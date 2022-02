Wie Corona dem Riechen schadet und der Forschung in Dresden nutzt

Dresden

Corona, das gleich vorweg, hat durchaus auch sein Gutes. Denn der übermäßige Drang von Sars-Cov2, sich rasant in der ganzen Welt auszubreiten und Unheil anzurichten, schubste unter anderem die Erforscher des Riechens aus ihrem Mauerblümchendasein ins Rampenlicht des globalen Interesses.

Welt der Gerüche vernagelt

Nahezu jedem zweiten Corona-Kranken nämlich hat das Virus die Tür zur Welt der Gerüche zumindest zeitweise vernagelt. Das ist Ergebnis der weltweiten Studie, an der seit 2020 auch die TU Dresden mitarbeitete – maßgeblich das Team um Prof. Dr. Thomas Hummel, dem Leiter des Interdisziplinären Zentrums „Riechen und Schmecken“ an der Universitätsklinik Dresden.

„Plötzlich fehlen ganz emotionale Dinge“

„Man kann natürlich ohne Geruchssinn leben“, begründet Thomas Hummel mit leisem Lächeln den schwachen Status seines Fachs vor der Pandemie. „Fällt dieser Sinn aber aus oder ist er gestört, beeinträchtigt das die gesamte Lebensqualität. Wenn man seinen Partner oder sein Kind nicht mehr riecht, wenn das Essen fade schmeckt, der Frühling nicht mehr duftet, Gerüche verschwinden, die Glücksgefühle auslösen, vielleicht an die Kindheit erinnern – dann fehlen plötzlich wesentliche, ganz emotionale Dinge“. Er habe viele Betroffene erlebt, die durch den Verlust depressive Symptome entwickelten.

Wissenswertes zum Riechen – Die Riechzellen am oberen Ende der Nasenhöhle erneuern sich alle vier bis sechs Wochen. Dazu brauchen sie die umhüllenden Stützzellen. Das sind die Zellen, die offenbar von Sars-Cov2 angegriffen werden und bei manchen Corona-Infizierten zum Geruchsverlust führten – Gesunde Menschen können mehr als 10 000 verschiedene Duftnoten unterscheiden. – Die Zunge hat nur fünf Geschmacksrezeptoren für süß, sauer, salzig, bitter und würzig. Erst die Verknüpfung von Geruchs und Geschmackssinn liefert ein differenziertes Geschmackserlebnis. – Das Geruchsgedächtnis bildet sich vor allem in den ersten drei Lebensjahren aus. – Im Alter von 40 Jahren erreicht der Mensch Höchstleistungen beim Riechen, danach baut der Sinn in der Regel allmählich ab - auch weil sich die Regeneration der Riechzellen verlangsamt. - Sollte sich der Geruchssinn rapide verschlechtern, kann das ein Warnsignal für Krankheiten wie Parkinson sein. - Wer diesen Sinn im Alter ganz verliert, hat Studien zufolge ein 3,5-fach höheres Risiko zu sterben. Oft stellen sich depressive Symptome ein, weil das soziale Umfeld massiv eingeschränkt wird.

Jetzt fließt mehr Geld

Die Pandemie hat den Forschern also neue Aufmerksamt beschert. „Plötzlich kannte jeder jemanden, der seinen Geruchssinn verloren hat“, sagt der renommierte Experte. Oft reichte schon die bloße Vorstellung, es beträfe einen selber, für die Erkenntnis: Schrecklich!

Ergebnis: Es fließt viel mehr Geld als zuvor für neue Studien, neue internationale Projekte. Seit 2020 öffnen sich Töpfe, die vorher eher Innovationen beim Sehen oder Hören vorbehalten waren. Logisch: Alle wollen wissen, was genau das Coronavirus mit den Riechnerven anstellt. Und wie man den verloren gegangenen Sinn möglichst schnell wieder herstellen kann.

Was stellt Corona mit den Riechnerven an?

Zum Glück traf der Geruchsverlust die meisten nur vorübergehend. 80 bis 95 Prozent konnten nach spätestens zwei bis sechs Monaten wieder gut riechen, wie auch eigene Studien der Dresdner belegen. Aber niemand, den die Hyposmie (Teilverlust) oder Anosmie (Totalausfall) ereilte, wird das Riechen je wieder als unwichtig einstufen. Von den fünf Prozent der Menschen weltweit, die aus verschiedensten Gründen ohnehin nicht riechen und schmecken können, nicht zu reden.

Der Dresdner Spezialist neigt wie viele seiner Kollegen zu der Einschätzung, dass „Sars-Cov-2 nicht die Nerven-, sondern die Stützzellen“ angreift. Letztere umgeben die Riechnerven wie eine Hülle und nähren sie auch. Werden sie geschwächt, schwächt das die Riechzellen. Sterben sie ab, zerstört die anschließende Entzündung auch die Riechzellen. Doch muss das nicht von Dauer sein. Denn Riechzellen sind ein Wunder an Regenerationsfähigkeit, schwärmt Thomas Hummel.

So funktionieren Riechen und Schmecken Das Riechen: Was die meisten für Geschmack halten, ist überwiegend Geruch. Die Duftmoleküle wandern mit der eingeatmeten Luft in unsere Nase. Dort treffen sie auf eine knapp zwei mal drei Zentimeter kleine Fläche mit rund 30 Millionen Riechzellen und einigen Hundert verschiedenen Rezeptoren. Hier docken sie an und werden ganz individuell zu Erregungen kombiniert, die über die Sinneszellen ins Hirn gelangen. Wichtigster Verteiler dort ist der Riechkolben oberhalb der Nasenwurzel. Er schickt die Eindrücke zur Verarbeitung weiter in verschiedene Regionen des Hirns, das dann ein Ergebnis liefert, den Geruch einsortiert. Aktivitäten, die mit einem EEG messbar sind und erkennbar machen, ob noch olfaktorische Reize ankommen oder nicht. Beim Schmecken gelangen die Duftmoleküle nicht über die Nase, sondern über den Rachen zur Riechschleimhaut. Doch beteiligt am Erlebnis ist auch die Zunge. Deren Geschmacksknospen erkennen sauer, süß. salzig, bitter und umami. Dazu nehmen sie auch das Bizzeln von Kohlensäure oder die Schärfe von Chili oder Meerettich wahr. Zuguterletzt gehören zum „Mhhhhhhmmmm!“- oder „Igitt“-Ergebnis auch Informationen über Konsistenz, Farbe und Aussehen dessen, was wir zu uns nehmen. Doch am Ende zählt: Wenn die Duftmoleküle unseres Essens von der Riechschleimhaut nicht wahrgenommen werden, schmecken wir nichts. Weshalb Covid-Infizierte in der Regel den Verlust des Geschmackssinns beklagen.

Riechtraining hilft. Wirklich!

Viele, die bei ihm in der Uniklinik Hilfe suchten, haben nicht nur Studiendaten geliefert, sondern wurden deshalb auch zum Riechtraining ermuntert. Das nämlich kann die Erholung der Riechzellen massiv beschleunigen, sagt Hummel. Dazu müsse man seinen Geruchssinn zweimal täglich mit vier verschiedenen Duftstoffen stimulieren – zum Beispiel Rose, Eukalyptus, Zitrone und Nelken. Aber eben nicht nur zwei Wochen lang, sondern mehrere Monate. „Hier braucht es wirklich Geduld und Beharrlichkeit“, erklärt der Professor. Wer bestimmte Duftstoffe nicht wahrnehme, müsse üben, um neue Verschaltungen im Gehirn zu bilden, die dann im Alltag die Funktion der geschädigten Bahnen übernehmen. Solch ein Training, das hat der Mediziner in vielen Jahren bestätigt gefunden, helfe auch dann, wenn ältere Semester ihre Riechfähigkeit wieder nach vorn bringen wollen. Der Riechkolben (Bulbus olfactorius) werde größer, je intensiver man die Nase schule.

Corona hat also unbestritten Bewegung in die Riechforschung gebracht. Den Dresdnern hat die Pandemie grünes Licht für Vorhaben beschert, die der Erwähnung wert sind.

Forschung an elektronischer Nase

Da ist zum einen das interdisziplinäre Projekt „Rose“, an dem sie als einer von sieben internationalen Partnern beteiligt sind. Die dafür auch aus EU-Mitteln veranschlagten rund 3,5 Millionen Euro sollen eine Technologie etablieren, die den Geruchssinn teilweise oder vollständig wiederherstellen kann. „Solche sensorischen Systeme gibt es bekanntlich fürs Hören – die Cochlea-Implantate“, erklärt Thomas Hummel. Nun denken die Forscher an eine Elektrode in der Nase, die Impulse ans Hirn weiterleitet, wenn bestimmte Gerüche auf sie treffen. „Wir wollen so den Riechkolben oder die Riechschleimhaut stimulieren. Dazu laufen mit unseren Partnern in Frankreich, Italien und Griechenland bereits Vorversuche. Vielleicht können wir in zwei bis drei Jahren mit Tests beginnen“, gibt sich Hummel optimistisch. Er und sein Team steuern zur elektronischen Nase die klinische Erfahrung bei. Die ist seit Corona auch durch die umfangreichen internationalen Tests nochmal ordentlich gewachsen.

Sensor für angenehme und unangenehme Gerüche

Die Idee für ein zweites Projekt namens „Smellody“, an dem neben der Uni Jena auch Kollegen aus Israel und Finnland beteiligt sind, gab es schon vor der Corona-Pandemie. Auch dieses Vorhaben wird nun aus der EU-Kasse gefördert. Es geht um einen Sensor, der nicht nur verschiedene Moleküle erkennen, sondern auch unterscheiden kann, ob sie angenehme oder unangenehme Gerüche hervorrufen. „Wir denken zum Beispiel an ein Gerät in Kugelschreibergröße, das man problemlos mit sich umhertragen kann und kabellos mit einem Rechner gekoppelt ist. Das warnt dann zum Beispiel am Kühlschrank ,Das riecht vergammelt’ oder an den Achseln ,Du musst duschen’“, erklärt der Mediziner. Dass der Rechner heutzutage ein Handy sein wird, versteht sich fast von selbst.

Solche Forschungen sind in Deutschland schon relativ weit vorangeschritten, man denke an die Karlsruher Mikronase, die mögliche Gefahren wie schwelende Kabel oder verdorbene Lebensmittel früher als ein Mensch erschnuppern und auch industriell zur Anwendung kommen soll. Solch ein Einsatz könnte später auch für Smellody denkbar sein. Hummel: „Wir können uns das bei der Produktkontrolle vorstellen. Zum Beispiel mit der Frage: Riecht das ähnlich?“ Aber dabei will keines der ambitionierten Projekte stehenbleiben. Als Mediziner denke er vor allem auch an den Bereich Diagnostik – das Erkennen von Krankheiten wie Infekten, Parkinson oder Tumoren.

Unmengen von Daten

Der Weg zum künstlichen Erfolgsschnüffler aber ist weit, nicht nur, weil Gerüche so komplex sind. „Um zu verstehen, welche Moleküle welche Düfte erzeugen, brauchen wir Unmengen von Daten“, baut Thomas Hummel zu großem Erfolgsdruck vor.

Professor Thomas Hummel vom Interdisziplinären Zentrum für Riechen und Schmecken Quelle: Uniklinikum

Und lehnt sich, während er das sagt, entspannt zurück. Dem erfahrenen Forscher ist die späte Leidenschaft der Welt für sein Fachgebiet wichtig, noch wichtiger natürlich Hilfe für die Menschen, die sie auch durch Corona nötig haben. Hektik aber, das weiß er ebenso, steht soliden Ergebnissen im Weg. Trotzdem gilt: Jetzt ist Bewegung in der Sache.

Von Barbara Stock