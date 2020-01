Wie Dresdner Zeitungen über die Wende-Ereignisse berichteten – Der Dezember 1989

Dresden

Auch die Dresdner erlebten auf dem Weg von der Grenzöffnung bis zur deutschen Einheit turbulente Zeiten, an die wir mit einer Presseschau aus Dresdner Tageszeitungen erinnern. Die Sächsischen Neuesten Nachrichten (SNN), das Sächsische Tageblatt (ST) und Die Union waren auf dem Weg der Erneuerung von Organen der DDR-Blockparteien LDPD, NDPD und CDU zu unabhängigen Medien. Im Ergebnis stand auch für sie die Einheit: Bereits am 1. September 1990 fusionierten SNN und Tageblatt. Im Dezember 1991 schloss sich auch die Union an. Es entstanden die Dresdner Neuesten Nachrichten.

Der Dezember 1989 war geprägt vom 10-Punkte-Programm des Bundeskanzlers Helmut Kohl für den Weg zu einer Konföderation beider deutscher Staaten und von politischen Umwälzungen auch in den anderen sozialistischen Bruderländern wie der CSSR und Rumänien.

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) weilte am 19. und 20.12.1989 zu einem Besuch in Dresden. Es war sein erster offizieller Besuch in der DDR. Hier spricht er an der Dresdner Frauenkirche zu den versammelten Bürgern. Quelle: Ulrich Hässler/dpa

Zum Jahresende gipfelte das in der Rede Kohls vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche, bei der sich bereits andeutete, dass viele Menschen die deutsche Einheit vielleicht früher haben wollten, als zum damaligen Zeitpunkt politisch vorgezeichnet, und im blutigen Umsturz in Rumänien, der mit der Hinrichtung des Diktators Nicolae Ceausescu und seiner Ehefrau endete.

Zeitungsausgaben im Dezember 1989

1. | 2./3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9./10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16./17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23/24. | 27. | 28. | 29. | 30.

Freitag, 1. Dezember 1989

SNN und Union veröffentlichen das 10-Punkte-Programm von Bundeskanzler Helmut Kohl für eine Vertragsgemeinschaft beider deutscher Staaten im Wortlaut und berichten über eine Pressekonferenz zu Beschlüssen der DDR-Regierung. Es geht dabei unter anderem um Regelungen für die Arbeit ausländischer Journalisten in der DDR, den Import von 500 .000 Tonnen Futtergetreide und die Bildung eines Amtes für Jugend und Sport. Der Ministerrat unterstützt den Aufruf „Für unser Land“ von namhaften Persönlichkeiten der DDR und erklärt, eine Wiedervereinigung Deutschlands in Form einer Vereinnahmung der DDR durch die BRD stehe nicht auf der Tagesordnung.

Union und Tageblatt berichten über ein Treffen des belgischen Außenministers Marc Eyskens mit LDPD-Chef Manfred Gerlach, dem Staatsratsvorsitzenden und SED-Chef Egon Krenz, dem Bischof von Berlin Georg Sterzinsky und Vertretern der Opposition.

Die Union berichtet über eine Informationsveranstaltung der Christlich Demokratischen Jugend (CDJ) in Dresden, die starken Zulauf gehabt habe.

Alle drei Zeitungen berichten über den Start der Fluglinie Dresden– Hamburg durch die Interflug.

Die Union berichtet über den Arbeitskräftemangel in Handel und Gewerbe in Dresden. Die Wohngebietsgaststätte „Stern“ in Prohlis ist deswegen geschlossen worden.

„Wahlbetrug ist offenkundig“, lautet die Zeile im Tageblatt über einem Interview mit dem Radebeuler Bürgermeister Volkmar Kunze. „Wann nimmt die Regierung Stellung?“, fragt die Zeitung.

Die SNN fragen „Wo sind die Bilder geblieben?“. Aus den Staatlichen Kunstsammlungen habe man erfahren, dass auch Dresdner Museen am Ausverkauf von DDR-Kulturgütern beteiligt gewesen seien.

Die Union berichtet über einen ersten Runden Tisch von Jugendorganisationen der DDR.

nach oben

Sonnabend/Sonntag, 2./3. Dezember 1989

Titelaufmacher der drei Zeitungen ist die 13. Tagung der Volkskammer. Beschlossen wurden die Streichung des Führungsanspruches der SED aus der DDR-Verfassung sowie das neue Reisegesetz. Im Bericht eines Untersuchungsausschusses zu Amtsmissbrauch und Korruption ist von einem erschreckenden Ausmaß die Rede.

Auch die Einblicke in das Luxusleben der Ex-DDR-Spitzenfunktionäre werden fortgesetzt. SNN, Union und Tageblatt berichten über das 11.500 Hektar große „Staatsjagdgebiet Nossentiner Heide“, in dem Erich Honecker gemeinsam mit seinen Staatsgästen Wild erlegte.

Das Tageblatt druckt den 10-Punkte-Plan von Bundeskanzler Helmut Kohl zur Wiedervereinigung und meldet, der Dresdner Trompeter Ludwig Güttler habe den Nationalpreis 1. Klasse, den er 1985 erhalten hatte, zurückgegeben und gebeten, die damit verbundenen 60 000 Mark für den Wiederaufbau eines Dresdner Gebäudes zu verwenden.

Die SNN drucken ein ganzseitiges Interview mit dem Politikwissenschaftler André Brie zur Frage „Wie steht es um den Sozialismus?“.

Die Union berichtet ausführlich über die schwierige Situation im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt und meldet den Vorschlag der Dresdener Gruppe der 20, Umweltschutz als Lehrfach in der Schule einzuführen.

Das Tageblattziert den DDR-Kulturminister Dietmar Keller mit den Aussagen, die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann sei ein Fehler gewesen und das 10-Punkte-Programm von Helmut Kohl sei Schaumschlägerei.

Alle drei Zeitungen berichten vom Treffen des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow mit dem Papst und Gorbatschows Rede auf dem römischen Kapitol.

nach oben

Montag, 4. Dezember 1989

SNN, Tageblatt und Union berichten über den Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee der SED sowie den Ausschluss der Ex-Spitzenpolitiker Erich Honecker, Willi Stoph und Horst Sindermann aus der Partei.

