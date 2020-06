Wie Corona die Arbeit von zwei Dresdner Vereinen verändert hat

Dresden

Wenn das eigene Kind eine Krebserkrankung durchstehen muss, hilft es den Eltern und Geschwistern oft, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Geteiltes Leid lässt sich etwas besser ertragen. Doch seit Corona ist das nicht mehr so einfach möglich. Der Dresdner Sonnenstrahl e. V. musste sich deshalb neue Angebote einfallen lassen, um die Betroffenen trotz Pandemie unterstützen zu können.

Arbeit konnte nicht wie gewohnt weiterlaufen

„Gruppenangebote sind unsere Stärke“, sagt Ulrike Grundmann. Sie leitet die psychosoziale Arbeit des Vereins und weiß, wie wichtig die Gemeinschaft für die Betroffenen ist. Doch da die an Krebs erkrankten Kinder zur Risikogruppe gehören, war schnell klar, dass die Arbeit so nicht weitergehen kann. „Im April haben wir so langsam ein Gefühl für die Lage bekommen und angefangen, uns alternative Angebote auszudenken“, erinnert sich Grundmann. Seit Beginn der Coronakrise standen die Mitarbeiter zwar telefonisch als Ansprechpartner zur Verfügung, doch das Haus selbst riegelten sie komplett ab.

Besuchsverbot als große Belastung

Für die Betroffenen habe sich durch Corona gar nicht so viel verändert, sagt Ulrike Grundmann: „Die Familien, deren Kind in Behandlung ist, sind eh völlig abgeschottet, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.“ Auch das Tragen von Mundschutz sei für sie nichts Neues. Eine viel größere Belastung war das Besuchsverbot im Klinikum. „Lange Zeit durfte immer nur das gleiche Elternteil zum Kind. Das haben wir auch hier in den Elternwohnungen so gehandhabt, wenn das Kind hier ambulant behandelt wurde“, erinnert sich Grundmann.

Therapieangebote in Familie

Inzwischen können Familien wieder Angebote des Sonnenstrahl e. V. wahrnehmen, allerdings müssen sie unter sich bleiben. So gibt es Kunsttherapie für Geschwister, erlebnispädagogische Familienaktionen im nahegelegenen Waldpark oder auch Coachings zum Berufswunsch und zur Lebensplanung. Ehemalige Patienten oder Geschwisterkinder können Einzelangebote wie ein Powercoaching oder einen kreativen Rückblick auf die Erkrankung und daraus resultierende Veränderungen wahrnehmen.

Können Gruppenangebote im Herbst stattfinden?

Wie lange das Angebot noch so bleibt, wagt Ulrike Grundmann nicht zu sagen. „Wir planen ein Wochenende für verwaiste Familien im September und ein Camp in den Herbstferien. Aber wir stellen uns auch darauf ein, dass es nicht stattfinden kann“, sagt die Psychologin. Vielleicht wird es eine Weihnachtsfeier geben, vielleicht lässt sich das Benefizkonzert im November nachholen – wissen kann das jetzt noch niemand.

Spender halten Verein die Treue

Doch irgendwie muss es weitergehen. Und dafür ist der Verein nach wie vor auf Spenden angewiesen. Viele Spendenläufe fallen aus, das Benefizkonzert fällt aus. Alles Einnahmen, mit denen der Verein wie jedes Jahr gerechnet hat. „Unser Team ist derzeit auf Kurzarbeit, damit können wir das ganz gut abfedern“, sagt Grundmann. Den Spendern wolle sie trotzdem zeigen, dass der Verein weiterhin aktiv ist. „Viele halten uns die Treue. Eine Dame konnte nicht in den Urlaub fahren und hat das Geld dann uns gespendet“, berichtet sie. Kürzlich erhielt der Sonnenstrahl e. V. eine große Spende des Unternehmens GlaxoSmithKline von fast 22 000 Euro. Damit sind die Angebote des Vereins für die nächste Zeit gesichert.

Trauernden Kinder fehlen Kontakte besonders

Der Sonnenstrahl e. V. ist nicht allein mit diesen Problemen. Auch bei Lacrima, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche der Johanniter, musste umgedacht werden: „Kindertrauer in Zeiten von Corona, das war und ist auch für uns eine Herausforderung“, sagt Sprecher Danilo Schulz. Fernunterricht, keine Treffen mit Freunden oder Großeltern, kein Spielen auf dem Spielplatz – die Einschränkungen kennen alle Dresdner. „Besonders hart trafen sie aber Menschen, die um ein verstorbenes Familienmitglied trauern“, sagt Schulz. „Durch die Maßnahmen fehlte ihnen schmerzlich der Trost durch andere nahestehende Menschen. Auch wir als Kindertrauerzentrum mussten pausieren.“

Trauer online

Um den Familien trotzdem beistehen zu können, hat das Team von Lacrima digitale Trauergruppen eingerichtet. „Insgesamt haben wir zwei Kinder- und zwei Jugendtrauergruppen online über ,GoToMeeting’ abgehalten“, berichtet Danilo Schulz. Der Austausch mit den Ehrenamtlichen und Helfern fand digital statt. Außerdem richteten sich die Jugendlichen gemeinsam mit den Trauerbegleitern eine Whatsapp-Gruppe ein. Nach den Sommerferien will Lacrima wieder in den Normalbetrieb übergehen. Langsam losgehen soll es aber schon davor, mit einer Präsenz-Gruppenstunde. Doch dafür müsse noch geklärt werden, ob und wie die Abstände in den Räumlichkeiten eingehalten werden können. Außerdem müssen Hygieneregeln aufgestellt werden. Derzeit betreut das Zentrum sieben Kinder, vier werden nach den Erstgesprächen bald dazukommen. In der Jugendgruppe sind sie derzeit zu fünft, aber auch da werden bald vier weitere Teilnehmer dazukommen.

Freude über Spenden für Wut- und Toberaum

Ein weiteres Problem für die Johanniter, zu denen Lacrima gehört, ist das geringe Spendenaufkommen. „Messen und Veranstaltungen, die wir sanitärdienstlich absichern würden, fallen aus. Ebenso Veranstaltungen, auf denen wir unsere Arbeit und Projekte präsentieren“, berichtet Danilo Schulz. Dadurch falle die Unterstützung durch Spenden und Sponsoring weg. Derzeit könne nur mittels Online-Aktionen und E-Mails um Spendenbereitschaft gebeten werden. Und das funktioniert: „Für unseren Wut- und Toberaum konnten wir uns in den letzten Wochen über zweimal 500 und einmal 1000 Euro freuen“, sagt Schulz.

Bald Rückkehr in Normalbetrieb

Im Gegensatz zum Sonnenstrahl e. V. ist Kurzarbeit bei den Johannitern derzeit kein Thema. Projekte wie Lacrima werden größtenteils von Ehrenamtlichen gestützt. Der Plan für die Zukunft lässt auch keine Kurzarbeit zu, sagt Danilo Schulz: „Die Koordinatoren der Projekte haben trotz Pandemie ausreichend zu tun, da wir bald wieder in den normalen Zustand zurückkehren.“ Und spätestens nach den Sommerferien sollen die Kinder und Jugendlichen wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam und vor Ort bei Lacrima zu trauern.

