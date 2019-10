Wie Dresden im alten Elbarm mit der Flut umgehen will

Dresden

Ab einem Elbpegel von 6,50 Meter beginnt das Dilemma: In den alten Flussarm zwischen Zschieren und Tolkewitz strömt Elbwasser hinein. Ab einem Pegel von neun Metern wird der Altelbarm vollständig durchflossen. Straßen und einzelne Gebäude, aber vor allem Kleingärten stehen dann im Weg, behindern das Abfließen des Wassers.

Der Alte Elbarm Tolkewitz läuft voll, sobald das Wasser in der Elbe über einen Pegel von 6,50 Meter steigt. Quelle: Anja Schneider

Droht im Altelbarm ein Kahlschlag?

Es gibt eine klare Botschaft der Stadt: Die Abflusseigenschaften im alten Elbarm sind zwar an der Grenze, aber gerade noch ausreichend. „Wir haben keinen massiven Handlungsdruck“, erklärte Jens-Olaf Seifert, Abteilungsleiter für Kommunalen Umweltschutz im Umweltamt der Stadt. Das haben neue Untersuchungen der Hochwassersituation ergeben.

Die Kleingärtner müssen also nicht mit einem Kahlschlag rechnen. Das Motto heißt: Der Altelbarm soll hochwassergerecht gestaltet werden. Dazu hat die Verwaltung einen ersten Entwurf auf den Tisch gelegt, der jetzt mit der Öffentlichkeit diskutiert werden soll. Ab kommenden Montag, 21. Oktober, bis zum Freitag, 8. November 2019, können die Unterlagen im Umweltamt eingesehen werden. Außerdem stehen sie im Internet unter www.dresden.de/hochwasser, Thema „ Kleingärten im Abflussbereich“ zur Verfügung. „Neben den wichtigen Funktionen des Altelbarms als Überschwemmungs- und Retentionsraum sollen auch seine Potenziale als Landschafts- und Erholungsraum ausgeschöpft werden“, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne).

Warum gibt es neue Erkenntnisse?

Das nun als erster Entwurf vorliegende Konzept basiert auf der Auswertung „aktueller Modellierungen der Elbe“. Damit liegen neue Aussagen zur Abflussverteilung innerhalb des Altelbarms, zu Fließrichtungen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten vor. „Im Ergebnis ist eine grundlegende Umgestaltung des Altelbarms nicht erforderlich. Es bestehen sogar Gestaltungspotenziale“, erklärte Jähnigen. Weitere Verschlechterungen der bestehenden Abflusssituation dürften jedoch nicht zugelassen werden. „Besonders das unbegrenzte Zuwachsen von einzelnen Abschnitten, weitere bauliche Verdichtung und neue Strukturen quer zur Fließrichtung müssen unterbunden werden“, erläutert sie. Bisherige Fehlentwicklungen würden schrittweise korrigiert.

Wie will die Stadt vorgehen?

Die Stadt hat in ihrem Konzept drei Zonen vorgesehen: im Kernbereich müssen Gebäude oder Lauben teilweise entfernt werden, im Randbereich dieser Kernzone kann es ausreichend sein, wenn Nutzungselemente so angepasst werden, dass sie den Wasserabfluss weniger hemmen. Und in der daran angrenzenden dritten Zone bestehe sogar Gestaltungsspielraum für die Nutzung des Altelbarms.

Welche Pläne gibt es?

Große Veränderungen stehen an der Salzburger Straße bevor. Sie soll im Bereich des alten Elbarms auf Stützen gestellt werden („Aufständerung“), damit das Wasser darunter hindurchströmen kann. Und vor allem: Laubegast soll damit auch bei einem Jahrhunderthochwasser auf der Straße erreichbar bleiben, beispielsweise für Rettungsfahrzeuge oder zur Evakuierung. Bislang gibt es aber weder Kostenangaben noch einen Terminplan für das Projekt. Dazu sei es noch viel zu früh, erklärte die Stadt. Vielleicht könnte es in zehn Jahren so weit sein, machte Abteilungsleiter Seifert klar, dass es bei dem Konzept nicht um Schnellschüsse geht.

Die Salzburger Straße soll im Bereich der jetzigen Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben auf Stützen gestellt werden. Quelle: Anja Schneider

Wie läuft die Diskussion?

Neben der öffentlichen Auslage des Konzeptentwurfs sind mehrere Veranstaltungen geplant, in denen das Konzept vorgestellt und mit den Kleingärtnern und anderen Beteiligten diskutiert wird. „Die Erfahrungen, Vorschläge und Vorstellungen von Kleingärtnern und anderen Beteiligten fließen dann in die weitere konzeptionelle Arbeit ein, bevor das Konzept dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird,“ so die Umweltbürgermeisterin.

So geht die Stadt nach eigener Aussage auch an die Diskussion mit den Kleingärtnern heran. „Wir wollen um jede Parzelle kämpfen“, sagte Seifert. Das werden die Kleingärtner vor allem in den Anlagen Salzburger Straße, Altleuben, Elbtal II, Ufergärten und Erlenheim, Lockwitzbach, Bahnhofstraße, Zschachwitz I oder Altsporbitz gern hören. Überall dort sollen bauliche Anlagen teilweise beräumt werden.

Was hat die Stadt schonunternommen?

Da seit Jahren über die Situation diskutiert wird, sind teilweise Parzellen mit Lauben bereits zurückgebaut worden. Die Stadt hat ein Förderprogramm für die freiwillige Aufgabe von Kleingärten laufen. Es richtete sich beim Altelbarm an etwa 500 Kleingärtner im Altelbarm-Bereich. Etwa 100 Kleingärtner haben das Angebot angenommen. Dabei zahlt die Stadt eine Entschädigung (grundsätzlich 1800 Euro) und bietet an, den Rückbau selbst auszuführen. Zur Diskussion steht auch der Tausch von Parzellen, um Kleingärtner aus der Kernzone herauszubekommen. Dazu stellt die Stadt kommunale Flächen in Aussicht.

Was sagt der Stadtverband der Kleingärtner?

Der Chef des Stadtverbands der Dresdner Gartenfreunde, Frank Hoffmann, ist grundsätzlich mit dem Prozess zufrieden. „Gemeinsam mit der Stadt sind wir in einem vernünftigen Dialog auf dem Weg zu einer Lösung“, sagte er den DNN. Die Stadt habe versprochen, dass sie nicht mit Kündigungen vorgehen will. Im Detail müsse abgewartet werden, was die Verwaltung bei den Informationsveranstaltungen für die Kleingartenfreunde vom 28. bis 30. Oktober genau vorstellt.

Offene Fragen gebe es beispielsweise noch bei den Folgen für die angrenzenden Kleingärtner beim geplanten Umbau der Salzburger Straße. Hoffmann fordert aber vor allem eine Gleichbehandlung aller Kleingärtner, egal ob sie Pächter auf privatem oder auf städtischem Gelände sind beispielsweise.

Von Ingolf Pleil