Auf Seite 1 berichten die drei Zeitungen auch über eine Menschenkette durch die DDR für demokratische Erneuerung, zu der die Aktion Sühnezeichen, das Neue Forum und weitere Organisationen aufgerufen hatten, sowie über das Treffen von Michail Gorbatschow und George Bush auf dem Passagierschiff „ Maxim Gorki“ im Hafen von Marsaxlokk ( Malta), das sie als Ende des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA werten.

SNN und Tageblatt berichten über das Leipziger Konzert von Wolf Biermann nach 25 Jahren Auftrittsverbot in der DDR.

Auch der illegale Waffenhandel der DDR über die von Alexander Schalck-Golodkowski geleitete IMES GmbH und die Fahndung nach Schalck sind Thema auf den drei Titelseiten, ebenso wie die Verhaftung der ehemaligen DDR-Spitzenfunktionäre Günter Mittag, Harry Tisch, Gerhard Müller und Hans Albrecht. Ihnen werden unter anderem Machtmissbrauch und Schädigung der Volkswirtschaft vorgeworfen.

Die Enthüllungen der Volkskammertagung zum Amtsmissbrauch in der DDR nehmen in Tageblatt und Union breiten Raum ein.

Die Union widmet eine ganze Seite dem Umweltschutz und berichtet über die Forderung von kirchlichen Umweltgruppen nach einen mittelfristigen Ausstieg aus der Kernenergie.

Weitere Themen in den drei Zeitungen sind Aufrufe, offene Briefe und runde Tische zur Erneuerung in der DDR.

nach oben

Dienstag, 5. Dezember 1989

Das Tageblatt titelt mit einer Erklärung der LDPD, die Union mit einer Erklärung der CDU. Beide Parteien kündigen die Zusammenarbeit mit der SED als Blockparteien auf und wollen künftig mit runden Tischen und Bürgerkomitees kooperieren.

Die SNN veröffentlichen eine Erklärung der NDPD-Führung. Darin ist von Entsetzen und Abscheu über die Fälle von Amtsmissbrauch und Korruption an der Spitze der SED die Rede. Aber auch in den eigenen Reihen gibt es Bedarf an Aufarbeitung. Gegen den ehemaligen NDPD-Chef Heinrich Homann und den Ex-Finanzchef der NDPD, Günther Trysna, seien Untersuchungen zu deren Finanzgebaren eingeleitet worden.

Alle drei Zeitungen berichten über die Bildung einer Untersuchungskommission zu Amtsmissbrauch und Korruption in der DDR.

Das Tageblatt gibt einen Einblick in das „Messeheiligtum“ von Alexander Schalck-Golodkowski im Büro der „Berliner Inmport-Export-GmbH“ in der Leipziger Grassistraße.

Die SNN melden, die Dresdner NDPD fordere ein Volksvotum für ein Land Sachsen.

Das Tageblatt druckt einen Aufruf von Mitarbeitern des Forschungsinstituts „ Manfred von Ardenne“, von Staatskapelle und Staatsoper sowie Betrieben aus der Stadt Dresden. Unter dem Titel „Genug der Experimente“ lehnen diese den von Schriftstellern verfassten Aufruf „Für unser Land“ wegen dessen „Entweder-Alternative“ ab. Die Zukunft der DDR, so die Unterzeichner, liege nicht im sozialistischen Wirtschaftsverbund RGW, sondern in einer engen Bindung an die Europäische Gemeinschaft.

Die SNN berichten, der Antikhandel der DDR habe für fast 200 000 Valutamark Dresdner Gemälde ins westliche Ausland verhökert.

Die Union druckt ein Interview mit dem Gefängnisseelsorger über den Hungerstreik der politischen Häftlinge im Strafvollzug Bautzen und geht der Frage nach, ob die zehn DDR-Fußballmeistertitel des BFC Dynamo durch Schiebung zustande gekommen sind.

nach oben

Mittwoch, 6. Dezember 1989

Die SNN titeln damit, dass auch die NDPD sich nicht mehr als Blockpartei sieht und ihre Vertreter für einen „Runden Tisch“ benannt hat.

Das Tageblatt macht mit einer Besichtigung des Bezirksamtes Leipzig für Nationale Sicherheit durch das Bürgerkomitee sowie Journalisten aus dem In- und Ausland auf.

Titelaufmacher der Union ist ein Treffen von Hans Modrow mit dem Vizepräsidenten der EG-Kommission, Frans Andriessen, in dem es unter anderem um ein geplantes Abkommen zwischen der DDR und der EG geht. Darüber berichten auch die SNN.

Alle drei Zeitungenberichten über die baldige Einrichtung eines gemeinsamen Devisenfonds von DDR und BRD sowie darüber, dass der Mindestumtausch von D-Mark in DDR-Mark für BRD-Bürger und West-Berliner bei der Einreise in die DDR ab 1. Januar 1990 entfällt.

Die SNN melden, VW wolle gemeinsam mit dem DDR-Autowerk IFA einen Nachfolger des „Trabi“ bauen.

Die Union berichtet über eine Inspektion im Dresdner Betriebsteil des VEB Cosid-Kautasid. Durch Asbeststaub sei es dort zu einer Häufung von Krebsfällen gekommen und 1000 Bürger forderten einen sofortigen Produktionsstopp.

Alle drei Zeitungen berichten über die Montagsdemo in Dresden. Das Neue Forum rief dort zu einem Generalstreik am 20. Dezember auf und gab die Gründung eines Streikkomitees bekannt.

Die SNN drucken ein Interview mit dem Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Auf die Frage zur Konföderation beider deutscher Staaten weicht dieser aus.

Das Tageblatt berichtet auf Seite eins über die Suche nach Alexander Schalck-Golodkowski. Es gebe Berichte, wonach er dieser sich in die Schweiz oder nach Israel abgesetzt habe.

nach oben

Donnerstag, 7. Dezember 1989

Die drei Zeitungen melden auf den Titelseiten, dass der außerordentliche SED-Parteitag auf den 8. Dezember vorverlegt wird. Egon Krenz ist als Vorsitzender des Staatsrates zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Manfred Gerlach, Chef der LDPD.

Die SNN drucken eine Stellungnahme der Gemäldegalerie Alte Meister. „Unsere Bilder sind noch alle da“, heißt es mit Blick auf die Berichte über verhökerte Gemälde in der DDR.

Das Tageblatt druckt zwei Seiten Leitsätze der LDPD für eine demokratische Erneuerung der DDR.

Die Uniondruckt einen Bericht des Direktors der Sozialversicherung beim FDGB-Stadtvorstand Dresden über Amtsmissbrauch und Korruption. Ehemalige Direktoren heißt es, hätten gewissenlos Gelder der Versicherten veruntreut.

Alle drei Zeitungen berichten, dass die Dresdner Gerichte und Notariate zwei Tage lang nicht wie gewohnt arbeiten, sondern Vertreter des Untersuchungsausschusses der Stadt, von Parteien und basisdemokratischen Gruppen empfangen, um zu zeigen, dass keine Akten vernichtet werden.

SNNund Tageblatt melden, dass die Untersuchungskommission zu den Ereignissen am 7. und 8. Oktober in Berlin berichtet, Stasi-Chef Erich Mielke sei in der Schönhauser Allee vorgefahren und habe angesichts der demonstrierenden Menge gerufen: „Haut sie doch zusammen, die Schweine!“

Union und SNN berichten über den Besuch des Dalai Lama in der DDR.

Alle drei Zeitungen berichten über die Öffnung der Dresdner Stasi-Zentrale für Demonstranten. Diese waren einem Aufruf des Neuen Forums gefolgt und erzwangen ein Gespräch mit dem Dresdner Stasichef Horst Böhm im Konferenzsaal.

DNN, ST und Union melden, dass Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, Beauftragter für humanitäre Fragen zwischen DDR und BRD, sein Mandat niedergelegt und seine Praxis geschlossen hat. Grund ist Vogels vorübergehende Verhaftung im Zusammenhang mit der Flucht von Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski.

Die Union meldet, die Bischofskonferenz habe Vertreter für den Runden Tisch benannt und wolle Papst Johannes Paul II. in die DDR einladen.

nach oben

Freitag, 8. Dezember 1989

Auf den Titelseiten von Union, Tageblatt und SNN geht es um die politische Situation in der DDR, die sich weiter zugespitzt hat. Das stehe vor allem im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Amtsmissbrauch und Korruption, teilt ein Regierungssprecher mit. Leben und Gesundheit von Mitarbeitern des Amtes für Nationale Sicherheit und von deren Familien seien in höchster Gefahr, warnt der Leiter des Antes, Wolfgang Schwanitz. Ministerpräsident Hans Modrow sagt, die Regierung sei handlungsfähig.

Die drei Zeitungen melden, dass der DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski sich den Justizbehörden in Westberlin gestellt hat und nun in Moabit in Untersuchungshaft sitzt.

Das Tageblatt berichtet über die Ereignisse vom Mittwochabend, als sich Dresdner Bürger Zutritt zum Stasi-Gelände auf der Bautzener Straße verschafft hatten.

Die drei Zeitungen berichten über Änderungen im Strafrecht der DDR und eine vom Staatsrat beschlossene Amnestie, von der rund 15.000 Personen betroffen sind.

Die Union veröffentlicht eine Erklärung von Strafgefangenen der Stasi-Sonderhaftanstalt Bautzen II. Diese erklären sich solidarisch mit Forderungen von politischen Häftlingen in Brandenburg und Bautzen I. Außerdem treten sie in einen Streik bis zur Erfüllung ihrer Forderungen, zu denen eine Generalamnestie für alle die bis zum 31. Oktober 1989 inhaftierten sowie bessere Haftbedingungen zählen. Über den Streik berichten auch die SNN.

Auf einer ganzen Seite in den SNN mit Wortmeldungen aus Betrieben geht es um die Herausforderungen der Wende in der DDR-Wirtschaft.

nach oben

Sonnabend/Sonntag, 9./10 Dezember 1989

Die Festtagsversorgung sei insgesamt gesichert, Angstkäufe unbegründet, titeln die SNN. Das Tageblatt macht mit dem Entwurf der LDPD für ein neues Wahlgesetz auf. Die Union druckt eine Erklärung des Justizministers im Wortlaut. Das Ministerium und das Oberste Gericht kritisieren, dass im Prozess der demokratischen Erneuerung die Arbeit der Justiz zunehmend behindert wird.

Alle drei Zeitungen berichten, dass gegen Erich Honecker und weitere ehemalige SED-Politbüromitglieder Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Honecker sei jedoch wegen einer schweren Erkrankung weder vernehmungs- noch haftfähig. Auch gegen den ehemaligen CDU-Vorsitzenden Gerald Götting wird ermittelt.

In den SNN antworten Staatsanwälte auf einen Brief von Kriminalpolizisten zum Vorgehen gegen Demonstranten im Oktober in Dresden und weisen Vorwürfe zurück, man ziehe nur die Kleinen zur Verantwortung und lasse die Großen laufen.

Das Tageblatt berichtet, dass der Runde Tisch den 6. Mai 1990 als Wahltag für die Volkskammer vorschlägt.

Die Union meldet, der in Westberlin verhaftete DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski fühle sich unschuldig. Voraussetzung für eine Auslieferung an die DDR sei, dass er ein faires Verfahren erwarten könne.

nach oben

Montag, 11. Dezember 1989

SNN, Tageblatt und Union berichten über den Sonderparteitag der SED und die Wahl von Gregor Gysi zum Parteichef. Die Blickwinkel unterscheiden sich: Während bei Tageblatt und Union die Entschuldigung der SED beim Volk die Schlagzeile bestimmt, lautet sie bei den SNN „Rechtsanwalt an SED-Spitze“.

Die SNNmelden, dass die NDPD eine Konföderation beider deutscher Staaten für geboten hält sowie den Ausschluss des ehemaligen Parteichefs Heinrich Homann beschlossen hat, und berichten über die Gründung des Jugendverbandes „Deutscher Regenbogen“, der der NDPD nahesteht.

Das Tageblatt berichtet, dass sich der Runde Tisch in Dresden konstitutiert hat. Zu den ersten Forderungen gehört, dass die Volkskammer den Beschluss des Staatsrates über eine Amnestie in der DDR aufhebt. Die Amnestie solle auf politische Gefangene beschränkt werden, mit Ausnahme jener, die für neofaschistische, rassistische oder militärische Handlungen verhaftet wurden.

Die Union berichtet über Unmut in der Belegschaft des Hoch- und Tiefbaukombinates Pirna. Neben weiterer Unregelmäßigkeiten seien Arbeiter für den Bau privater Eigenheime abgezogen worden. Sie lehnen eine Prämie ab, fordern die Ablösung der Parteileitung und den Rücktritt des Kombinatsdirektors.

Alle drei Zeitungen berichten über den Besuch von Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth in Dresden. Mit OB Wolfgang Berghofer sei über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit beraten worden. Weiteres Thema auf den Titelseiten sind der Rücktritt des FDGB-Bundesvorstandes und eine Beratung der DDR-Regierung mit 290 Generaldirektoren zentral geleiteter Kombinate über eine Erneuerung der Wirtschaftsstrukturen.

Die SNNdrucken die Preise für Unterhaltungselektronik, die teils um über 30 Prozent gesenkt wurden. Die neuen Preise würden auch auf Geräte angewendet, die bereits auf Teilzahlung gekauft seien, heißt es.

nach oben

Dienstag, 12. Dezember 1989

Die NDPD wolle Anwalt des Volkes sein und fordere den Vorsitz im Obersten Gericht der DDR, titeln die SNN. „Annäherung, die ihre Zeit braucht“, lautet die Schlagzeile beim Tageblattüber dessen Titelaufmacher zu Montagsdemo und Friedensgebet in Leipzig.Die Union titelt mit der 6. Tagung der Volkssolidarität. Diese wolle mit neuen Formen der Hauswirtschaftspflege für mehr Wärme und soziale Geborgenheit sorgen.

Alle drei Zeitungen berichten über den Besuch des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth in der DDR, der unter anderem das Leiterplattenwerk in Dresden-Gorbitz besuchte.

Die SNNmelden, Robotron strebe eine Zusammenarbeit mit BRD-Partnern an.

Das Tageblattdruckt ein Interview mit dem Vizechef der Volkskammer-Untersuchungskommission über dubiose Bauten, die mit Staatsgeldern für private Zwecke von Funktionären errichtet wurden.

Die Union druckt einen Bericht über die Zustände im Bezirkskrankenhaus Coswig, die zu Konflikten zwischen Leitung und Belegschaft führen.

Das Neue Forum wolle eine eigene Volkskammerfraktion, melden SNNund Tageblatt.

Über ein Telefongespräch von SED-Chef Gregor Gysi mit Michail Gorbatschow berichten Tageblatt und Union.

In den SNNäußern sich die IG Stadtökologie und der Chef des VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung zu Sorgen, das Trinkwasser in Dresden sei mit Schadstoffen belastet.

nach oben

Mittwoch, 13. Dezember 1989

Die SNNberichten ausführlich von der Tagung des NDPD-Hauptausschusses. Die NDPD beruft einen Parteitag für Januar 1990 ein und kündigt die Neuwahl aller Parteigremien an. In einem Interview bezeichnet NDPD-Chef Günter Hartmann Forderungen nach einer Wiedervereinigung beider deutscher Staaten als wirklichkeitsfremd.

Das Tageblatttitelt mit einem Kommuniqué des Politischen Ausschusses der LDPD zu den Leitlinien liberal-demokratischer Politik. „Höhere Lebensqualität soll Schlagworte ersetzen“ lautet die Schlagzeile.

Titelaufmacher der Unionist ein Besuch des BRD-Postministers Christian Schwarz-Schilling bei Premier Hans Modrow, über den auch SNNund Tageblattberichten. Es wurden unter anderem Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Telefonverkehrs DDR– BRD vereinbart.

Die SNNberichten über eine Belegschaftsversammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Es geht um den Verkauf von DDR-Kunstwerken und den Verbleib der Gelder. Die Verkaufsdokumente seien unter Verschluss, wird kritisiert.

Eine ganze Seite widmet die Union einem Gespräch von Insassen mit Vertretern der Kirche und der Medien in der Stasi-Sonderhaftanstalt Bautzen II.

Das Tageblattkündigt den Abdruck der Autobiografie „Durch die Erde ein Riß“ des Schriftstellers Erich Loest an.

Die SNNberichten über eine Inspektion der Sonderjagdgebiete im Bezirk Dresden. Wegen festgestellter Verstöße gegen Gesetze wird das Staatsjagdgebiet Rosenthal aufgelöst. Weitere Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Jagdgebiete ausschließlich durch Jagdgesellschaften genutzt werden.

Alle drei Zeitungen berichten von der Montagsdemo in Dresden. Forderungen nach Umweltschutz nehmen dabei immer größeren Raum ein.

Die Union berichtet über ein Treffen von Dresdner Freikirchen mit Vertretern des Staates. Christen und Marxisten müssten gleichberechtigt sein, lautet eine Forderung.

nach oben

Donnerstag, 14. Dezember 1989

„Kräfte der Erneuerung brechen sich Bahn“, titelt die Unionüber eine internationale Pressekonferenz von CDU-Chef Lothar de Maizière. Das Tageblattberichtet unter der Schlagzeile „Zur Demokratie gehört Toleranz“ über ein Treffen christlicher Parteifreunde mit LDPD-Chef Manfred Gerlach. Die SNNtiteln mit der Zeile „Auftakt zur Zusammenarbeit“ zu einem Gespräch des NDPD-Chefs Günter Hartmann mit dem Vizechef der Gesellschaft der Sowjetdeutschen.

Alle drei Zeitungen berichten über Vereinbarungen mit der BRD zur Unterstützung des Gesundheitswesens in der DDR.

Unter der Zeile „Wird Boden nun vergoldet?“, berichtet das Tageblattüber Sofortmaßnahmen der DDR-Regierung für Handel und Gewerbe und auch über kritische Stimmen dazu.

„Anarchie vorbeugen“, heißt es in der Union. Die Volkspolizei bekennt sich zur Sicherheitspartnerschaft bei Demonstrationen und anderen Veranstaltungen.

Die Nationale Front sei nicht mehr Träger von Wahlen, melden die SNN, und wolle sich stattdessen in eine nationale Bürgerbewegung umwandeln.

Das Tageblattberichtet über die Sicherstellung von 1200 Tonnen Munition und 300 Tonnen Waffen der DDR-Exportfirma IMES.

In der Union fordert das Zschertnitzer Forum, die Armut der Ältesten nicht mehr zu verstecken. Eine unabhängige Interessenvertretung der Rentner sei erforderlich.

Über einen Widerspruch zwischen Arbeitskräftemangel und Arbeitskräfteüberschuss berichten Tageblattund SNN. Einerseits wanderten Tausende Fachkräfte aus der DDR ab. Andererseits würden durch die Auflösung der Stasi und Truppenreduzierungen bei der NVA Tausende hochqualifizierte Kader frei. Es seien viel zu viele qualifizierte Leute herangebildet worden. Jetzt seien Umschulungsmaßnahmen nötig, um den Arbeitsmarkt bedarfsgerecht zu bedienen.

Das Tageblattmeldet, dass die Zeitschrift „Sputnik“ wieder erscheint – mit „dem Feinsten“ aus der Zeit ihres Verbots in der DDR in einer Sonderausgabe.

nach oben

Freitag, 15. Dezember 1989

Thema auf den Titelseiten von SNN, Tageblatt und Union sind die Entscheidungen auf den Sitzungen der Bezirkstage in Dresden und Leipzig.

Als humanitäre Piratenaktion bezeichnet das Tageblatt eine Aktion von Apothekern aus der BRD, die für das Gesundheitswesen in Leipzig benötigte Medikamente und medizinische Artikel gespendet haben.

Über den Plan eines deutsch-deutschen Fußball-Länderspiels, dessen Erlös dem Wiederaufbau des Dresdner Schlosses zugute kommen soll, berichten SNN und Union.

Tageblatt und SNN berichten über die Strafanzeige einer Rentnerin, in der die SED als kriminelle Vereinigung bezeichnet wird.

Mehr Raum für private Unternehmerinitiative fordert die NDPD, berichten die SNN mit Verweis auf ein Interview des NDPD-Präsidiumsmitgliedes Karl Blau für die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos“.

Die Bildung einer gemeinsamen Wirtschaftskommission von DDR und BRD ist Thema in den drei Zeitungen.

„Zurück zum C“ titelt die Union zu einer Pressekonferenz zum Sonderparteitag der CDU, der an diesem Tag beginnt.

Das Tageblatt berichtet, der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brand habe den 9. Oktober 1989 als einen besonderen Tag der deutsch-sowjetischen Freundschaft bezeichnet, weil hohe sowjetische Offiziere an diesem Tag ein Blutbad in Leipzig verhindert hätten. Aus dem UdSSR-Außenministerium in Moskau heißt es dazu, es sei nicht bekannt, dass sich die sowjetischen Truppen in irgendeiner Weise am 9. Oktober in die Ereignisse in der DDR eingemischt haben sollen.

nach oben

Sonnabend/Sonntag, 16./17. Dezember 1989

Die Union berichtet ausführlich über den Sonderparteitag der CDU und druckt die Rede von Partei­chef Lothar de Maizière im Wor­tlaut. Glaubwürdigkeit führe nur über ein Schuldbekenntnis der Blockpartei, sagt er. Das Tageblattberichtet über Gespräche der LDPD mit den Kräften der gesellschaftlichen Erneuerung in der ČSSR und in der Sowjetunion. Die SNNtiteln mit einer Mitgliederversammlung der Dresdner NDPD im Barkhau­senbau der TU. Jetzt gehe es darum, die Wahlkampffähigkeit der Partei herzustellen, heißt es.

Der erste Sonderzug aus der Partnerstadt Hamburg, der in Dresden erwartet wird, ist Thema in SNNund Union.

Das Tageblattdruckt ein Interview mit Erich Loest. Der Schriftsteller war in der DDR sieben Jahre lang politischer Häftling in Bautzen.

Die Union berichtet über ein Pilotprojekt mit Zivildienstleistenden im Bezirkskrankenhaus Dresden-Friedrichstadt.

Die SNNberichten über die Vorbereitungen auf den Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl am 19. Dezember in Dresden, Unionund SNNüber ein Interview Kohls für das DDR-Fernsehen, in dem es um Absprachen zu einer Vertragsgemeinschaft zwischen DDR und BRD geht.

Das Tageblattmeldet, die Regierung habe die Auflösung der Kampfgruppen in der DDR beschlossen, und berichtet über die Verhaftung von Rolf Opitz, Vorsitzender des Rates des Bezirkes Leipzig, wegen des Verdachts auf Untreue im schweren Fall.

Die SNNberichten über die Zusammenarbeit zwischen DDR und BRD zum Umweltschutz – es wird zum Beispiel Smog-Frühwarntechnik aus dem Westen geliefert – und in einer gemeinsamen Wirtschaftskommission.

Die Union lässt auf einer ganzen Seite Verantwortliche des Dresdner Schlosses, des Grünen Gewölbes, des Denkmalschutzes sowie des Instituts für Kulturbauten der DDR in Gastbeiträgen zum Wiederaufbau des Schlosses zu Wort kommen.

Die SNNberichten über ein Positionspapier aus dem Kulturministerium zur Erneuerung von Bibliothekswesen und Informationsarbeit in der DDR.

nach oben

Montag, 18. Dezember 1989

Alle drei Zeitungen berichten über die Sonderparteitage von CDU und SED und den Gründungsparteitag für den „Demokratischen Aufbruch“. Die SED benennt sich um in „Partei des demokratischen Sozialismus“ ( PDS) und trägt bis zum nächsten ordentlichen Parteitag den Doppelnamen SED/ PDS.

„Methanol – Kraftstoff der Zukunft?“ lautet die Schlagzeile in den SNNzu Überlegungen, wie die Autos in der DDR künftig betankt werden sollen.

Das Tageblatt berichtet über die „Sorbische Volksversammlung“ Domowina und resümiert, ein Nationalitätenkonflikt zwischen Deutschen und Sorben sei nicht zu befürchten.

„Wilsdruffer Ratsarbeit stinkt langsam zum Himmel“ titelt die Unionüber den Kampf eines Händlers gegen Bürokratie und für eine gute Versorgung.

