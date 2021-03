Wie Dresden mit dem größten Massen-DNA-Test des Landes einen Vergewaltiger suchte

Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin kidnappt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, welche die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Ins Auto gezerrt und im Wald missbraucht

Am 6. September 2005 wird gegen 19 Uhr in Höhe der Autobahnanschlussstelle Dresden-Hellerau ein völlig verstörtes und verletztes Mädchen gefunden. Die Neunjährige war auf offener Straße entführt, missbraucht und dann vom Täter in der Nähe der elterlichen Wohnung ausgesetzt worden. Sie wird bei der Tat schwer verletzt und muss operiert werden.

Das Mädchen aus Hellerau erzählt dann, was ihr passiert war: Gegen 16 Uhr war sie gerade auf dem Weg zu einer Freundin, als sich ihr plötzlich ein Unbekannter in den Weg stellte. Er habe ihr den Mund zugehalten, sie vom Rad in ein parkendes Auto gezerrt, sei mit ihr in ein Waldstück gefahren und habe sie missbraucht.

Gegen 19 Uhr setzt der Täter dann das völlig verstörte Kind unter einer Autobahnbrücke aus, wo es gefunden und zu seinen Eltern gebracht wird. Eine Fahndung bleibt erfolglos. Die Polizei gründet die Soko „Heller“ und sucht intensiv nach dem Täter.

Der größte Massen-DNA-Test des Landes

Anfang Januar 2006 ein neuer Fall mit erschreckenden Parallelen – diesmal in Coswig. Eine Elfjährige ist gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg, als sie von einem Unbekannten angesprochen wird. Der Mann droht ihr mit einem Messer. Als das Mädchen schreien will, hält er ihm den Mund zu, zerrt es in sein Auto und zwingt es, sich auf die Rückbank zu legen. Er fährt mit der Elfjährigen zu einem Waldstück, missbraucht sie und setzt sie gegen 20.30 Uhr an einem Baumarkt ab.

Ein Polizeiwagen weist am 22.07.2006 in Dresden - Klotzsche mit einem Schild auf den Massenspeichel - DNA - Test hin. Die Dresdner Polizei und das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) lassen derzeit 80.000 Maenner untersuchen, um einen Triebtaeter zu finden, der zwei Mädchen missbrauchte. Quelle: DNN

Die Taten sorgen für Panik, Angst macht sich breit, Eltern fürchten um ihre Kinder. Die Polizei warnt öffentlich vor dem Täter, veröffentlicht Phantombilder und Suchaufrufe und fahndet nach dem möglichen Tatfahrzeug. Beide Fälle werden bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und startet den größten Massen-DNA-Test des Landes – zunächst vergeblich. Doch gepaart mit kriminalistischem Spürsinn führt der DNA-Test schließlich zum Erfolg. Rund 30.000 Männer gaben freiwillig eine Speichelprobe ab, darunter auch ein Carsten D. Seine Probe ist ein Treffer.

Bitte um Verzeihung

Allerdings war das nur noch Formsache, die Fahnder waren ihm da nach dreijähriger Rasterfahndung schon dicht auf den Fersen. Gesucht wurden Männer, die Verkehrsdelikte begangen und einmal in Hellerau oder Klotzsche gewohnt haben sowie ein Auto mit dem Kennzeichenfragment DD - D fuhren. Von diesem Raster blieben zwei Personen übrig. Die anderen konnten ausgeschlossen werden.

Nach 33 Monaten Fahndung klicken im Juni 2008 die Handschellen. Carsten D. bestreitet die Tat zunächst, legt aber, als er mit dem Ergebnis der DNA-Probe konfrontiert wird, ein Geständnis ab. Am 9. Dezember beginnt am Dresdner Landgericht der Prozess gegen den 33-jährigen Kraftfahrer. Ein kleiner, untersetzter Mann wird in den Saal gebracht. 30 Jahre lang hat er ein unauffälliges, kleinbürgerliches Leben geführt. Bis er zum meistgesuchten Sexualstraftäter Sachsens wurde.

Carsten D. räumt die Taten ein, erspart damit den Mädchen eine Aussage vor Gericht und entschuldigt sich bei den Opfern. „Es tut mir unendlich leid, ich wünsche ihnen alles Gute.“ Er bittet auch die Familien der Opfer und die Menschen aus seinem eigenen Umfeld um Verzeihung. Erklären kann er die Taten nicht.

Staatsanwalt Christian Avenarius, links, und der leitende Kommissar Raiko Maertins, rechts, informieren am Mittwoch, 18. Juni 2008, in Dresden die Medien über den Aufgriff eines Sexualstraftaeters. Der größte DNA-Test in der deutschen Geschichte führte nach 33 Monaten kriminalistischer Arbeit zu einem 33-jährigen Mann, dem zumindest in zwei Fällen sexueller Missbrauch Minderjähriger vorgeworfen wird. Quelle: DNN

Gerichtspsychiater Hans-Ludwig Kröber kommt zu dem Schluss: Carsten D. sei nicht pädophil veranlagt, empfinde kein Verlangen nach kindlichen Körpern. Er habe sich Kinder ausgesucht, weil er bei Frauen Widerstände erwartet habe. Denen gegenüber sei er schüchtern und zurückhaltend. „Es ging ihm darum, sich endlich einmal durchsetzen zu können. Einem weiblichen Wesen zeigen zu können, wo es langgeht.“ Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten sieht Kröber aber nicht.

Elf Jahre Haft trotz Reue

Die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz von Michaela Kessler verurteilt Carsten D. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und schwerer Vergewaltigung zu elf Jahren Haft. Gleichzeitig wird D. dazu verurteilt, an die Neunjährige 20.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen und ihr alle künftigen Schäden zu ersetzen, die auf die Straftat zurückzuführen sind.

D. habe zwar ernsthafte Reue gezeigt, sagt die Vorsitzende. Aber der Angeklagte habe rücksichtslos und egozentrisch auf Kosten seiner Opfer seine Bedürfnisse befriedigt, die Kinder in Todesangst versetzt, sie lange Zeit über ihr Schicksal im Unklaren gelassen und die Taten geplant, begründete sie das Urteil weiter.

Der 33-Jährige legt Revision ein. Die wird vom Bundesgerichtshof (BGH) aber als unbegründet verworfen. Der BGH bestätigt das Urteil des Landgerichts.

Von Monika Löffler