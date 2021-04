Jede der „Querdenker“-Kundgebungen am Montagabend gegen die „Willkürpolitik der Regierung“ bei der Eindämmung der Corona-Pandemie beginnt bislang mit einem „Friedensgebet“ – eine Dresdner Besonderheit.

Querdenken-Kundgebung am 29. März 2021 in Dresden auf dem Altmarkt: Eröffnungsansprache in pastoralem Ton. Quelle: Dietrich Flechtner