Der bevorstehende Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl ist Thema in den drei Zeitungen.

Die SNNdrucken ein Interview mit Horst Siebert, dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, zu Optionen für die DDR-Wirtschaft. „Wenn das Kapital über die Grenzen wandert, können die Menschen in der Heimat bleiben“, lautet die Schlagzeile.

Das Tageblatt druckt eine Stellungnahme der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes Dresden, in der Festlegungen der DDR-Regierung für Gewerbetreibende als halbherzig bezeichnet werden.

Alle drei Zeitungen melden die Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit der DDR. Es solle durch einen Nachrichtendienst ersetzt werden, heißt es.

Die SNNberichten über die geplante Einrichtung eines Technologiezentrums in Dresden.

Die Union druckt ein Interview mit einem Rechtswissenschaftler über ein Memorandum von Strafrechtlern der Humboldt-Universität zur Reform des politischen Strafrechts an die Volkskammer.

Die Planungen für ein Spiel einer deutsch-deutschen Fußballmannschaft gegen eine Weltauswahl sind Thema im Tageblatt. Der Erlös soll in den Wiederaufbau des Dresdner Schlosses fließen. Die SNNdrucken ein Interview mit dem Profifußballer Paul Breitner.

nach oben

Dienstag, 19. Dezember 1989

Titelaufmacher der SNNist die NDPD-Forderung, die Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig und zum Land Sachsen zu fusionieren. Es sollten ein Landtag und eine Landesregierung gebildet werden.

Thema der Titelseiten von Tageblattund Unionist die Zusammenarbeit DDR– BRD: Das Tageblattberichtet über einen Besuch von Hans-Dietrich Gescher sowie weiteren FDP-Politikern in Leipzig und Hilfe aus Hannover für das Leipziger Gesundheitswesen, die Union über ein Potsdamer Treffen von DDR-Politikern mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker.

In allen drei Zeitungen sind das bevorstehende Treffen von Regierungschef Hans Modrow mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden sowie ein Besuch des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Carl-Ludwig Wagner bei Premier Modrow Thema auf Seite 1.

„Das ,Schweigelager‘ Bautzen II fand seine Sprache wieder“ titelt die Union einen Bericht über politische Gefangene, die Hoffnungen mit dem Kohl-Besuch verbinden.

Das Tageblatt druckt den Leserbrief einer westdeutschen Lehrerin. „Ihr schreibt Geschichte, eine nie dagewesene!“, schreibt sie, und die Bilder von den Demos in der DDR trieben ihr die Tränen in die Augen: Es seien auch Deutsche, die „das im Fersehen direkt übertragen, anstatt mit Kartätschen und Wasserwerfern dazwischenzugehen“.

In den SNN kritisiert die Arbeitsgruppe „Recht“ der Dresdner Stadtverordnetenversammlung, dass sie auf ihren Brief vom 7. November an das Präsidium der Volkskammer noch immer keine Antwort erhalten habe.

Die Union druckt zwei Seiten mit Wortmeldungen vom Sonderparteitag der CDU.

Das Tageblatt berichtet über die dramatische Situation in der Prohliser Wohngebietsgaststätte „Stern“, wo in der Küche statt der nominell 29 Arbeitskräfte nur noch sechs arbeiten.

Die SNN berichten über Kritik der Arbeiter- und Bauerninspektion am VEB Dienstleistungsbetrieb Dresden. 2000 Anfragen von Kunden seien unbeantwortet geblieben.

nach oben

Mittwoch, 20. Dezember 1989

Bestimmendes Thema in allen drei Zeitungen ist der Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden. Kohl und DDR-Premier Hans Modrow vereinbaren, das Dokument für eine Vertragsgemeinschaft der beiden deutschen Staaten bis zum Frühjahr 1990 zu erarbeiten. Auch über die begeistert aufgenommene Rede von Helmut Kohl vor der Frauenkirche wird berichtet.

Das Tageblatt meldet, die LDPD habe einen Sonderparteitag einberufen und eine grundlegende Neuausrichtung ihrer Politik beschlossen. Deren Kern sei nun eine klare Absage an den Sozialismus.

Die Union stellt auf einer ganzen Seite die auf dem Sonderparteitag der CDU neu gewählten Mitglieder der Leitungsgremien der Partei vor.

Die SNNmelden, die NDPD sei gegen das Weiterbestehen von Grundorganisationen der SED-PDS an Universitäten, Hoch- und Fachschulen.

Das Tageblatt berichtet, dass eine Arbeitsgruppe der Stadtverordnetenversammlung die Dresdner aufruft, über Weihnachten und den Jahreswechsel ausländische Lehrlinge, Studenten und Arbeiter, die in Wohnheimen der Stadt leben, in ihre Familien einzuladen.

Die Union berichtet über den offenen Brief der Sorbischen Volksversammlung, in der diese die Aufnahme der Rechte des sorbischen Volkes in die DDR-Verfassung fordert. Die Domowina dürfe nicht länger Transmissionsriemen der SED sein, heißt es in einem weiteren Beitrag. Sorbische Studenten fordern zudem den Rücktritt von Gert Krahl, Sekretär des Domowina-Vorstandes.

Die SNN thematisieren eine Kulturinitiative für die Stadt Dresden. Deren Initiatoren diskutieren auch über die Rolle der Kultur als Vermittler in der politischen Diskussion und die „Schaffung von Gegengewichten zu einer zumindest als tendenziell zerstörerisch bewerteten Zerstreuungskultur (etwa Satellitenfernsehen)“.

Das Tageblatt berichtet von der ersten Lesung des Schriftstellers Erich Loest nach der politischen Wende in Leipzig.

nach oben

Donnerstag, 21. Dezember 1989

Das Sächsische Tageblatt ändert die Unterzeile im Titelkopf. Dort steht nun nicht mehr „ORGAN DER LIBERAL-DEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS“, sondern „DIE LIBERALE ZEITUNG FÜR DAS LAND SACHSEN“. Herausgeber ist laut Impressum aber nach wie vor die LDPD.

Die Titelseite der Union steht ganz im Zeichen des Besuches von Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden. Aufmacher ist Kohls Abschlusspressekonferenz. Außerdem gibt es Interwiews mit Politikern und Vertretern der Kirche dazu.

