Fünf Minuten später war der Termin gebucht. Inklusive Termin zur Zweitimpfung drei Wochen später. „Beharrlichkeit zahlt sich aus“, ist die 70-Jährige überzeugt. Irgendwann. Die Aufregung bei Beate Bergmann wuchs von Tag zu Tag. „Das Wetter war ja doch etwas speziell, da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht.“ Glatteis wäre das letzte, was eine Autofahrerin braucht auf dem Weg zum Impfzentrum mit ihren 94-jährigen Onkel.

Alle Formulare längst ausgefüllt

Punkt 11 Uhr wird losgefahren und keine Minute später, haben Nichte und Onkel festgelegt. Man kann ja nie wissen. Auch zehn Kilometer können lang werden. 11.25 Uhr hält der graue Opel vor der Messehalle 4. „Sie haben einen Termin?“, fragt der freundliche junge Wachmann vor dem Eingang. Natürlich haben sie. Und nicht nur das. Alle Formulare hat Beate Bergmann längst ausgefüllt. Man will ja unnötige Wartezeiten vermeiden.

Die es in der Messehalle 4 an diesem Dienstagmittag nicht gibt. Da ist es wieder, das deutsche Impfdesaster. Die Infrastruktur steht, das Personal steht, bis ins kleinste Detail ist alles ausgeklügelt. Nur der Impfstoff fehlt. Oder steht nur in kleinen Mengen zur Verfügung. Und so kommen nur vereinzelt Menschen zum Impfen. Überwiegend alte Menschen in Begleitung von Angehörigen. Freundliche Lotsen von der Bundeswehr weisen den Weg für Nichte und Onkel: Empfangstresen für die Anmeldung, dann ein langer Gang hinter zum eigentlichen Impfzentrum.

Es muss der rechte Arm sein

Nur wenige Menschen warten, 11.35 Uhr sitzt Onkel Herbert in Kabine A1 zum Arztgespräch. Hat er schon einmal allergische Reaktionen auf eine Impfung gezeigt?, will die junge Medizinerin wissen. „Nein, noch nie. Ich bin bei der Wehrmacht 16 Mal geimpft worden, aber es ist nichts passiert“, erzählt Zeitzeuge Herbert, der gleich nach dem Arbeitsdienst mit 17 Jahren an die Front geschickt wurde.

11.40 Uhr kann der 94-Jährige direkt vom Arztgespräch in Kabine A3 gehen. Die Tür steht offen, was heißt: Alles bereit zur Impfung. In der Kabine muss er die Jacke ablegen und den Hemdärmel nach oben krempeln. Beate Baumann hält den Ärmel, während die Ärztin die Spritze setzt. Der rechte Arm muss es sein, und Onkel Herbert bleibt stehen. Nicht eine Miene verzieht er beim Einstich. Tupfer drauf, Pflaster drauf, fertig. Ärmel runter, Jacke wieder an, raus aus der Kabine.

Ein neuer Bogen für die zweite Impfung

Ein junger Mann vom Technischen Hilfswerk kontrolliert schnell die Papiere auf Vollständigkeit, dann dürfen Beate Bergmann und Herbert Platz nehmen im großzügig bemessenen Wartebereich. Die Nichte reicht ihrem Onkel die Wasserflasche und eine Banane. Argwöhnisch beobachtet sie den 94-Jährigen. „Da passiert nichts“, sagt Herbert im Brustton tiefster Überzeugung, „eigentlich können wir jetzt fahren.“

Dann nimmt er sich doch die vorgeschriebenen 15 Minuten Wartezeit, ehe er mit seiner Nichte den langen Gang zurückläuft. Unter dem Schild „Kasse“ befindet sich die Abmeldung. Beate Bergmann reicht einem Soldaten die Papiere, erhält einen neuen Bogen für die zweite Impfung, dann ist es geschafft. 12.05 Uhr setzt sich der Opel in Bewegung. „Ich staune ja, wie viele Leute hier arbeiten“, sagt Onkel Herbert, „aber besser kann man das nicht organisieren.“ Er wirkt hochzufrieden.

„Es fällt eine Last von mir ab“

Nun heißt es noch weitere Wochen bangen, bis sich die Immunität aufgebaut hat. „Nein, verreisen werde ich bestimmt nicht mehr“, sagt Onkel Herbert. Mit dem Thema habe er abgeschlossen. Aber in den Supermarkt seines Vertrauens werde er wieder für kleinere Einkäufe gehen, wenn ihm Corona nichts mehr anhaben kann. Und seine Großnichte müsse sich nicht mehr testen lassen, wenn sie ihn besucht.

„Ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich darüber bin, dass es geklappt hat“, sagt Beate Bergmann. „Es fällt eine Last von mir ab, wenn ich mir keine Gedanken mehr machen muss, dass ich ihn anstecken könnte.“ Sie selbst hofft darauf, im Frühjahr geimpft werden zu können. „Vielleicht lernen die Verantwortlichen ja aus all dem, was schief gelaufen ist“, hofft sie. Onkel Herbert ist etwas geschafft von dem Ausflug. Er will sich erst mal ein Stündchen hinlegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig