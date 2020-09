Herrlich unspektakulär. Dieser erste Eindruck verfestigt sich im Laufe des Rundgangs durch die Zweizimmerwohnung. Kleiner Flur, Bad, Toilette, Küche, Wohn- und Essbereich sowie Schlafzimmer, dessen Tür verschlossen bleibt. Hier zieht Iwelina Fröhlich die Grenze ihrer Offenherzigkeit. Zu privat wäre ihr ein Einblick.

Die Suche nach stereotypisch minimalistischen Merkmalen bleibt fruchtlos: keine klischeehaften skandinavischen Einflüsse in der Möblierung, keine kahle oder unpersönliche Atmosphäre. Aus Design-Trends scheint sich die Minimalistin nichts zu machen. Im L-förmigen Wohn- und Esszimmer stehen sich eine zur Sitzbank umfunktionierte Kommode (im Bild) und ein kleines Sofa gegenüber. So weit, so schlicht.

Die karge Möblierung wirkt puristisch angehaucht. Sparsam gesetzte Akzente, wie einzelne Bilderrahmen, runden das Gesamtbild ab. An einer Wand im Wohnbereich sind zwei Akustikgitarren an Halterungen befestigt. In der Wohnung liegt eine Leichtigkeit, die zugleich eine angenehme Ruhe ausstrahlt. Man fühlt sich hier behaglich, willkommen. Alles hat seine Ordnung, jeder Gegenstand scheint liebevoll und mit Bedacht platziert worden zu sein.

Im Badezimmer zeigt sich ihre Vorliebe für selbst hergestellte Produkte: Kosmetika, Seifen, Cremes, Mückenspray – alles handgemacht.