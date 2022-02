Wie Dresden sein Fußball-Idol „Dixie“ Dörner ehren will

Dresden

Der Vorschlag von 14 Prominenten, das Dresdner Fußball-Idol Hans-Jürgen Dörner posthum zum Ehrenbürger der Landeshauptstadt zu ernennen, hat im Internet bereits fast 7000 Unterstützer gefunden. Am Montag lag die Zahl der Unterschriften bei 6816. Die Dynamo-Vereinslegende war am 19. Januar verstorben. Die Ehrenbürgerwürde kann jedoch nur an lebende Persönlichkeiten verliehen werden. Kommunalpolitiker haben inzwischen ei­ne Änderung der entsprechenden Satzung ins Gespräch gebracht.

„Die Forderung nach einer posthumen Ehrenbürgerwürde für Herrn Dörner ist nachvollziehbar“, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz auf DNN-Anfrage. Bei näherer Betrachtung wäre eine andere Form der Ehrung jedoch deutlich sinnvoller, so Schulz. Ehrenbürger würden nach ihrem Tod lediglich auf Listen geführt. Viel sinnvoller sei eine Benennung im öffentlichen Raum, also zum Beispiel einer Straße, einer Schule oder eines Gebäudes. „Hier gelten aber jeweils andere Regularien, die der Stadtrat zum Teil in anderen Satzungen festgelegt hat“, erklärte der Pressesprecher der Landeshauptstadt.

Wie zum Beispiel das Rudolf-Harbig-Stadion zeige, bleibe so ei­ne wichtige Persönlichkeit der Stadtgeschichte viel dauerhafter und intensiver im öffentlichen Bewusstsein. Auch die Benennung ei­nes Preises wäre eine Möglichkeit. „Die Stadt Dresden wird mit den unterschiedlichen Akteuren, also auch denjenigen, die sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt haben, das Gespräch suchen und über eine angemessene Würdigung von Herrn Dörner sprechen“, kündigte Schulz an.

Bei einer kurzfristigen Recherche und Abfrage habe die Stadtverwaltung keinen Fall finden können, bei dem in einer deutschen Großstadt die Ehrenbürgerwürde posthum verliehen worden sei. Lediglich in Berlin habe es einen Fall gegeben, bei dem die Ehrenbürgerwürde vor dem Tod der zu ehrenden Person beschlossen worden sei, die Verleihung dann symbolisch nach dem Ableben erfolgt sei.

Albrecht Pallas ist eine „angemessene Form der Erinnerung“ sehr wichtig

Laut der Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts, der Ehrenmedaille sowie der Ehrenmünze sei eine posthume Verleihung nicht möglich. Diese Festlegung leite sich zum einen aus dem Grundsatz ab, dass eine Verleihung des Ehrenbürgerrechtes an die Persönlichkeitsrechte der Person geknüpft sei und deren Zustimmung bedürfe, so Schulz. „Dies ist im Todesfall der Person naturgemäß nicht mehr möglich.“

Ein anderer wesentlicher Grundsatz liege darin begründet, dass bei einer Verleihung der Ehrenbürgerwürde stets die lebendige Bindung zwischen Stadt und Geehrten im Mittelpunkt stünde. „Die Verleihung ist nicht nur Dank für Geleistetes, sondern auch Aufforderung zu zukünftiger Unterstützung.“

Der SPD-Stadtvorsitzende und Oberbürgermeisterkandidat Albrecht Pallas bedauert, dass „Dixie“ Dörner nicht zu Lebzeiten die Ehrenbürgerwürde verliehen bekam und eine posthume Verleihung des Titels nicht möglich sei. „Ich halte es jedoch angesichts seiner Verdienste für Verein und Stadt für sehr wichtig, dass eine angemessene Form der Erinnerung geschaffen wird. Denkbar wäre beispielsweise die Benennung eines jährlichen Sportpreises für Nachwuchsförderung nach ,Dixie’ Dörner. Dies böte der Stadtgesellschaft und dem Verein ei­nen regelmäßigen Anlass, seinem Wirken angemessen gerecht zu werden und sein sportliches Vermächtnis wach zu halten.“ Er setze darauf, dass der Oberbürgermeister zusammen mit dem Stadtrat, der Sportgemeinschaft Dynamo und den Initiatoren der Petition eine schnelle und unbürokratische Lösung finde, so Pallas.

Von Thomas Baumann-Hartwig