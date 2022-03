Wie Dresden Schulen und Kitas auf Flüchtlinge vorbereitet

Dresden

In den nächsten Tagen ist mit der Ankunft von Tausenden Flüchtlingen aus der Ukraine in Dresden zu rechnen. Was bedeutet das für Kitas und Schulen? Die DNN sprachen darüber mit Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), erklärt, Deutschlands Bildungslandschaft sei auf die Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Gilt das auch für Dresden?

Jan Donhauser: Das ist eine kühne Aussage der Präsidentin. Bis Donnerstagabend haben wir noch angenommen, die Kita-Plätze in Dresden sind ausreichend für die erwarteten Flüchtlingszahlen. Wir haben vier Turnhallen an Schulen als Notunterkünfte ausgesucht und damit gerechnet, sie ab kommender Woche durch Plätze in den Messehallen wieder ablösen zu können. Jetzt rechnen wir in den nächsten Tagen mit mehreren tausend zusätzlichen Flüchtlingen, die unter anderem über Tschechien einreisen und in Dresden registriert werden sollen, damit die Ankunftszahlen sich nicht in Berlin konzentrieren. Wie viele Schul- und Kitakinder darunter sind und dann bleiben, ist unklar. Es wird vieles unberechenbarer. Der Prozess ist sehr dynamisch.

Weitere 19 Sporthallen als Notunterkünfte

Welche Konsequenzen hat das?

Wir haben vorsorglich 19 weitere Schulsporthallen für die zeitweise Unterbringung von Flüchtlingen ausgewählt. Es sind Hallen an weiterführenden Schulen und Berufsschulzentren, die eine Zulassung für Veranstaltungen haben und damit baulich und beim Brandschutz für größere Personenzahlen zugelassen sind. Das musste von heute auf morgen geschehen. Die Schulleiter wurden am Freitag Vormittag informiert. Alle Hausmeister sind in Rufbereitschaft versetzt. Die Hallen gehen jedoch schrittweise nach Bedarf in den Notbetrieb. Neben den vier bekannten Hallen kommen als nächste die vom Marie-Curie-Gymnasium und der 35. Oberschule dazu.

Können Kinder und Jugendliche unter den Flüchtlingen, die in Dresden bleiben, hier in Kitas und Schulen aufgenommen werden?

Bisher sind wir davon ausgegangen, die freien Plätze in den Kitas bieten ausreichend Möglichkeiten. Ende Februar hatten wir in den Vorbereitungsklassen mit Deutsch als Zweitsprache an Grundschulen 150 Plätze, an Oberschulen 120 und an Beruflichen Schulzentren 60 Plätze frei. Das dürfte alles nun relativ schnell ausgelastet sein. Dann müssen wir weitere Kapazitäten schaffen gemeinsam mit dem Landesamt für Schule und Bildung.

Noch einmal: Können alle in Kitas oder Schulen aufgenommen werden?

Die Frage stellt sich für mich so nicht, wir müssen alle aufnehmen.

Dauer des Aufenthalts schwer vorherzusehen

Wie lange planen Sie mit der Betreuung der Flüchtlingskinder?

Das können wir schwer beurteilen. Wir wissen nicht, wie schwer die Schäden an der Infrastruktur in der Ukraine sind und eine baldige Rückkehr der Menschen verhindern. Ich gehe davon aus, dass viele eine baldige Rückkehr in ihre Heimat anstreben. Aber auch davon, dass wir die Turnhallen wohl längere Zeit nicht für den Unterricht nutzen können.

Wie sollen weitere Kapazitäten entstehen?

Dafür müssen wir in den Schulen enger zusammenrücken. Das ist mitten in einer Coronapandemie eine besondere Herausforderung. Das ist schwierig, aber wir haben keine andere Möglichkeit und überall wird viel Verständnis notwendig sein.

Vorbereitungsklasse statt Musikraum

Aber wie genau sollen mehr Plätze für Vorbereitungsklassen entstehen, die Kapazitäten der Schulen sind weitgehend ausgelastet?

Dann muss möglicherweise beispielsweise ein Musikraum für eine Vorbereitungsklasse genutzt werden. Der Musikunterricht findet dann im Klassenraum statt. So könnte es auch bei dem einen oder anderen Fachkabinett passieren. Alle Kinder und Jugendliche im Schulalter müssen Zugang zu Bildung erhalten. Dazu stehe ich.

Was bedeutet das für rechtliche Vorgaben, wie den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, den Personalschlüssel an Kitas, die Grundschulbezirke oder die Masernimpfpflicht?

Die rechtlichen Vorgaben bleiben, da wird nichts aufgeweicht. Alles andere würde die große Hilfsbereitschaft der Dresdner konterkarieren. Die Herausforderungen im Umgang mit der Masernimpfpflicht oder auch mit Coronainfektionen können die Schulen nicht lösen. Das muss in den Ankunftszentren geregelt werden oder auch vom Landesamt für Schule und Bildung, das für die Verteilung der Schüler auf die einzelnen Schulen zuständig ist.

