Wie Dresden mit dem zweifelhaften „Kuschel-Spiel“ umgeht

Ein umstrittenes Spiel sorgt für Aufregung: Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ über Missbrauchsvorwürfe im Zusammenhang mit der Anwendung der Methode „Original Play“ in Kindereinrichtungen beziehen Stadt und Land dazu klar Stellung: Für die städtischen Kindertageseinrichtungen können wir eine Beteiligung ausschließen, erklärte Marco Fiedler vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten, der für die Verwaltung der Kitas in städtischer Trägerschaft zuständig ist.

Bei dem Spiel „Original Play“ sollen Erwachsene – Kita-Mitarbeiter aber auch Fremde – mit den Kindern in engem Körperkontakt rangeln und kuscheln. Es geht auf den Amerikaner Fred Donaldson zurück, der damit „ursprüngliches Spielen“ propagiert, mit dem angeblich Aggressionen bei Kindern abgebaut werden könnten. Dafür werden unter anderem auch kostenpflichtige Workshops angeboten.

Im ARD-Magazin „Kontraste“ war unter dem Titel „Original Play: Kindesmissbrauch in deutschen Kitas“ auf Missbrauchsvorwürfe von Eltern aus Hamburg und Berlin hingewiesen worden. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen dazu waren jeweils eingestellt worden. In der Sendung wurde auch der Eindruck vermittelt, „Original Play“ werde vorrangig „in München, Regensburg, Dresden, Berlin und Hamburg gespielt, meist in kirchlichen Kitas oder Gemeinden.“

„Lädt zu sexuellem Missbrauch ein“

Dazu stellten die Ev.-Lutherische Landeskirche und die Diakonie Sachsen bereits fest: „In keiner unserer evangelischen oder diakonischen Kindertagesstätten in Dresden ist ’Original play’ bekannt oder wird eingesetzt!“. Wie es in einer Mitteilung der Landeskirche hieß, sei das Spiel ein dubioses Geschäftsmodell, „in dem Erwachsene (zum Teil fremde Personen) mit Kindern körperlich nahe spielen – ein pädagogisches Konzept, das in Kindertagesstätten nichts zu suchen hat, weil es zu Übergriffigkeiten und sexuellem Missbrauch geradezu einlädt“. Die Landeskirche warne „daher dringend davor, die „Methode“ Original Play einzusetzen“.

In allen Kindereinrichtungen von Landeskirche und Diakonie würden grundlegende Regeln im Umgang mit Kindern gelten, „um sie vor Missbrauch zu schützen. Die Betriebserlaubnis, die für jede evangelische wie auch für jede andere Kita in Deutschland vorliegen muss, ist an das Vorhandensein eines Schutzkonzeptes geknüpft.

„Hat in Kitas nichts zu suchen“

Aus dem sächsischen Kultusministerium wurden am Freitag Zweifel laut, ob tatsächlich in Dresden oder anderswo in Sachsen in Kindereinrichtungen das Spiel betrieben werde. „Uns ist keine Kita bekannt, die von diesem Angebot Gebrauch macht“, erklärte Susann Meerheim aus dem Kultusministerium. „Original Play hat in Kitas nichts zu suchen.“ Solche Angebote seien abzulehnen. „Die Umsetzung dieses Angebots unter anderem mit engem Körperkontakt zwischen den Kindern und fremden Erwachsenen widerspricht ganz klar dem Schutzauftrag gegenüber den Kindern und den pädagogischen Grundsätzen“, erklärte die Sprecherin aus dem Ressort von Kultusminister Christian Piwarz. Nach bisherigem Kenntnisstand könne in der Umsetzung des Konzeptes „Original Play“ nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Grenzüberschreitungen im Umgang zwischen fremden Erwachsenen und den Kindern kommen kann, die eine Gefährdung des Kindeswohls darstellen.

Aus Gründen des Kinderschutzes distanziere sich das sächsische Kultusministerium deshalb ausdrücklich von dem Angebot „Original Play“. Allen sächsischen Kindertageseinrichtungen werde „dringend angeraten, dieses Konzept nicht anzubieten oder derartige Kooperationen zu schließen“. Es gelte außerdem, dass bei externen Personen, die in Kitas tätig sind – beispielsweise Hausmeister oder Praktikanten – immer vorab ein Führungszeugnis zu verlangen ist. Das Ministerium habe vorsorglich das Landesjugendamt informiert und werde auch auf den Kita-Bildungsserver entsprechende Informationen einstellen.

„Alle Angebote werden erst geprüft“

Der Dresdner Eigenbetrieb erläuterte, wie zweifelhafte Angebote aus Kindereinrichtungen ferngehalten werden. „Alle pädagogischen Angebote, die eine kommunale Kita mit externen Personen in ihrem Haus etablieren will, werden zunächst durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen auf ihre fachliche und persönliche Eignunghin geprüft“, stellte Eigenbetriebssprecher Fiedler klar. Zum Prüfungsumfang gehöre unter anderem die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, für alle Personen, die zum Einsatz kommen sollen. Vertretungen seien ausgeschlossen. Um auch laufende Ermittlungs- oder Strafverfahren in die Prüfung einzuschließen, müssten die Personen auch eine entsprechende Erklärung abgeben.

„Auf diesem Weg können wir dafür Sorge tragen, dass auch ohne öffentlichen Ausschluss eines bestimmten Angebotes zu jedem Zeitpunkt die hohen qualitativen Anforderungen und Standards des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen erfüllt werden“, sagte Fiedler. Alle pädagogischen Zusatzangebote müssten im Übrigen immer durch pädagogische Fachkräfte begleitet werden. Und: „Auch dieser Punkt ist durch Dienstanweisung für alle kommunalen Kitas festgelegt.“

Von Ingolf Pleil