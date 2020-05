Wie Corona die Debatte über den 8. Mai in Dresden stoppte

Dresden

Die Coronakrise hat die Auseinandersetzung mit dem historischen Datum 8. Mai jäh gestoppt. Die Linken im Stadtrat hatten im Januar die Debatte mit einem Antrag gestartet, in dem sie ein Konzept für ein würdiges Gedenken von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) forderten. In Dresden trete der 8. Mai stets hinter dem 13. Februar als Gedenktag zurück, erklärte Linke-Stadtvorsitzender Jens Matthis. Die Verwaltung stehe in der Pflicht, zum 75. Jahrestag des Kriegsendes ein würdiges Gedenken zu organisieren.

Der Antrag wurde in der vergangenen Woche noch im Kulturausschuss beraten und dann von den Linken für erledigt erklärt – der Stadtrat tagt erst am 14. Mai wieder.

FDP-Stadtrat und Militärhistoriker Holger Hase bedauert das vorläufige Ende der Debatte. „Das Kriegsende vor 75 Jahren war ein außerordentliches historisches Ereignis. Wie wir dieses Datum würdigen, sollten wir schon noch einmal diskutieren“, glaubt er. Dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) zur Gedenkveranstaltung auf den Sowjetischen Garnisonfriedhof einlade, setze ein Zeichen, so Hase. „Das begrüße ich.“

Organisiertes Gedenken mit maximal 50 Teilnehmern

Dass es nur eine stille Kranzniederlegung ohne größere politische Einordnung geben werde, sei der Corona-Pandemie geschuldet, erklärte der FDP-Stadtrat. Er würde sich im Nachgang eine Debatte ohne Polarisierungen wünschen, so Hase, und schlägt vor, für 2021 ein Konzept zum Gedenken an den Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion zu erarbeiten, der sich dann zum 80. Mal jährt.

In diesem Jahr aber wird es nur ein von der Stadt organisiertes Gedenken mit maximal 50 Teilnehmern auf dem Sowjetischen Garnisonfriedhof geben, zu dem auch Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Matthias Rößler (beide CDU) ihr Kommen angekündigt haben. Die Linken wiederum wollen am Vormittag Blumen am Sowjetischen Ehrenmal auf dem Olbrichtplatz niederlegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig