Wie Negativzinsen das städtische Vermögen in Dresden bedrohen

Dresden

Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) sitzt auf einem riesigen Geldberg. „Die Landeshauptstadt Dresden verfügt gegenwärtig über einen relativ hohen Anteil temporär nicht benötigter Liquidität“, schreibt der Kämmerer in einer aktuellen Vorlage. Es handelt sich um Mittel, die der Stadtrat zwar für Investitionen beschlossen hat, die aber aus den verschiedensten Gründen nicht in Angriff genommen werden konnten. Stichwort Königsbrücker Straße: Das Geld liegt längst bereit, obwohl noch kein Bagger seine Runden dreht.

Es gibt viele Königsbrücker Straßen in Dresden. 332,31 Millionen Euro nicht verbaute Gelder haben sich im Jahr 2020 angesammelt und werden auf das Jahr 2021 übertragen. Die meisten Mittel steuert das Straßen- und Tiefbauamt mit 83,3 Millionen Euro bei, gefolgt vom Schulverwaltungsamt mit 70,2 Millionen Euro. In den Eigenbetrieben und städtischen Unternehmen liegen 52,3 Millionen Euro auf Halde, das Hochbauamt hat 28,7 Millionen Euro unverbaute Mittel angehäuft.

Zinsen im Keller

Früher, als die Banken noch namhafte Zinsen auf Einlagen gezahlt haben, war das kein größeres Problem. Der Finanzbürgermeister legte die Mittel einfach an und mehrte den Reichtum der Stadt. Bis es eines Tages einen Planfeststellungsbeschluss gab und ein Großvorhaben vom Kaliber der Königsbrücker Straße in Angriff genommen werden konnte.

Doch seit längerem hat sich der Wind gedreht und die Zinsen sind in den Keller gegangen. Die Europäische Zentralbank hat längst das Vorzeichen gewechselt und kassiert einen negativen Zins von 0,5 Prozent für Geldanlagen – die Anleger müssen Verwahrentgelte zahlen. Das hat auch für die Landeshauptstadt Dresden Konsequenzen: „Für sicherheitsorientierte institutionelle Anleger wie Dresden führt dies zu der Situation, dass Geldanlagen im Einklang mit den Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung derzeit nicht möglich sind“, schreibt Lames.

Immerhin: Der Finanzbürgermeister hat bisher kein Geld bei seinen Anlagen verloren – wie es in anderen Kommunen geschehen ist. Stichwort Greensill Bank und Coswig, hier sind 2,5 Millionen Euro vom Ausfall bedroht. Aber: „Die Landeshauptstadt steht vermehrt vor der Herausforderung, am Markt einen Zinssatz zu erlangen, der die Kapitalgarantie mit mindestens Null-Prozent-Verzinsung gewährleistet und Sicherheit bietet“, so Lames.

Alle Kreditinstitute würden inzwischen die Verwahrentgelte an ihre institutionellen Kunden meist in voller Höhe weitergeben. „In der Gesamtbetrachtung drohen wirtschaftliche Verluste durch Verwahrentgelte, die haushälterisch ausgeglichen werden müssten“, schreibt Lames. Die Prognosen seien schlecht: „Von einer signifikanten Erholung im Anlagebereich ist mittelfristig nicht auszugehen.“ In einem Nebensatz schreibt der Kämmerer auch, warum er diese Entwicklung befürchtet: „Durch nationale und EU-weite Hilfsprogramme werden die Märkte mit liquiden Mitteln förmlich geflutet, was weiteren Druck auf das Zinsniveau ausübt.“

Nicht nur Privatpersonen hätten gerne die Probleme des Finanzbürgermeisters mit einem prall gefüllten Konto, auch andere Städte blicken neidisch auf das finanzstarke Dresden. Zumal Lames auch einen Ausweg aus dem Dilemma präsentiert: Wenn die Stadt das viele Geld schon nicht selbst verbauen kann, dann verborgt sie es eben.

Nun wird Dresden nicht ins Kreditgeschäft einsteigen. Aber: „Im Rahmen einer gesamtstädtischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist es vorgesehen, Liquidität innerhalb des Konzernverbundes städtischen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften zur Verfügung zu stellen.“ Die Stadt leiht ihren Tochtergesellschaften Mittel für Investitionen, die sich diese auf dem Kapitalmarkt beschaffen müssten.

Erstes Vorhaben: der Neubau des Orang-Utan-Hauses im Zoo. Eigentlich sollte sich der Tierpark zwölf Millionen Euro auf dem freien Markt besorgen. Lames schlägt vor, dass die Stadt dem Zoo die Mittel als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellt. Zu marktüblichen Konditionen, versteht sich. Ab 2025 soll der Zoo dann jährlich 400 000 Euro zurückzahlen.

Die Kreditvergabe an den Zoo ist das erste Vorhaben. Weitere Projekte werden folgen, damit Dresden möglichst wenig vom riesigen Geldberg verliert. Wobei der eine oder andere Cent immer noch flüssig auf der Bank liegen sollte – eines Tages kommt auch der Planfeststellungsbeschluss für die Königsbrücker Straße.

Von Thomas Baumann-Hartwig