Auch das Tageblatt macht mit der Kohl-Pressekonferenz auf. Weiteres Thema ist die geplante Verwaltungsreform. Dazu gibt es ein Interview mit dem Radebeuler Bürgermeister Volkmar Kunze, der in die dafür zuständige Regierungskommission berufen wurde.

Die SNN machen mit dem DDR-Besuch des französischen Präsidenten François Mitterrand auf und berichten auch über die Pressekonferenz von Kohl.

Alle drei Zeitungen berichten über den Militäreinsatz gegen Demonstranten in Rumänien und die militärische Intervention der USA in Panama.

Die Union druckt einen offenen Brief an die DDR-Regierung. Die 41 Kreis- und Stadtarchitekten des Bezirkes Dresden fordern darin, den Verfall der Städte und Dörfer aufzuhalten.

Unter der Schlagzeile „Schrecken hinter schwedischen Gardinen“ berichtet das Tageblatt über einen Besuch im Stasi-Gefängnis Bautzen II.

Die SNN drucken eine ausführliche Mitteilung der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik mit Zahlen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der DDR im Jahr 1989.

In der Union fragt der Bereich Bereitschaftspolizei an der Offiziershochschule des DDR-Innenministeriums in einer Wortmeldung: „ Polizei des Volkes – aber wie?“. Kritik an der Lage der Frauen übt der „Vorbereitungsverein Café Frauen für Frauen“, der sich in Dresden gegründet hat.

Über Perspektiven der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft geht es in einem Beitrag in den SNN.

nach oben

Freitag, 22. Dezember 1989

Titelaufmacher in SNN, Tageblatt und Union ist der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Francois Mitterrand in der DDR. Im Umfeld kommt es auch zu vielen Begegnungen von DDR-Politikern mit Politikern aus Frankreich.

Der Einsatz von Waffengewalt gegen Demonstranten in Bukarest ist Thema auf den drei Titelseiten. CDU-Chef Lothar de Maizière fordert in einem Telegramm an den Uno-Generalsekretär, der UN-Sicherheitsrat müsse den Terror in Rumänien behandeln.

Die SNN berichten über eine umfangreiche Hilfslieferung aus Baden-Württemberg für Dresdner Krankenhäuser. Zu den gelieferten Geräten und Materialien im Wert von rund einer Million Euro gehören auch fünf künstliche Nieren.

Die die für diesen Tag geplante Öffnung eines Fußgängergrenzübergangs am Brandenburger Tor vermelden alle drei Zeitungen.

Das Tageblatt veröffentlicht auf einer ganzen Seite die Rede des LDPD-Vorsitzenden Manfred Gerlach auf der Sitzung des Zentralvorstandes der Partei. Großen Raum nimmt auch eine Erklärung der LDPD zu den Zielen der DDR-Liberalen im Prozess der demokratischen Erneuerung ein.

Die Union berichtet über die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft „Mittelständische Wirtschaft“ in der CDU, die Interessenvertreter privater Unternehmen in der DDR sein soll.

Das Tageblattmeldet, dass die Handwerkskammer Dresden die Forderung von Handwerkern nach Jahresendprämien unterstützt und vom Rat der Stadt Maßnahmen zur Umsetzung fordert.

Die SNNweisen auf die prekäre Lage vieler älterer Menschen in Dresden hin und veröffentlichen einen Aufruf, Hilfsangebote zu machen.

nach oben

Sonnabend/Sonntag, 23./24. Dezember 1989

Nach dem Tageblatt ändern auch die SNNdie Unterzeile im Titelkopf. Statt „BEZIRKSZEITUNG DER NATIONAL-DEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS “ steht nun dort „NATIONAL-DEMOKRATISCHE LANDESZEITUNG“. Herausgeber bleibt die NDPD.

Alle drei Zeitungen berichten auf den Titelseiten über den Sturz der Ceausescu-Diktatur in Rumänien, die Öffnung des Brandenburger Tores für Fußgänger und die Abschlusspressekonferenz zum DDR-Besuch von Francois Mitterrand.

Ein Besuch im zentralen Doping-Kontroll-Labor des Sportmedizinischen Dienstes in Kreischa ist Thema in den SNN.

Das Tageblatt veröffentlicht auf der Lokalseite Stimmen von Dresdnern zum Thema „Ein Land Sachsen, eine Landeshauptstadt Dresden – können Sie sich das vorstellen?“.

Die Union druckt ein Interview mit Superintendent Christof Ziemer, der sich als Pfarrer der Dresdner Kreuzkirche in der Wendezeit für Friedfertigkeit und Besonnenheit einsetzt.

SNN und Union veröffentlichen Verordnungen der DDR-Regierung über Reisen von Bürgern der BRD und Westberlins durch die DDR sowie zur Meldepflicht in der DDR.

Das Tageblattdruckt eine Reportage über den Pfarrer Christian Führer und seine Predigten in der Leipziger Nikolaikirche.

Alle drei Zeitungen berichten über die militärische Intervention der USA in Panama.

nach oben

Mittwoch, 27. Dezember 1989

In den drei Zeitungen sind der blutige Sturz der Regierung in Rumänien und die Hinrichtung von Diktator Nicolae Ceausescu und dessen Ehefrau Titelaufmacher.

Auch Spendenaufrufe für Rumänien sind Thema. Vor allem Wintersachen, Kinderbekleidung, Lebensmittel und Spielsachen werden bereits von DDR-Bürgern gespendet.

Die SNNberichten über die Erhöhung der Bußgelder im Straßenverker der BRD und warnen, dass diese auch für Besucher aus der DDR gelten.

Das Tageblatt veröffentlicht ganzseitig den Entwurf für Satzungsänderungen der LDPD.

Die Union druckt die Satzung der DDR-CDU.

Eiskunstläuferin Katharina Witt habe aus Enttäuschung über die Berichterstattung einiger West-Magazine den Medienpreis „Bambi“ zurückgegeben, den sie vor einem Jahr voller Freude entgegengenommen habe, melden die SNN.

