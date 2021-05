Wie Corona das Geschäft von Vonovia in Dresden beeinflusst

Dresden

Fast jede Woche, sagt Martina Pansa, Regionalbereichsleiterin Dresden des Großvermieters Vonovia, erhalte sie eine E-Mail von einem Gewerbetreibenden mit einem Hilferuf. Im vergangenen Jahr habe Vonovia in 18 Fällen auf 146.000 Euro Miete von Unternehmen verzichtet. In diesem Jahr sind es schon 157.000 Euro in 22 Fällen. Hinzu kommen Stundungen in Höhe von 376.000 Euro aus 79 gewerblichen Mietverhältnissen.

Stundungen auch bei Wohnungsmietern

„Wir hatten aber noch keine Geschäftsaufgabe“, erklärt Pansa. Vonovia vermietet unter anderem Geschäfte in den Einkaufsstraßen Hauptstraße und Borsbergstraße. Die Corona-Pandemie geht an dem Vermieter nicht spurlos vorüber. Auch Wohnungsmieter seien in Zahlungsschwierigkeiten geraten. „Wir haben schon Stundungen bei unseren Mietern. Aber nicht so dramatisch, wie wir uns das gedacht haben“, erklärte die Regionalbereichsleiterin.

Vonovia-Sprecher Matthias Wulff erklärte, dass Ende 2020 etwa zwei Prozent der Mieter Zahlungsschwierigkeiten signalisiert hätten. Der Anteil derer, die dann tatsächlich eine Stundung vereinbart hätten, sei noch deutlich geringer gewesen. Im übrigen gelte das Wort von Vonovia-Vorstand Rolf Buch, das kein Mieter wegen Corona seine Wohnung verlieren werde.

87 Millionen Euro im vergangenen Jahr investiert

38.500 Wohnungen besitzt Vonovia in Dresden, 87 Millionen Euro hat das Unternehmen im vergangenen Jahr in seinen Bestand investiert. Wobei auch hier Corona einige Hürden bereithielt. So hatten Mieter in der Rottwerndorfer Straße schon die Tapeten von den Wänden entfernt und auf die Renovierung der Wohnungen gewartet – doch dann kam der harte Lockdown und die Arbeiten wurden gestoppt. Vorübergehend. „Wir haben im vergangenen Jahr alle geplanten Vorhaben abschließen können“, so Vonovia.

In diesem Jahr liege die Investitionssumme bei 104 Millionen Euro. Die Sanierung der Gebäude in der Hochschulstraße werde fortgesetzt, je ein Hochhaus in Gorbitz und Prohlis lasse das Unternehmen auf Vordermann bringen. Rund 1000 Wohnungen würden so einen besseren Standard erhalten.

300 neue Wohnungen für Dresden

Vonovia ist auch in den Neubau von Wohnungen eingestiegen und lässt bis Sommer nächsten Jahres 132 Wohnungen an der Seidnitzer Straße errichten. An der Freiberger Straße entstehen 27 neue Wohnungen. Wenn die Vorhaben abgeschlossen sind, hat Vonovia 300 neue Wohnungen in Dresden fertiggestellt.

Weitere Neubauten werden folgen. Ein aktuelles an der Dreikönigskirche hat Vonovia gerade erst im Stadtbezirksbeirat Neustadt vorgestellt, andere Projekte würden sich in der Abstimmung befinden, so Pansa. „Darüber werden wir sprechen, wenn die Paramater feststehen“, kündigte sie an. Das würde auch die Brachfläche zwischen Nicolaistraße und Striesener Straße betreffen. Etwas länger werde es mit dem Standort der abgerissenen Sternhäuser in Niedersedlitz dauern, das Stadtplanungsamt will dort einen Bebauungsplan erarbeiten.

Neustädter Markt: Sanierung noch ungewiss

Wann die heruntergekommenen Fassaden am Neustädter Markt saniert werden, stehe noch nicht fest, so die Regionalbereichsleiterin. Für das Areal bestehe Ensembleschutz, deshalb müssten die Pläne intensiv mit dem Stadtplanungsamt abgestimmt werden. „Wir sind im Gespräch.“

Vonovia sei nicht nur als Vermieter eine Größenordnung in Dresden, sondern auch als Arbeitgeber. 1030 Beschäftigte hat das Unternehmen jetzt in Dresden. „Wir werden in diesem Jahr 25 Auszubildende einstellen“, kündigte Pansa an. Corona stelle die Beschäftigten vor Herausforderungen – so seien 90 Prozent der 300 Kundendienst-Mitarbeiter im Homeoffice.

Durchschnittsmiete bei 6,34 Euro

Die Durchschnittsmiete liegt bei Vonovia bei 6,34 Euro pro Quadratmeter, so Pansa. Sie geht davon aus, dass in Dresden zwar ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht – bei Vonovia liegt der Leerstand bei 3,51 Prozent. Die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum werde aber weiter steigen. Durchaus eine Herausforderung angesichts explodierender Baukosten und hoher Anforderungen an den Klimaschutz.

Seit 2015 habe Vonovia den Kohlendioxid-Ausstoß in Dresden um fast 100 000 Tonnen verringert. Vonovia betreibt 191 Solaranlagen auf den Dächern der Wohnhäuser, die 8,4 Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern würden.

Von Thomas Baumann-Hartwig