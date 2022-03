Wie Dresden Ukraine-Flüchtlinge im Ankunftszentrum empfängt

Dresden

Ein Auto mit ukrainischen Kennzeichen fährt im Schritttempo vorbei. Aus der Straßenbahn Linie 10 steigen eine Handvoll Frauen mit Kindern aus. Vor dem Tor zur Messehalle 4 hat sich eine kleine Schlange gebildet. Personal in gelben Signalwesten spricht mit den Wartenden – auch auf Russisch. Seit einer Woche arbeitet das Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Messe Dresden. So läuft die Ankunft in Dresden.

Wo sonst Aussteller ihre Produkte offerieren, stehen Biertischgarnituren. Ein großer Monitor mit Nummern steht vor den abgetrennten Sälen in Messehalle 4. Kinder rasen auf Bobbycars vorbei. Jugendliche spielen Fußball. An der Tischtennisplatte herrscht Betrieb. Wartende vertreiben sich die Zeit mit einem Puzzle. Mittendrin ist Christian Eckhardt. Ein groß gewachsener Mann, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen muss. „Ich habe die Koordinierung und Leitung der gesamten Messe für die Johanniter Unfallhilfe übernommen“, erklärt er.

Christian Eckhardt (rechts) leitet das Ankunftszentrum und wird von seinem Kollegen Roland Hampel unterstützt. Quelle: Anja Schneider

Eckhardt ist dafür verantwortlich, dass die Menschen im Ankunftszentrum betreut werden, ein Bett finden, essen und trinken können. Den Ämtern der Stadtverwaltung kann er keine Befehle erteilten. „Es ist sinnvoll, dass alle Behörden unter einem Dach versammelt sind“, findet er. Das führe zwar zu Wartezeiten. Aber: „Die Menschen müssen nicht von einer Dienststelle zur nächsten fahren, sondern können hier alles auf einmal erledigen.“

„Wir versuchen unser Möglichstes“

Es beginnt vor dem Tor mit einer gewissen Wartezeit. „Wir haben nur eine begrenzte Durchlassfähigkeit“, sagt der Koordinator, wer in die Messehalle hinein will, muss einen Corona-Test absolvieren. Im beheizten Zelt können die Flüchtlinge auf das Testergebnis warten. Sind sie negativ, rücken sie in die Halle vor. Passfoto für das Aufenthalts-Dokument, Antrag beim Sozialamt, Vorsprache beim Jugendamt. Die Flüchtlinge erhalten auch Sozialleistungen und eine Unterkunft zugewiesen. „Zuerst waren es Hotelzimmer und Wohnungen. Jetzt sind es Turnhallen“, weiß Eckhardt.

Die Quartiere in Wohnungen und Hotelzimmern sind belegt, die Stadt muss auf Notunterkünfte zurückgreifen. Die Johanniter betreiben inzwischen sieben Turnhallen und richten in den Messehallen 1 und 2 Notunterkünfte für bis zu 1000 Personen ein. Besonders schwer sei es gewesen, Feldbetten auf dem Markt zu erhalten. „Die Nachfrage ist groß, entsprechend sind die Preise gestiegen“, sagt der Koordinator. Messebauer richten Schlafbereiche in den großen Hallen ein, damit die Flüchtlinge wenigstens etwas Privatsphäre haben. „Wir versuchen unser Möglichstes, um ihnen den Aufenthalt unter diesen Umständen angenehm zu gestalten“, sagt Danilo Schulz, Sprecher der Johanniter.

Sachspenden werden in der Messe nicht benötigt

Positiv getestete Personen – die Quote liegt im unteren einstelligen Prozent-Bereich – kommen in einen Quarantäneraum und werden in eine Quarantäne-Turnhalle gebracht. Hygiene und Notunterkunft sind zwei schwierige Themen, weiß Schulz. Deshalb können die Johanniter keine Lebensmittel-Spenden annehmen. Auch Sachspenden werden in der Messe nicht benötigt. Der Hilfsdienst hat eine Seite Hilfe für die Ukraine ins Internet gestellt, auf der den Dresdnern erklärt wird, was sie im Moment tun können. „Wir freuen uns über ehrenamtliche Unterstützung“, sagt Schulz.

Ohne Ehrenamtliche wäre das Ankunftszentrum nicht möglich gewesen, weiß Eckhardt. Die Johanniter haben bei der Flüchtlingskrise seit 2015 mit angepackt, haben in der Pandemie die ersten Testzentren in Dresden aus dem Boden gestampft und sind nun dabei, die nächste Krise zu bewältigen. „Vielen Menschen ist anzusehen, dass sie eine lange und strapaziöse Reise nach Dresden hatten“, sagt der Koordinator. Viele Frauen mit Kindern, aber auch ältere Menschen halten sich in der Messe auf.

Vor dem Tor kommt es zu kleineren Warteschlangen. Wer Einlass gefunden hat, für den geht es dann schnell. Quelle: Anja Schneider

Haustiere sind in den Massenunterkünften verboten, Hunde, Katzen, Ratten und auch eine Spinne haben eine Bleibe in Containern auf dem Messegelände gefunden. Die Flüchtlinge haben jederzeit Zugang zu ihren Tieren, Futter kommt über Spenden.

Essen und Trinken für die Menschen steht rund um die Uhr zur Verfügung, den manchmal kommen nachts Busse in der Messe an mit hungrigen und durstigen Flüchtlingen. Die Johanniter arbeiten im Dreischicht-System in Messehalle 4, um die Menschen rund um die Uhr versorgen zu können.

200 Menschen kann die Messehalle 4 ein Dach über dem Kopf bieten

Elena Krügel und Janett Simmchen sind Sozialarbeiterinnen bei der Arbeiterwohlfahrt. Sie basteln im Ankunftszentrum mit den Kindern. „Kneten, Steckerperlen, Malen – wir haben sehr viel Bastelmaterial und auch Spielzeug gespendet bekommen“, erklären die Frauen, die sich mit den Kindern mit Händen und Füßen verständigen – meist zumindest. „Eine Achtjährige hat fast perfekt Englisch gesprochen, da haben wir gestaunt“, sagt Krügel.

200 Menschen kann die Messehalle 4 ein Dach über dem Kopf bieten, die Unterkünfte sind regelmäßig ausgelastet. Bald werden bis zu 1200 Menschen in der Messe unterkommen. Die Johanniter suchen laut Schulz nicht nur ehrenamtliche Helfer, sondern auch hauptamtliche Beschäftigte. Interessenten können sich im Internet unter https://www.johanniter.de/jobs-dresden informieren oder unter der E-Mail-Adresse helfen.dresden@johanniter.de melden.