Die Union veröffentlicht eine Erklärung von Pirnaer Ärzten zur Umweltbelastung durch das Kunstseidenwerk „ Siegfried Rädel“. Die Unterzeichner fordern die Installation von Messtechnik, eine sofortige Drosselung der Produktion und die baldige Stilllegung.

Das Tageblatt druckt den Bericht der Arbeitsgruppe „Gesellschaftsstrategie des Sozialismus“, die von der Dresdner Stadtverordnetenversammlung und der „Gruppe der 20“ eingesetzt worden war. Als politisches Ziel wird eine pluralistische Demokratie mit humanistischen Idealen genannt, in der der Staat Instrument der Gesellschaft und dieser untergeordnet ist.

Union und Tageblatt drucken Leserbriefe zur aktuellen politischen Entwicklung.

nach oben

Donnerstag, 28. Dezember 1989

In Tageblatt und Union ist die Lage in Rumänien bestimmendes Thema auf den Titelseiten. Beide Zeitungen veröffentlichen das Protokoll des Prozesses gegen Nicolae Ceausescu und dessen Ehefrau Elena, der mit der Hinrichtung beider endete.

Die SNN berichten kleiner über Rumänien und auf der Titelseite u. a. über einen Aufruf der Gesellschaft für Natur und Umwelt zur Sanierung von „Umweltkatastrophengebieten“ im oberen Elbtal und im Raum Freital, über Pläne, DDR-weit ein Sachsen-TV zu senden und – wie auch Tageblatt und Union – über die vierte Zusammenkunft des Runden Tisches in Berlin.

Unter der Schlagzeile „Nichts wird dort geklärt!“ berichtet das Tageblatt über ein „Potemkinsches Dorf“, das in der Kläranlage Dresden-Kaditz für den Minister aufgebaut wurde. Schon seit 1987 würden Abwässer ungeklärt in die Elbe laufen.

Die Union widmet eine Seite der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. „Ausbürgern bürgerte sich nach Biermann ein“ lautet die Zeile zum Beitrag über die Memoiren von Stefan Heym. Weitere Themen sind das Kapitel über die Begegnung mit Erich Honecker und den Milliardenkredit für die DDR in den Memoiren von Josef Strauß sowie die Rolle des DDR-Politikers Kurt Hager.

Die SNN veröffentlichen Ideen des NDPD-Vorsitzenden Günter Hartmann zur Etablierung der Partei als politische Kraft der Mitte in der DDR.

Das Tageblatt berichtet über Hilfslieferungen von zehn BRD-Firmen für das Dresdner Gesundheitswesen im Wert von einer Million D-Mark.

Union und Tageblatt informieren über vorläufige Regelungen der Regierung zur Förderung privater Initiativen in der DDR-Wirtschaft.

Unter der Zeile „Die Macht und das Danach“ veröffentlichen die SNN ein Interview der Zeitung „ Junge Welt“ mit Horst Sindermann, der früher zur SED-Spitze gehörte und aus der Partei ausgeschlossen wurde.

nach oben

Freitag, 29. Dezember 1989

Thema auf den drei Titelseiten ist Verfassungsänderung in der CSSR. Das Nachbarland erklärt damit seine Abkehr von der „Treue zum Sozialismus“.

„Schandbau bringt Dollar“ titelt die Union über einem Bericht, dass die DDR 40 Teile der Berliner Mauer gegen Devisen zum Verkauf anbietet.

SNN und Tageblatt veröffentlichen Regelungen zum Umtausch von Reisedevisen für Bürger der DDR und zu einer Vereinbarung zwischen den Regierungschefs Hans Modrow und Helmut Kohl, dass BRD-Bürger, die in die DDR einreisen, D-Mark zum Kurs von 1:3 in DDR-Mark umtauschen können.

Die Union thematisiert Forderungen von Pädagogen nach einer Neugestaltung der Lehrplänen in der DDR vor allem im Fach Geschichte.

Auch zum Jahreswechsel vor 30 Jahren schon aktuell: Das Geldausgeben für die Silvesterböller. „Geld für UNICEF statt fürs Feuerwerk“ heißt es im Tageblatt über einer Meldung zu Spendenaufrufen.

Die SNNveröffentlichen das Protokoll des Prozesses gegen den rumänischen Diktator Nicolae Ceausescu und dessen Ehefrau Elena.

Über den Programmentwurf des Neuen Forums berichten Tageblatt und Union. Der Parteienlandschaft drohe Verkalkung, deshalb wolle man lieber Bürgerbewegung bleiben, heißt es.

nach oben

Sonnabend/Sonntag, 30./31. Dezember 1989

Die SNNstellen in der letzten Ausgabe des Jahres auf der Titelseite das Wahlprogramm der NDPD zur Diskussion. Das Tageblatt titelt mit der Neujahrsbotschaft des Staatsrates, des Ministerrates und der Volkskammer, die auch SNNund Union drucken, sowie einem Neujahrsaufruf des Zen­tralvorstandes der LDPD zur Fortsetzung der demokratischen Erneuerung.

Alle drei Zeitungen berichten auf ihren Titelseiten über die Wahl von Vaclav Havel zum Präsidenten der ČSSR.

Das Tageblattbeginnt mit dem Vorabdruck von Erich Loests „Durch die Erde ein Riss“ als Fortsetzungsroman.

Die SNNveröffentlichen die Ergebnisse einer Meinungsumfrage unter 800 DDR-Bürgern. Mehr als zwei Drittel wünschten sich eine souveräne DDR und keine Angliederung an die Bundesrepublik, heißt es.

Die Union druckt einen Gastbeitrag des Dresdner Wissenschaftlers Manfred von Ardenne. Dieser hofft, dass Horst Modrow auch nach den ersten freien und geheimen Wahlen 1990 weiter Ministerpräsident der DDR bleibt.

„Einmal Katarina Witt vernaschen...“ heißt die Zeile im Tageblatt über einem Interview mit dem Showmaster und einstigen Eistänzer Rudi Carrell, der am Abend in Hans-Joachim Wolframs Show „Wennschon-Dennschon“ im DDR-Fernsehen auftreten wird.

Die Union druckt einen offenen Brief kirchlicher Organisationen zum Recht auf Wehrdienstverweigerung an den Verteidigungsminister der DDR.

nach oben

Lesen Sie auch

Von Holger Grigutsch