Verständnis für Wunsch der ukrainischen Seite

Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, fordert muttersprachliche Bildungsangebote für ukrainische Kinder, weil diese die Zukunft der Ukraine sind. Wie gehen Sie damit um?

Den Anspruch kann ich verstehen. Sie geht sicher auch davon aus, dass die meisten wieder in die Ukraine zurückkehren wollen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass der Freistaat auch die Möglichkeit zur Einstellung muttersprachlicher Pädagogen geschaffen hat. Wir wollen, dass in den Ankunftszentren, wie eines jetzt in der Messe entsteht, auch geklärt wird, ob unter den Flüchtlingen Personen mit pädagogischer Ausbildung sind und die Bereitschaft besteht, uns zu unterstützen.

Nach Ansicht von Kritikern konzentrieren sich Vorbereitungsklassen jetzt schon in Dresden an Schulen in sozial angespannten Stadtteilen, wird sich das ändern?

Die Kritik trifft nicht zu. Wir haben derzeit 70 Vorbereitungsklassen beziehungsweise Vorbereitungsgruppen an Grund- und Förderschulen, 30 an Oberschulen und acht an Berufsschulen. Diese Klassen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, zwischen den einzelnen Schulen kann zweifellos noch besser verteilt werden. Jetzt in der Flüchtlingssituation müssen wir über eine besondere Lösung nachdenken: Wir haben diese Klassen bislang vor allem an Grundschulen und Oberschulen eingerichtet. Aus Platzgründen müssen wir nun auch Gymnasien in den Blick nehmen. Das ist eine Ausnahme, die wir 2015/16 schon praktiziert haben. Das sollte das Kultusministerium wieder in Betracht ziehen.

Hoffen auch auf Hilfe aus dem Ehrenamt

Können Kitas und Schulen mit zusätzlichen personellen oder materiellen Ressourcen rechnen, für Schulsozialarbeit, Schulassistenz oder ähnliches?

Die angesprochenen landesweit zusätzlichen 200 Stellen des Freistaats schließen auch Schulassistenten ein. Bei den Kitas folgt der Beschäftigungsumfang der Erzieherinnen und Erzieher den abgeschlossenen Betreuungsverträgen. Bei der Schulsozialarbeit wird es nicht so einfach sein, kurzfristig aufzustocken. Wir hoffen auch auf Unterstützung aus dem ehrenamtlichen Bereich für die Schulen.

Auf wen hoffen Sie da, wohin kann sich jemand wenden, der helfen will?

Pensionierte Lehrer können sich beim Landesamt für Schule melden. Erzieher oder Dolmetscher für Kitas könnten sich bei uns melden. Die Stadt hat auf ihrem Internetportal dresden.de eine zentrale Seite geschaltet, wo alle Informationen über Hilfsangebote und den Hilfebedarf mehrsprachig zusammengefasst sind. Eine große Herausforderung wird der muttersprachliche Unterricht, da gibt es wohl landesweit derzeit 30 Fachkräfte. Wir müssen deshalb auch, wenn wir wieder für andere Dinge Zeit haben, über den Zugang ausländischer Fachkräfte in den Schulen und unseren Umgang mit Abschlüssen nachdenken. Da muss einiges lebenspraktischer werden. Darum könnte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz kümmern, denn der Flaschenhals ist die Zentralstelle für ausländisches Schulwesen in Bonn. Da sind wir seit Jahren nicht gut vorbereitet, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht. Aktuell kann ich nur empfehlen, großzügig mit Abschlüssen umzugehen.

Konflikte vermeiden

Sehen Sie an Kitas oder Schulen bereits Konflikte zwischen Menschen mit russischem oder ukrainischem Hintergrund, gibt es Unterstützung für solche Fälle?

Bislang ist mir davon nichts bekannt. Wir müssen alles dafür tun, dass es dazu nicht kommt. Für eine Einschätzung ist es wahrscheinlich noch zu früh. Wir haben deshalb auch eine in einem Hort geplante Aktion nicht zugelassen. Eine öffentliche Demonstration mit Kindern halten wir nicht für hilfreich. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Pädagogen gut geschult und in der Lage sind, mit dem Thema, mit Ängsten und Sorgen, im Unterricht oder in der Kita angemessen umzugehen.

Was erwarten Sie jetzt von der Politik in Berlin oder Dresden?

Bund und Länder müssen ganz schnell die Verteilung der Flüchtlinge klären. Das können wir nicht auf Dauer mit unseren Turnhallen stemmen, das ist auch eine Frage der Versorgung. Und da müssen Dreier-Absprachen her. Da gehören Bund, Länder und Kommunen an einen Tisch.

Von Ingolf Pleil