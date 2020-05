Wie Mieter in Dresden-Prohlis in der eigenen Wohnung gefangen sind

Dresden

Der Installateur musste zwei Mal kommen. Erst war der Ausguss defekt, dann der Wasserhahn. Nach der zweiten Reparatur sagte der Handwerker bewusst nicht: „Auf Wiedersehen!“ Er hatte seinen schweren Werkzeugkoffer zwei Mal in den achten Stock des Zehngeschossers in Prohlis schleppen müssen. Der Aufzug ist kaputt.

„Wir fühlen uns wie eingesperrt“

„Wir fühlen uns wie eingesperrt“, sagt Siegfried Bracke. Seit 1977 wohnt er mit seiner Frau Marianne an der Berzdorfer Straße. So eine Situation wie jetzt hat er noch nie erlebt: Der Aufzug in dem Wohnhaus funktioniert seit 24. April nicht. „Wir kommen nur noch zu Arztterminen oder zum Einkaufen raus“, sagt der 86-Jährige.

Der Vermieter Vonovia hat zwar einen Tragedienst eingerichtet, der beispielsweise die Einkäufe bis vor die Wohnungstür trägt. „Das ist schon eine Hilfe“, sagt der Rentner, „aber ich muss die Treppen doch auch wieder hochkommen.“ Seine 87-jährige Frau ist gehbehindert und muss getragen werden. „Aber sie wiegt 90 Kilo und der Tragedienst macht auf halber Treppe schlapp. Dann muss sie den Weg mit Hilfe selbst bewältigen.“

Ärger mit einem defekten Bauteil

Ein unhaltbarer Zustand, findet Siegfried Bracke. Das findet Matthias Wulff, Pressesprecher des Vermieters Vonovia, auch: „Wir bedauern es sehr, wenn Fahrstühle ausfallen und geben uns größte Mühe, die Reparatur zu beschleunigen.“ Unannehmlichkeiten für die Mieter sollten so gering wie möglich gehalten werden. „Deshalb haben wir einen Tragedienst für Personen, Rollstühle und Einkäufe eingerichtet, der von den Bewohnern auch rege nachgefragt wird.“

Problem am Aufzug: Laut Wulff ist der Frequenzumrichter defekt. Die Reparatur dauerte zwei Wochen. Am 15. Mai wurde das reparierte Bauteil montiert – doch der Frequenzumrichter hatte einen neuen Defekt. „Die nun erforderliche Reparatur ist sehr komplex, da die Software an die vorhandene Steuerung angepasst werden muss“, so Wulff. Letzter Stand: Das Bauteil wurde erfolgreich in England repariert und soll in den nächsten Tagen montiert werden – vielleicht schon am Freitag.

Entschädigung nach Dauer des Ausfalls und Etage

Siegfried Bracke freut sich über die Ankündigung. „Wir würden unsere vier Wände gerne wieder häufiger verlassen.“ Er hat sich mit einem höflichen Schreiben an seinen Vermieter gewandt, in dem er um Mietminderung für die Zeit des Ausfalls bittet. „Es gibt auf jeden Fall eine Mietminderung“, kündigt Wulff an. „Diese wird nach der Etage berechnet, in der die Mieter wohnen.“ Und nach der Zeit, in der der Aufzug defekt war. „Deshalb können wir die Mietminderung erst auslösen, wenn der Schaden behoben ist“, so Wulff.

Der Installateur hatte noch Glück: Er musste zwei Mal kommen. In der zehnten Etage des Wohnhauses lebt eine pflegebedürftige Frau – und die Mitarbeiter des Pflegedienstes müssen sie mehrmals täglich aufsuchen.

Von Thomas Baumann-Hartwig