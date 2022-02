Wie Dresden um Touristen für 2022 kämpft

Dresden

Für die Tourismusbranche der Landeshauptstadt war das Geschäftsjahr 2021 katastrophal. Fast ein halbes Jahr lang konnten wegen diverser Corona-Maßnahmen keine Touristen in die Stadt kommen. 29 Wochen lang waren touristische Übernachtungen nicht möglich. Das war etwa doppelt so lang wie im ersten Pandemiejahr 2020. Das zeigte Wirkung: Nicht mal eine Million Gäste sind im vergangenen Jahr in die Landeshauptstadt gekommen. Es waren genau 994.721 Touristen und Geschäftsreisende, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht.

Zum Vergleich: Im ersten Corona-Jahr 2020 kamen noch 1,2 Millionen Besucher in die Stadt, 2019 waren es 2,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen ging im Gleichschritt mit den Besucherzahlen zurück: 2,2 Millionen Übernachtungen buchten die Gäste, 2020 waren es 2,6 Millionen und 2019 wurden 4,6 Millionen registriert.

Neues Dresden-Magazin soll Touristen locken

Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH (DMG), will das Positive des vergangenen Jahres mitnehmen. „Dresden konnte zwischen den beiden Lockdowns rasch wieder eine große Nachfrage aufbauen und die beste Zimmerauslastung aller deutschen Großstädte verzeichnen. Deshalb ist unsere Devise: volle Kraft voraus!“, erklärte die Geschäftsführerin, warum es trotz eines Minus von 14 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2020 hätte schlimmer kommen können.

Jetzt startet die DMG den Kampf um die Touristen des Jahres 2022 und hat ein neues „Dresden Magazin“ herausgegeben. „Das neue Magazin ist ein Teil unserer Vermarktungsoffensive, um die Menschen aus dem In- und Ausland dafür zu begeistern, ihren Urlaub in Dresden und dem Elbland zu verbringen“, erklärt Miseer. Ab 20. März werden die Corona-Beschränkungen entfallen, dann hofft Dresden auf einen Touristen-Ansturm.

Dresden als Kunst- und Kulturstadt von Weltrang

Die zwölfte Ausgabe des Heftes wurde an die Abo-Kunden von Tageszeitungen in Deutschland und in Europa verteilt. Dazu gehören die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung und die Salzburger Nachrichten. In dem 56-seitigen Magazin hat die DMG die Besucherhöhepunkte des Jahres zusammengetragen, stellt Zukunftsprojekte und die Macher dahinter vor, testet Aktivangebote wie die Dresden-Etappe des Sächsischen Jakobsweges und zeigt sportliche Seiten der Landeshauptstadt, beispielsweise mit einem Beitrag über die Dresden Monarchs.

Der diesjährige Titel „Canalettos Barockstadt auf dem Weg zur Greentech-City“ ist Programm für das gesamte Heft. „Dresden ist eine Stadt mit unverwechselbarer Kulisse und einer Vielzahl historischer Bauwerke, eine Kunst- und Kulturstadt von Weltrang. Gleichzeitig befindet sich die Stadt in stetigem Wandel und mit ihr die Menschen“, sagt Miseer. Dresden entwickele sich immer mehr zu einer Stadt der Zukunftstechnologien. Das Magazin richte sich primär an potenzielle Besucher von Dresden und dem Elbland. Im Fokus würden die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz liegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig