Dresden

Die kleine Wohnung in dem Plattenbau an der Pfotenhauerstraße ist gemütlich eingerichtet. Alte Möbel, ein bequemer Sessel, viele Bücher. Aber etwas fehlt. Obwohl Heiligabend vor der Tür steht, deutet nichts auf das bevorstehende Fest hin. Es klingelt bei Ingrid Schäfer. Die 79-Jährige braucht lange, bis sie die Wohnungstür erreicht hat. „Ich bin es“, ruft eine bekannte Stimme von draußen. Ingrid Schäfer lächelt. „Wenn ich Frau Jungels nicht hätte“, sagt sie.

„Meine Füße machen nicht mehr mit“

Vanessa Jungels steht mit einem Adventsgesteck vor der Tür. „Mir ist aufgefallen, dass Frau Schäfer nichts Weihnachtliches in der Wohnung hat. Das konnte ich nicht mit ansehen“, sagt die junge Frau. Der Advent hält Einzug bei Ingrid Schäfer, ein bisschen zumindest. Das Ergebnis einer Geschichte, die von Hilfsbereitschaft erzählt und einem Menschen, der ein Stück mehr leistet über seine normale Arbeit hinaus.

Ingrid Schäfer geht es nicht gut. Sie leidet an den Nachwirkungen einer Tumorbehandlung, kann nur schwer laufen. „Meine Füße machen nicht mehr mit“, sagt die Rentnerin, die früher in der Kinderbetreuung im Hort gearbeitet hat. Ingrid Schäfer ist auf sich gestellt. Ihre Verwandtschaft lebt weit verstreut in Deutschland. Die Schwägerin, die früher regelmäßig vorbeigeschaut hat, ist selbst erkrankt.

„Ich möchte nirgendwo anders hin“

Seit 2006 lebt Ingrid Schäfer in Johannstadt. Vorher hatte sie mit ihrer Mutter zusammen in Klotzsche gewohnt. Dann ist die Mutter gestorben und Ingrid Schäfer zog noch einmal um. „Meine Wohnung gefällt mir sehr gut. Ich möchte nirgendwo anders hin“, bekennt die Seniorin.

Doch im vergangenen Jahr musste sie woanders hin. Der Wohnblock wurde einer sogenannten Strangsanierung unterzogen. Operation am offenen Herzen, mit mehreren Tagen ohne fließendes Wasser in der Wohnung. „Das war für mich undenkbar. Ich habe mich an Frau Jungels gewandt“, erzählt die 79-Jährige.

„Mit Mindestrente kann man keine großen Sprünge machen“

Der Auftakt für eine Verbindung, die bis heute hält. Vanessa Jungels ist Quartiermanagerin bei der Vonovia und kümmert sich um die Mieter von 1300 Wohnungen in der Innenstadt. „Ich habe ihr eine Ersatzwohnung um die Ecke besorgt“, erinnert sich Jungels. Im Frühjahr, zu Beginn der ersten Coronawelle, habe sie Ingrid Schäfer dann Hilfe angeboten. „Sie hat sich sehr darüber gefreut“, sagt Vanessa Jungels, „und nimmt mein Angebot dankbar an“.

„Ich habe nur Mindestrente, da kann man keine großen Sprünge machen“, sagt Ingrid Schäfer. Die Kasse bezahle ihr eine Stunde pro Woche für eine Haushaltshilfe. „Das muss ich mir genau einteilen: Gardinen waschen, Fenster putzen, ich bin doch so wacklig auf den Beinen“, erklärt die Rentnerin. „Frau Jungels ist eine große Hilfe. Sie nimmt mit so viele Dinge ab.“

Der Donnerstag hat sich als Besuchstag eingebürgert

Der Donnerstag hat sich inzwischen eingebürgert als Besuchstag. „Da schaue ich vorbei, gehe einkaufen, bringe einen Brief zur Post, hole Medikamente in der Apotheke ab“, zählt Vanessa Jungels auf. Sie kenne viele Kollegen, die ähnlich wie sie handeln würden. „Ein Objektbetreuer kümmert sich beispielsweise auch um eine ältere Dame. Das wird bei Vonovia gerne gesehen, dass wir Verantwortung übernehmen und helfen, wo wir können.“

Es sind die schönen Momente in ihrer Arbeit, sagt Jungels, wenn sie anderen Menschen helfen könne. Etwa der siebenköpfigen Großfamilie in einem anderen Wohngebiet, die in einer Zweiraum-Wohnung leben musste. „Am 1. Dezember konnten alle in eine angemessene Wohnung umziehen“, erklärte die Vonovia-Mitarbeiterin.

Ein Ehrenplatz für das Adventsgesteck

Meist, sagt Jungels, unterhalte sie sich noch einen Moment mit Ingrid Schäfer an den Einkaufs-Donnerstagen. „Sie hat ja nicht so viel Familie. Ab und zu kommt mal eine Freundin vorbei.“ Und weil Corona allgegenwärtig ist, gibt es die Besuche nur mit Abstand und Maske.

Weihnachten, sagt Ingrid Schäfer, wird sie nicht groß feiern. Sondern das tun, was sie am Liebsten tut: Lesen und rätseln. Aber das Adventsgesteck, das erhält einen Ehrenplatz in der kleinen Wohnung in Johannstadt.

Von Thomas Baumann-Hartwig